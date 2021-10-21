CarX Drift Racing Lite APK Android oyununda spor arabalarla drift yapıyorsunuz. CarX Drift Racing full APK gibi ücretsizdir.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

CarX Drift Racing Lite APK indir seçeneğiyle mobil yarış oyunu tutkunlarının beğenisine sunuluyor! Üst düzey yarış oyunları oynamayı seviyorsanız, CarX Drift Racing oynayarak saatler geçirmeye hazır olun. CarX Drift Racing Lite ile zamanın keyfini çıkarın! CarX Drift Racing Lite APK oyun drift severlere tavsiyemizdir.

CarX Drift Racing Lite APK İndir

CarX Drift Racing Lite, yalnızca iki yarış pisti ve altı araba içeriyor. CarX Drift Racing Lite full sürüm gibi CarX Drift Racing Lite APK veya Google Play üzerinden Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. Bazı oyuncuların eski Lite sürümü silmeden bu sürümü yenisiyle karşılaştırma isteği geliştiricinin her iki sürümü de farklı oyunlar olacak şekilde ayarlamasına neden olmuş. Coin’lerin lite sürümden full sürüme aktarılamadığı ancak yeni sürümde coin kazanmanın çok daha kolay olduğu yine geliştirici notları arasında.

CarX Drift Racing full APK aşağıdaki özelliklere sahip:

3 pist ve 9 araba

Susturucu alev püskürtüyor.

Yeni fren yardımcısı eklendi.

Silindir sürgüsü eklendi.

Geliştirilmiş grafikler

Butonlarla manuel vites değiştirme eklendi.

CarX Drift Racing Lite APK Son Sürüm

Şimdiye kadar en çok istenen drift oyunu: 6 milyondan fazla oyuncu! CarX Drift Racing Lite sizi saatlerce ekran başına kilitleyebilir.

Gerçek drift simülatörü: CarX Drift Racing Lite spor araba sürüşünde basit ve sezgisel şekilde benzersiz bir deneyim sunar. Yanlamak için ayrı el fenerini kullanın, asfaltı ağlatın.

En gerçekçi mobil yarış oyunu: Güçlü spor arabaların hissiyatına bayılacaksınız. Asfalt, çimen, kum, farklı yüzeylerde detaylarıyla etkileyici pistlerde yarışın. Her araba için farklı ayarlama yapabilirsiniz. Yarış tekrarlarını YouTube’da paylaşabilirsiniz.

Kariyer modu: Kupaları alarak para kazanın. Kilidi açılabilir 6 spor araba ve yeni pistler sizi bekliyor. En iyi sürenizle yarışmak için hayalet modu eklendi.

Online şampiyonluk yarışı: Arkadaşlarınızla rekabet edin ve dünya rekorları kırın. Dünya çapında sıralamalı süreye karşı yarış modu

Gerçek motor ve turbo sesleri: Her arabanın motor sesi ayrı.

Bağlayıcı müzik: Yeni lisanslı 6 parça