Cargo Simulator 2019: Türkiye APK ile birbirinden farklı şehirlere yük yaşıyacak, gerçekçi bir tır sürme deneyimi yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 48 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefonunuzda gerçekçi bir tır simülasyonu oynamak ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise aradığınız oyun Cargo Simulator 2019: Türkiye demektir. Türkiye haritası üzerinde farklı yük seçenekleri ile dolaşabilecek olan oyuncular, farklı tır modellerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Peki Cargo Simulator 2019 APK nasıl indirilir?

Oyunculara Android akıllı telefonları üzerinde ücretsiz bir tır sürme deneyimi sunan smSoft ekibi, Cargo Simulator 2019: Turkiye APK ile kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaştı. Oyunculara gerçekçi bir deneyim sunmayı vadeden geliştirici ekip, Google Play üzerinde de oldukça başarılı bir grafik çizdi. Oyunculara Türkiye haritası üzerinde özgürce tır sürme fırsatı veren yapım, gelişmiş grafik açıları ile sürükleyici bir oynanışa ev sahipliği yapıyor.

Cargo Simulator 2019: Türkiye Özellikleri

Onlarca farklı kamyon modelleri,

Farklı yük çeşitleri

Türkiye illeri,

Gelişmiş fizik motoru,

İş makinaları,

Sürükleyici yapı,

Tamamen ücretsiz oynanış,

Türkçe dil desteği

Cargo Simulator 2019: 2019 APK içerisinde oyunculara tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteği sunuluyor. Gelişmiş fizik motoru ile birlikte gerçekçi bir deneyim sunan yapım, farklı yük seçekleri de sunuyor. Oyuncular Türkiye’nin başkenti Ankara’dan başlayarak oyun içerisinde yük taşıma macerasına başlayacaklar. Diledikleri ile yük alabilecek olan oyuncular, pek çok zorluk ile de karşılaşacaklar.

Akıcı trafik eşliğinde virajlı yollar da tır sürmek hiç kolay olmayacak. Yetenek isteyen yollar da tonlarca yük taşıyacak olan oyuncular, trafik ortamında diğer araçlara karşı da uyanık olmaya çalışacaklar. Yapım içerisinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu iki farklı mod yer alıyor. Buna ek olarak oyun içerisinde yer alan farklı kamyon modelleri üzerinde de değişiklik yapmak mümkün. Oyuncular seçtikleri kamyon ve tırların dış görünüşleri üzerinde değişiklik yapabilecekler. Oyuncular farklı kamera açıları eşliğinde oyunun tadını çıkarabilecek ve gerçekçi bir tırcılık deneyimi yaşayabilecekler.

Cargo Simulator APK İndir

Google Play üzerinde yer alan Cargo Simulator 2019 APK ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Düşük bir dosya boyutuna sahip olan oyun, mobil platformda simülasyon kategorisinde yer alıyor.