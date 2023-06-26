Anger of Stick 5 APK, şehri zombilerden kurtardığınız mobil için popüler çöp adam oyunu.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Anger of Stick 5 APK, çöp adamları zombilere karşı verdikleri mücadelede yalnız bırakmadığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun. Çöp adam oyunları APK sevenler için Anger of Stick 5 zombie Android oyununu tavsiye ederiz. RPG öğeler de içeren hızlı tempolu çöp adam oyunu sizlerle.

Anger of Stick APK İndir

Popüler serinin önceki oyunlarını oynamış olun olmayın, çöp adam karakterleri seviyorsanız temponun hiç düşmediği bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. Yeri geldiğinde helikopterle ortamı coşturan kahraman çöp adamlara dahil olun ve aksiyonun, adrenalin dibine vurun!

Bir yandan masum insanları deneysel araç olarak kullanan bir grup, diğer yanda zombiye dönüşmüş onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan… Çöp adam kahramanlar olarak göreviniz; öncelikle şehri saran zombileri temizlemek, sonrasında da şehri kaosa sürükleyen kötü adamları bulup işlerini bitirmek.

Oyun boyunca üç karakteri yönetiyorsunuz. Karakterlerden biri oldukça uzun ve de güçlü, diğer ikisinin de kendine has savaş stili var ve farklı silah kullanıyorlar. Zombileri temizledikçe seviye atlıyorsunuz.

Anger of Stick 5 APK Oyun Özellikleri

Hem tek mod hem de jombie modun (bildiğimiz zombi mod) keyfini çıkarın.

Uyarlanmış çeşitli hareketler ve gerçekçi eylemler

Stratejik olarak helikopterler ve makineli tüfekleri kullanın.

Güçlü robotlar satın alın ve güçlü ateş gücünü açığa çıkarın.

Karakterlerin hareketleri ve objeler üzerindeki gerçekçi efektleri güncellenmiştir.

Mobil cihazınızda sadece 30MB yer kaplar.

Eski telefonunuzda muhteşem efektlerin tadını çıkarın.

Farklı butonlara aynı anda basarak kombo tekniklerini uygulayın: Telefonunuz çoklu dokunma özelliğini destekliyorsa aynı anda farklı butonlara basarak bu oyunu daha iyi oynayabilirsiniz. Telefonunuz bu özelliği desteklemiyorsa da sorun değil. Tekme tuşuna üç kez dokunarak düşmanlarınıza kelebek stili tekme atabilirsiniz.

Farklı kombinasyonlar denemekte tereddüt etmeyin. Düşmanlara saldırmak için hangi kombinasyonun en iyisi olduğunu asla bilemezsiniz. Yeni bir kombinasyon bulduğunuzda not etmenizde fayda var.

Coin ve elmas dengesini kurun. Elmasları kullanmayı unutmayın. Coin ve mücevherlerin kullanımını dengelemeye çalışmalısınız. Karakterinizi geliştirmek ve karakterinizin sağlığını geliştirmek için gereklidir. Karakterinizi ne kadar yükseltirseniz bölümü geçmeniz o kadar kolay olur. Coin elmaslara kıyasla daha kolay geldiğinden coin’leri daha kolay harcayabilirsiniz.

Mücadeleci bir ortam oluşturun. Facebook hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla zombi modunun keyfini çıkarabilirsiniz. Arkadaşlarınızla puanınızı da karşılaştırabilirsiniz.

Kurtarıcı olun. Birini kurtardığınızda bunun için puan alırsınız. Ne kadar çok kurtarırsanız hesabınızda o kadar para birikir. Bu yüzden kurtarılmayı bekleyenleri görmezden gelmeyin. Onlara yardım ederseniz hesabınıza para gelmesini sağlayarak size yardımcı olurlar. Bu paraları yeni silahlar almak için kullanabilirsiniz. Yeni silahlar oyunda daha hızlı ilerlemenizi sağlar.