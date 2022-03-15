Bus Simulator : Ultimate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 61,691
- DOSYA BOYUTU 57.00 MB
- Üretici Zuuks Games
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Bus Simulator : Ultimate (İndir): Mobildeki en iyi otobüs simülatörü oyunu
Bus Simulator : Ultimate, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz otobüs simülasyon oyunu. Truck Simulator 2018 Europe oyununun yapımcılarının Otobüs Simulator oyunu, şehirler arası otobüs sürme deneyimi yaşatıyor. Otobüs simülatörü arıyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve tamamen Türkçe!
Türk imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak Android ve iOS kullanıcılarına sunulan Bus Simulator : Ultimate, bünyesinde birbirinden farklı otobüs modellerine yer veriyor. Farklı yol seçenekleri ile zengin bir içeriği kullanıcılara sunan oyun, rengarenk içeriklere ek olarak kaliteli ses efektleri ile başarılı bir gidişat sunuyor.
Bus Simulator : Ultimate İndir Android Otobüs Simülasyonu
Mobil platformda sürüş simülasyon, simülatör oyunlarıyla bilinen yerli oyun geliştiricisi Zuuks Games’in yeni oyunu otobüs sürme, otobüs kullanma oyunu arayanlara hitap ediyor. Diğer otobüs simülasyon oyunlarından çok daha kaliteli grafikler sunan Otobüs Simulator - Ultimate’de Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve daha birçok ülkede otobüs sürmekle kalmıyor, kendi otobüs şirketinizi kurup dünyanın en büyük otobüs şirketi olmak için uğraş veriyorsunuz.
Türkiye haritası ve Avrupa ülkeleri, şehre özel terminaller, gerçekçi tepki veren ve seyahat deneyimlerine göre puan veren yolcular, dinlenme tesisleri, otoban yolları, gerçekçi trafik ve hava durumu, Türkçe seslendirme ile Android özelinde değil, mobildeki en iyi otobüs simülatörü olan Bus Simulator : Ultimate’i kesinlikle oynamalısınız.
Bus Simulator : Ultimate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,427
- DOSYA BOYUTU 788.70 MB
- Üretici Zuuks Games
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Otobüs Simulator : Ultimate (iOS): Türk yapımı tamamen Türkçe otobüs simülasyonu oyunu
Bus Simulator : Ultimate, Türkçe seslendirmeli tamamen Türkçe otobüs simülatörü oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkıyor. Truck Simulator 2018 : Europe oyununun geliştiricileri Zuuks Games’in iOS cihaz kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu otobüs simülasyon oyununda Türkiye ve Avrupa ülkelerini otobüsle gezmekle kalmıyor, kendi otobüs şirketinizi kuruyorsunuz. Dünyanın en büyük otobüs şirketi olmak için ter döküyorsunuz.
Mobil platformdaki en iyi sürüş simülasyon - simülatör oyunlarının yapımcısı Zuuks Games, yine grafikleri ve oynanışı mükemmel bir oyunla karşımızda. iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Otobüs Simulator - Ultimate oyununda aralarında Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu ülkelerde otobüs şirketinizi kuruyorsunuz. Köy, şehir, otoban yollarında gecenize gündüzünüze katıyorsunuz. Trafik gerçekçi, hava durumu değişiyor, yolcular gerçek tepki veriyor ve seyahat deneyimlerini göre size puan veriyor.
Oynanış ise çok basit. Otobüsü çalıştırmak ve durdurmak için Start/Stop tuşlarını, seyir halindeyken Fren/Gaz tuşlarını kullanıyorsunuz. Terminalde bekleyen yolcuları almak için alana park edip kapılarınızı açıyorsunuz. Otobüsünüzün bagaj kapaklarını açarak yolcuların bavullarını bagaja yerleştiriyorsunuz.