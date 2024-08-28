BitLife APK, karakterinizin tüm seçimlerini yapabileceğiniz gündelik bir yaşam simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android simülasyon oyunları arasında yer alan BitLife APK, oyunculara doğduğu andan itibaren tüm hayatını simüle etmesine olanak tanıyor. Seçimler yaparak hayatınız hakkında kararlar verecek ve hayatınızı şekillendireceksiniz. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde menüleri kullanarak seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Hayatınız boyunca okul okuyabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, işinizi seçebilir ve dehşet suçlar işleyebilirsiniz. Tabii ki her hayat iyi ve güzel olacak değildir. Suçla dolu bir hayata sahip olabilir, hapse girebilir, eşinizi aldatabilir ve çeşitli suçlar işleyebilirsiniz.

BitLife APK İndir

BitLife - Life Simulator, aslında pek çok farklı sona da sahiptir. Oyuncular, karakterleri yaşlandıkça yeni zorlu kararlar vermeli ve onları suça, bağımlılığa veya iyi bir yaşama sürükleyecek olan etkenleri gözlemlemelilerdir. Doğduktan sonra ölümünüze kadar hem kariyer hem de sağlık açısından seçimlerinizi iyi yaptıysanız, ilişki tarafında da işleriniz çoğunlukla yolunda gidecektir.

Eğer suça veya farklı kötü alışkanlıklara takılı kalırsanız, ilişkiler kurmakta zorlanabilir ve halihazırdaki eşinizi aldatmak için yeni kapılar açabilirsiniz.

Henüz daha Türkçe dil desteğine sahip olmayan BitLife, içerik açısından fazlaca zengindir. Oynanış tarzına ve türüne de bakacak olursak, kolay mekaniklere sahip olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Siz de BitLife APK indirin ve akıllı telefonlarınızda gündelik yaşam simülasyon oyunu keyfi yaşayın.