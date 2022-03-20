Çanak Okey Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 60,302
- DOSYA BOYUTU 24.00 MB
- Üretici Peak Games
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Çanak Okey Plus sosyal bir okey oyunudur.
Çanak Okey Plus eğer boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil okey oyunudur. Facebook'ta 1 milyondan fazla kişinin oynadığı Çanak Okey Plus artık mobil platformda milyonlara ulaşıyor. Facebook platformunu kasıp kavuran ve günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen başarılı oyun, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile başarılı bir gidişat sunuyor. Yepyeni özellikler ile kullanıcılarına sürekli yeni içerikler sunan başarılı oyun, kaliteli grafik açılarına sahip.
Çanak Okey Plus APK Özellikleri
- 1 milyondan fazla gerçek oyuncu,
- Ses efektleri,
- Sohbet edebilme imkanı,
- Android ve iOS sürüm,
- Ücretsiz,
- Renkli içerikler,
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir okey oyunu olan Çanak Okey Plus ülkemizde oldukça sevilen bir masa oyunu olan okeyi mobil cihazlarımıza taşıyor ve okey keyfini nerde olursak olalım cep telefonlarımızda veya tabletlerimizde yaşama imkanı veriyor. Aile ve arkadaş toplantılarında büyük bir eğlence kaynağı olan okeyi Çanak Okey Plus güzel bir şekilde Android cihazlarımıza aktarmayı başarıyor.
Çanak Okey Plus'da oyuncular oyuna bir misafir olarak veya Facebook hesaplarını kullanarak girebiliyorlar. Oyuna giriş yaptıktan sonra farklı seviyelerden oyuncuların toplandığı odalara katılabiliyorsunuz veya kendi masanızı açabiliyorsunuz. 3G, Edge veya WiFi bağlantısı üzerinden oynanan oyunda diğer oyuncularla eşleşerek gerçek rakiplere karşı okey oynayabilmektesiniz. Eğer sadece arkadaşlarınızla okey oynamak isterseniz Çanak Okey Plus'a Facebook hesabınızla girebilir ve Facebook arkadaşlarınızı oyuna davet edebilirsiniz.
Çanak Okey Plus okey oynarken sohbet etmenize de izin veriyor. Çanak Okey Plus oynarken arka planda müzik dinlemek isterseniz uygulama içerisinde dinlemek istediğiniz şarkıları seçebilir ve oyun oynarken bu şarkıların oynatılmasını sağlayabilirsiniz.
Çanak Okey Plus APK İndir
Android için Google Play, iOS için App Store üzerinden indirilen oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
Çanak Okey Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,757
- DOSYA BOYUTU 31.00 MB
- Üretici Peak Games
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Çanak Okey Plus diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir mobil okey oyunudur
Çanak Okey Plus ülkemizde oldukça sevilen bir masa oyunu türü olan okeyi mobil cihazlara taşıyan başarılı bir mobil okey oyunudur.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir okey oyunu olan Çanak Okey Plus sosyal bir okey oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunu 3G, Edge veya WiFi bağlantınız üzerinden diğer oyunculara karşı oynayabilmektesiniz. Bu sayede oyunda gerçek rakiplerle karşılaşabiliyoruz ve oyundan aldığımız keyfi artırabiliyoruz.
Çanak Okey Plus'da dilersek farklı oyun odalarına katılabiliyoruz ve farklı seviyedeki oyuncular arasından seviyemize yakın olan oyuncularla eşleşebiliyoruz. Dilerseniz kendiniz de masa açarak oyunu oynayabilmektesiniz. Çanak Okey Plus'a bir misafir olarak girebileceğiniz gibi Facebook hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz. Facebook olarak giriş yaptığınızda oyunda arkadaşlarınızla eşleşebiliyorsunuz ve kendi aranızda okey oynayabiliyorsunuz.
Çanak Okey Plus oynarken kendi müziklerinizi dinlemek isterseniz oyun içerisinden istediğiniz şarkıları seçebiliyorsunuz ve bu şarkıları oyun sırasında dinleyebiliyorsunuz.
Eğer eğlenceli ve kaliteli bir okey oyunu arıyorsanız Çanak Okey Plus'ı deneyebilirsiniz.