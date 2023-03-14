CarX Drift Racing 2 APK, tek oyunculu ve çok oyunculu (multiplayer) modlar içeren en popüler drift yarış oyunu.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CarX Drift Racing 2 APK, mobilde en çok indirilen ve oynanan yanlama odaklı araba yarışı oyunu CarX serisinin yenisi. Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde oyuncusu olan drift yarış oyununun yenisinde grafiklerden oynanış mekaniklerine göze çarpan tüm detaylar üst seviyeye çekilmiş ve yeni oyun modları eklenmiş. Hem single hem de multiplayer modda çekişmeli drift yarışlarına hazırlanın! CarX Drift Racing 2 APK (hilesiz) son sürüm indirerek popüler yarış oyunu serisinin en yenisini oynayın.

CarX Drift Racing 2 APK İndir

CarX Drift Racing 2 APK, 1000 saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıkan, gerçek drift arabalarıyla yapılan testler neticesinde geliştirilen sürüş fizikleri, her pistte (asfalt, kum, kar, çimen) ayrı kontroller, gerçek sanacağınız detaylı pistler, drift ustalarının tamamlayabileceği özel görevler, yeni oyun modlarıyla gelen CarX Drift Racing 2, şu an mobildeki en iyi araba yanlama, yarış oyunu. Hem de indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Modifiye edilebilir modelleme harikası arabaların yer aldığı yarış oyununda tek oyunculu, çok oyunculu mod ve kulüp yarışları seçeneği var. Multiplayer modda online şampiyonluklarda gerçek kişilere karşı mücadele ediyor, liglerde birincilik için yarışıyor, iki kişilik yarışlarda üst seviye araçları almak için yarışıyorsunuz. Single modda kupa ve para için yarışıyor, yarıştıkça yeni spor araba ve pistlerin kilidini açıyor, hayalet modunda kendinizle yarışarak sürenizi iyileştiriyorsunuz. Club yarışları ise; iki türlü. Kendi kulübünüzü yaratıyor veya mevcut kulüplere katılıyorsunuz. Diğer oyuncular ve kulüp üyeleriyle etkileşime girip oyun haberleri paylaşıyorsunuz. Ayrıca ikili drift yarışları var. Lider veya takip eden pozisyonunda kapışıyorsunuz.

CarX Drift Racing 2 Özellikleri