Apex Legends
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 48,772
- Üretici Electronic Arts
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Apex Legends, Battle Royale yani hayatta kalma temasıyla milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Apex Legends indir, Titanfall oyunlarıyla tanıdığımız Respawn Entertainment tarafından yapılan, son zamanların popüler türlerinden Battle Royale tarzında olan bir oyununu edinebilirsiniz. Hayatta kalma teması ile birbirinden farklı platformlarda milyonları buluşturan Battle Royale oyunu, ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Mobil platforma da çıkış yapan Apex Legends yükle, her kesimden oyuncuyu rekabet dolu bir evrene götürüyor.
Apex Legends Özellikleri
- Gerçek zamanlı oynanış,
- Birbirinden farklı silah modelleri,
- Zengin bir içerik,
- Çarpıcı grafikler,
- Kaliteli ses efektleri,
- Düzenli güncellemeler,
- Mobil, konsol ve bilgisayar sürümleri,
- Farklı dil seçenekleri,
- Rekabet dolu bir ortam,
- Farklı karakterler,
Call of Duty serisini Call of Duty yapan Infinity Ward'dan ayrılan geliştiricilerin kurdukları Respawn Entertainment, eski FPS türünü yenilenerek tekrar ortaya çıkarmak için Titanfall serisini yapmışlardı. İçerisinde devasa robotlar, çift zıplama, duvarda gezinme gibi ilginç detaylar barındıran oyun oldukça beğenilmiş, Titanfall 2 piyasaya sürülmüştü.
Apex Legends ise Titanfall evreninde geçen bir tür Battle Royale oyunu olarak ön plana çıkıyor. Buna rağmen Apex Legends'da Titanfall'da görmeye alıştığımız devasa robotlar Titan'lar, çift zıplama, duvarlarda gezme gibi detaylar yer almıyor. Titan denilen robotlar oyunda yer almasına karşın Apex Legends, kendine bir hava yakalamayı başarmış durumda. Buna uygun olarak oyuncularla ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki tanıtım videosundan alabilirsiniz.
Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, çıktıktan sonra Fortnite, PUBG gibi devasa rakiplerine karşı sert bir mücadeleye girişmişti. Sadece ilk ayında 50 milyon kullanıcıya ulaşan Apex Legends, beklediği tepkiyi bulmuş; ne kadar iyi bir oyun olduğunu bizlere göstermeyi başarmıştı.
Apex Legends daha iyi nasıl olabilir?
Çıktıktan sonra çok sevilen, milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends, diğer Battle Royale oyunlarına göre farklı içerikler barındırıyordu. Apex Legends içerisinde bulunan, diğer oyunlarla farklılığını oluşturan detaylar ise aşağıdaki gibi oldu.
Happy Hour: Oyuncuların favori çevrimiçi oyunları Apex Legends oynamaya geri dönmelerini sağlayan bir şey, sürekli yükselen döngüdür. XP çubuğunu doldurup görmek, yeni bir seviyeye ulaşmak gibisi yoktur. Titanfall 2'deki çok oyunculu oyunun en havalı özelliklerinden biri de bu oyunun Happy Hour olması. İkili XP kazanmak, belirlenmiş bir günlük süre için iki kat daha hızlı tesviye yapmak harika. Sadece bonus XP teşvikini vermekle kalmaz, aynı zamanda oyuncu sayısı bu sürelerde en yüksek seviyede kalır, bu nedenle bir eşleşme bulmak hiç sorun olmaz.
Anlık etkinlikler: Sınırlı zaman etkinlikleri mükemmeldir, ancak amaç insanların düzenli olarak Apex Legends'i tekrar ziyaret etmesini sağlamaksa, günlük, haftalık zorluklar daha da iyidir. Belirli bir silahla belirli sayıda öldürmenin tamamlanması oyuna bir meydan okuma katmanı ekler. Ek olarak, Apex Legends indir, listenin benzersiz yeteneklerinden yararlanan karaktere özgü günlüklere sahip olan Dead by Daylight gibi bir şeyden tamamen ödünç alabilir.
Yeni modlar: Özel olaylar bir yana, eğer Respawn, Apex Legends PC için geleneksel bir takım ölüm maçı modu gibi bir şey bıraksa ne olur? Elbette, bu, oyunun artık yalnızca özel olarak bir savaş royale deneyimi olmadığı, ancak atış mekaniği, bayrak yakalamada veya nokta modunu kontrol etmede gösterilmeyi hak edecek kadar iyi olduğu anlamına gelecektir.
Daha iyi istatistik takibi: 300'e yakın Apex Legends yükle maçı oynadım ve toplamda yedi tane kazandım. Şu anda toplam kazanma sayınızı takip etmek imkansız. Elbette, oynadığın her karakter için tam bir takımla kaç kez kazandığını görebildin, ama o zaman bile bazı tahminlere dayanan işler var, kazancını kaybetme rekorunu bu şekilde çözmen biraz zor .
Haritalar: Fortnite aynı haritayı bir buçuk yıldan beri kullanıyor, zaman zaman peyzajda küçük değişiklikler yapılıyor. (Bu krater olayı aptaldı.) Apex Legends haritasını da değiştirebilir, muhtemelen yolun aşağısında bir noktada olacaktır, fakat daha da iyi olanı çoklu haritaların tanıtılmasıdır. Cehennem, belki de Apex Legends yaparsa, Fortnite, takım elbiselerini takip etmek, kendine özel hayran kitlesi için yeni haritalar eklemek için ilham alacak.
Apex Legends İndir
Günümüzün en çok oynanan oyun modu olan Battle Royale yani hayatta kalma teması ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends şimdi de mobil platformu kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Günümüze kadar düzenli güncellemeler ile yepyeni içeriklerini oyunculara sunan Apex Legends rekabet dolu ortamı ile her geçen gün yeni oyuncuları da bünyesine katıyor. Ülkemizde ve dünya da ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, milyonlar tarafından seviliyor. Oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
Apex Legends sistem gereksinimleri
Minimum sistemleri
- OS: 64-bit Windows 10
- CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor
- RAM: 6GB
- GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700
- GPU RAM: 1 GB
- HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space
Önerilen sistem gereksinimleri
- OS: 64-bit Windows 10
- CPU: Intel i5 3570K or equivalent
- RAM: 8GB
- GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- GPU RAM: 8GB
- HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space
Apex Legends Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 344
- Üretici Electronic Arts
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Sürükleyici bir atmosfere sahip olan Apex Legends Mobile apk indir nihayet tam sürüme geçiş yaptı. Hayatta kalmak artık daha zor.
Apex Legends Mobile, Electronic Arts’ın ücretsiz indirilip oynanabilen battle royale oyununun mobil versiyonu. Kolay kontrol sistemi ve harika optimizasyonu ile dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış Apex Legends Mobil, telefonda oynanabilen en gelişmiş battle royale oyun. Apex Legends Mobile Android Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Apex Legends Mobile apk indir, şu sıralar milyonları ağırlamaya devam ediyor.
Oyun betadan çıkış yaptığında alternatif Apex Legends APK indirme linki de eklenecektir. Şu anda Apex Legends Mobile’ın bu erken sürümü sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor. Teste davet edilen ilk oyunculardan biri olma şansı için şimdi ön kayıt yaptırın. Apex Legends Mobile apk indir ile oyuncular hem sürükleyici hem de rekabet dolu bir oyun alanına giriş yapacaklar. Gerçek zamanlı olarak milyonlarca oyuncuyu ortak bir platformda buluşturacak olan Apex Legends Mobile apk yükle hem Android hem de iOS platformunda tam sürüm olarak yayınlandı. Mobil battle royale oyunları arasında oldukça popüler bir noktaya yerleşen Apex Legends Mobile apk kitlesini genişletmeye devam ediyor.
Apex Legends Mobile Apk Özellikleri
- Efsanevi Karakterler: Büyüyen güçlü efsaneler listesini keşfedin. Oyun stilinize uyan kahramanı bulmak için çok çeşitli karakterlerden birini seçin. Efsanelerin kendilerine özgü kişiliği, güçlü yanları ve yetenekleri vardır. Kendinizi derin hikayeleri ve karakter profilleri olan evrene bırakın. En sevdiğiniz efsaneleri kendinizi ifade etmek ve öne çıkarmak için benzersiz görünümlerle özelleştirin.
- Çok Oyunculu Takımlar: Efsanenizi seçin ve diğer iki oyuncuyla takım oluşturun. Ayakta kalan son takım olmak için benzersiz becerilerinizi birleştirin. Takım rollerinde ustalaşmak ve oyuna hükmetmek için arkadaşlarınız ve oyuncularla güçlerinizi birleştirin.
- Yenilikçi Savaş: Hızlı tempolu savaşlar, daha kısa mücadeleler ve daha heyecan verici oynanış sunuyor. Smart Comms ping sistemi ile bir profesyonel gibi iletişim kurun ve aksiyonda kalın. Herhangi bir nişancı oyununda en seçkin silahlarla zafere giden yolu açın.
- Stratejik Battle Royale: Efsanenizin yeteneklerine hükmedin. Anında stratejik çağrılar yapın. Her efsanenin benzersiz güçlü yönlerinden yararlanmak için strateji gerekli olacak. Eşsiz egzotik silah, ekipman ve yetenekler cephaneliğinizi ne zaman serbest bırakacağınıza karar verin. Optimize edilmiş kullanıcı arayüzü ve kontrol sistemleri mobil deneyimi güçlendirir.
- Ücretsiz,
- Sürükleyici bir atmosfer,
- Düzenli olarak güncellemeler,
- Zengin içerik,
- Gerçek zamanlı oynanış,
- Birbirinden farklı silah modelleri,
- Geniş bir harita,
Kahraman gibi yaşayın, efsane gibi oynayın! Apex Legends Mobile çıkış yaptı! Çok oyunculu takımlar, birinci şahıs ve üçüncü şahıs nişancı oynanışı ve yenilikçi mücadeleler, savaş alanında sizi bekliyor! Hayatta kalmanın önemli tek şey olduğu yoğun savaşa girin.
Sınırın her köşesinden efsaneler şöhret, varlık ve şan için Apex Oyunlarında mücadele etmek için akın etti. Çeşitli kanun kaçakları, askerler, dışlanmışlar ve kötü insanlardan oluşan bir dizi arasından efsanenizi seçin. Wraith, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline ve Pathfinder gibi efsaneler sizi bekliyor. Seçiminizi yaparken strateji önemlidir. Oyun tarzınıza uygun bir kahraman bulun, benzersiz görünümlerle özelleştirin ve izinizi bırakın.
Daha kısa süreli eşleşmeler ve daha heyecan verici aksiyonlu hızlı tempolu yenilikçi mücadele! Diğer iki oyuncuyla takım kurun ve en iyi takımı oluşturmak için beceri grubunuzu bir araya getirin. 60 kişilik battle royale oyunlarında diğer 19 takıma karşı savaşın.
Efsanenizin yeteneklerine hükmedin ve kaos ortaya çıktıkça stratejik çağrılar yapın. Mücadele, destansı uçuşlar ve dövüşler oluşturan baş paraşütçe desteği gibi yeni, yenilikçi özelliklerle birlikte gelir. Apex Legends Mobile ücretsiz apk ile hayatta kalmak çok zor olacak.
Apex Legends Mobile Apk İndir
Bir kahraman gibi yaşayın, bir efsane gibi oynayın. Apex Legends Mobile’ı hemen indirin! Oyuncuları birbirinden farklı alanlarda sürükleyici çatışmalara götürecek olan Apex Legends Mobile apk, düzenli olarak alacağı güncellemeler ile de sürekli yepyeni içerikleri oyuncuların beğenisine sunacak. Farklı dil seçeneklerinin de yer aldığı oyun, güvenliğe de öncelik verecek. Oyunculara adil bir oyun ortamı sunmayı hedefleyen başarılı mobil hayatta kalma oyunu, özel ban sistemi ile üçüncü parti yazılımlara karşı da uyanık olacak. Apex Legends apk'yı hemen indirip yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.
Apex Legends Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Electronic Arts
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Apex Legends Mobile ile iOS akıllı telefon ve tabletlerinizde gerçekçi bir battle royale dünyasına giriş yapacaksınız. Rekabet kaldığı yerden devam ediyor.
Konsol ve bilgisayar platformunda yayınlandığı günden bu yana milyonlarca oyuncuya hitap eden Apex Legends şimdi de mobil sürümü ile milyonları peşinden sürüklemeye hazırlanıyor. 17 Mayıs sabahı hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Apex Legends Mobile rekabet dolu atmosferi ile etkileyici anlar sunuyor. Dünyanın kıyısını keşfetme fırsatı veren mobil battle royale oyunu, gerçekçi ve sürükleyici atmosferi ile her kesimden oyuncuya hitap edecek. Stratejik anlamda da oyunculara pek çok içeriği deneyimleme fırsatı veren mobil hayatta kalma oyunu, mobil FPS oyunları arasında yükseklere tırmanmaya başladı.
Apex Legends Mobile Özellikleri
- Ücretsiz oynanış,
- Android ve iOS sürümler,
- Düzenli güncellemeler,
- Zengin içerik,
- Çarpıcı grafikler,
- Birbirinden farklı silah modelleri,
- Çeşitli ekipman ve taktikler,
- Özel karakterler,
- PvP, FPS ve TPS kahramanlar,
- Hayatta kalma temalı,
- Sade kullanıcı arayüzü,
- Basit kontroller,
- Çeşitli haritalar,
- Farklı oyun modları,
- Yeni efsaneler,
- İlerleme ve canlı etkinlikler,
Android ve iOS platformunda oyunculara birbirinden farklı karakterleri deneyimleme fırsatı veren mobil battle royale oyunu, çeşitli oyun modlarına da ev sahipliği yapıyor. Canlı etkinlikler ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan Apex Legends Mobile, sade kullanıcı arayüzü ile adından söz ettirecek. Farklı oyun modları ile rekabeti en üst seviyeye çıkaracak olan oyun, hayatta kalma teması ile rekabeti kızıştırmaya devam edecek. Basit kontroller eşliğinde oynanabilen yapım, mobil platforma özel karakterlere de sahipliği yapıyor. Oyunculara ücretsiz olarak sunulan başarılı yapım, çeşitli haritalar ile oyuncuların karşısına zengin bir içeriği deneyimleme şansı verecek.
Birbirinden farklı silah modellerini de deneme fırsatı bulacak olan oyuncular, geniş harita üzerinde hayatta kalmaya çalışacaklar. Arkadaşlarını da bu rekabete ortak edecek olan oyuncular, farklı oyun modları ile hem aksiyonu hem de eğlenceyi tetikleyecek. Oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da rekabet dolu bir deneyim sunan Apex Legends Mobile yayınlanması ile milyonlarca kez indirilmesi bir oldu.
Apex Legends Mobile İndir
Ücretsiz olarak yayınlanan Apex Legends Mobile'ı hemen indirip rekabet dolu bir atmosfere giriş yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular, yepyeni içeriklere erişmeye devam edecek. İyi eğlenceler dileriz.