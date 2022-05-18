Apex Legends, Battle Royale yani hayatta kalma temasıyla milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Ramazan Tugay Kahraman - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Apex Legends indir, Titanfall oyunlarıyla tanıdığımız Respawn Entertainment tarafından yapılan, son zamanların popüler türlerinden Battle Royale tarzında olan bir oyununu edinebilirsiniz. Hayatta kalma teması ile birbirinden farklı platformlarda milyonları buluşturan Battle Royale oyunu, ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Mobil platforma da çıkış yapan Apex Legends yükle, her kesimden oyuncuyu rekabet dolu bir evrene götürüyor.

Apex Legends Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Zengin bir içerik,

Çarpıcı grafikler,

Kaliteli ses efektleri,

Düzenli güncellemeler,

Mobil, konsol ve bilgisayar sürümleri,

Farklı dil seçenekleri,

Rekabet dolu bir ortam,

Farklı karakterler,

Call of Duty serisini Call of Duty yapan Infinity Ward'dan ayrılan geliştiricilerin kurdukları Respawn Entertainment, eski FPS türünü yenilenerek tekrar ortaya çıkarmak için Titanfall serisini yapmışlardı. İçerisinde devasa robotlar, çift zıplama, duvarda gezinme gibi ilginç detaylar barındıran oyun oldukça beğenilmiş, Titanfall 2 piyasaya sürülmüştü.

Apex Legends ise Titanfall evreninde geçen bir tür Battle Royale oyunu olarak ön plana çıkıyor. Buna rağmen Apex Legends'da Titanfall'da görmeye alıştığımız devasa robotlar Titan'lar, çift zıplama, duvarlarda gezme gibi detaylar yer almıyor. Titan denilen robotlar oyunda yer almasına karşın Apex Legends, kendine bir hava yakalamayı başarmış durumda. Buna uygun olarak oyuncularla ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki tanıtım videosundan alabilirsiniz.

Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, çıktıktan sonra Fortnite, PUBG gibi devasa rakiplerine karşı sert bir mücadeleye girişmişti. Sadece ilk ayında 50 milyon kullanıcıya ulaşan Apex Legends, beklediği tepkiyi bulmuş; ne kadar iyi bir oyun olduğunu bizlere göstermeyi başarmıştı.

Apex Legends daha iyi nasıl olabilir?

Çıktıktan sonra çok sevilen, milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends, diğer Battle Royale oyunlarına göre farklı içerikler barındırıyordu. Apex Legends içerisinde bulunan, diğer oyunlarla farklılığını oluşturan detaylar ise aşağıdaki gibi oldu.

Happy Hour: Oyuncuların favori çevrimiçi oyunları Apex Legends oynamaya geri dönmelerini sağlayan bir şey, sürekli yükselen döngüdür. XP çubuğunu doldurup görmek, yeni bir seviyeye ulaşmak gibisi yoktur. Titanfall 2'deki çok oyunculu oyunun en havalı özelliklerinden biri de bu oyunun Happy Hour olması. İkili XP kazanmak, belirlenmiş bir günlük süre için iki kat daha hızlı tesviye yapmak harika. Sadece bonus XP teşvikini vermekle kalmaz, aynı zamanda oyuncu sayısı bu sürelerde en yüksek seviyede kalır, bu nedenle bir eşleşme bulmak hiç sorun olmaz.

Anlık etkinlikler: Sınırlı zaman etkinlikleri mükemmeldir, ancak amaç insanların düzenli olarak Apex Legends'i tekrar ziyaret etmesini sağlamaksa, günlük, haftalık zorluklar daha da iyidir. Belirli bir silahla belirli sayıda öldürmenin tamamlanması oyuna bir meydan okuma katmanı ekler. Ek olarak, Apex Legends indir, listenin benzersiz yeteneklerinden yararlanan karaktere özgü günlüklere sahip olan Dead by Daylight gibi bir şeyden tamamen ödünç alabilir.

Yeni modlar: Özel olaylar bir yana, eğer Respawn, Apex Legends PC için geleneksel bir takım ölüm maçı modu gibi bir şey bıraksa ne olur? Elbette, bu, oyunun artık yalnızca özel olarak bir savaş royale deneyimi olmadığı, ancak atış mekaniği, bayrak yakalamada veya nokta modunu kontrol etmede gösterilmeyi hak edecek kadar iyi olduğu anlamına gelecektir.

Daha iyi istatistik takibi: 300'e yakın Apex Legends yükle maçı oynadım ve toplamda yedi tane kazandım. Şu anda toplam kazanma sayınızı takip etmek imkansız. Elbette, oynadığın her karakter için tam bir takımla kaç kez kazandığını görebildin, ama o zaman bile bazı tahminlere dayanan işler var, kazancını kaybetme rekorunu bu şekilde çözmen biraz zor .

Haritalar: Fortnite aynı haritayı bir buçuk yıldan beri kullanıyor, zaman zaman peyzajda küçük değişiklikler yapılıyor. (Bu krater olayı aptaldı.) Apex Legends haritasını da değiştirebilir, muhtemelen yolun aşağısında bir noktada olacaktır, fakat daha da iyi olanı çoklu haritaların tanıtılmasıdır. Cehennem, belki de Apex Legends yaparsa, Fortnite, takım elbiselerini takip etmek, kendine özel hayran kitlesi için yeni haritalar eklemek için ilham alacak.

Apex Legends İndir

Günümüzün en çok oynanan oyun modu olan Battle Royale yani hayatta kalma teması ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends şimdi de mobil platformu kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Günümüze kadar düzenli güncellemeler ile yepyeni içeriklerini oyunculara sunan Apex Legends rekabet dolu ortamı ile her geçen gün yeni oyuncuları da bünyesine katıyor. Ülkemizde ve dünya da ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, milyonlar tarafından seviliyor. Oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Apex Legends sistem gereksinimleri

Minimum sistemleri

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor

RAM: 6GB

GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700

GPU RAM: 1 GB

HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space

Önerilen sistem gereksinimleri