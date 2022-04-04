City Car Driving Türkçe Yama, hem Türkiye'de hem de Dünya üzerinde oldukça popüler hale gelen araba simülasyonu city Car Driving oyununun Türkçe dil paketidir.

Barış YANIK - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

City Car Driving Türkçe Yama, gerçekçi bir araba sürüş deneyimi yaşamak için oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan City Car Draving'in Türkçe yamasıdır. Sürükleyici bir araba oyunu olarak karşımıza çıkan yapım içerisinde oyuncular gece ve gündüz döngüsü ile de karşılaşacaklar. Başarılı bir oyun olarak Steam üzerinde Windows kullanıcılarına sunulan yapım, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Steam'de 'çok olumlu' olarak değerlendirilen yapım, simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

City Car Driving Türkçe Yama İndir Özellikleri

Tek oyunculu yapı,

Birbirinden farklı araç modelleri,

Türkçe dahil 17 farklı dil seçeneği,

Şehir ve pistlerde sürükleyici oynanış,

Gerçekçi grafikler,

Zengin bir içerik,

Gece ve gündüz döngüsü,

Diğer oyun türlerine göre araba oyunlarını farklı dille oynamak daha kolay olabilir fakat yine de Türkçe oynama keyfine erişemezsiniz. OyunÇeviri ekibi tarafından hazırlanan bu yamayı yükleyerek oyunu tamamen Türkçe oynayarak daha fazla eğlenebilirsiniz. Oyunun İngilizce versiyonu 1.2.2 olarak, Rusça versiyonu ise 2.2.7 olarak çıkmıştır. Fakat oyun dosyaları dil haricinde tamamen aynıdır. Bu Türkçe yama ise her iki versiyonda da sorunsuz çalışmaktadır. Dilerseniz yamayaı oyunun daha düşük versiyonlarında da çalıştırabilirsiniz. Fakat bazı kelimeler uyumsuzluk göstererek İngilizce görünebilir.

Özellikle direksiyon ile oynandığında büyük keyif veren City Car Driving'i daha önce denemediyseniz hemen sitemiz üzerinden indirerek aktivasyon kodunu satın alarak oynamaya başlayabilirsiniz. Ücretli olmasına rağmen oldukça ilgi gören araba simülasyonunu kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Ayrıca Türkçe oynama keyfini de yaşayabileceksiniz.

City Car Driving Türkçe Yama İndir

Steam üzerinde yer alan yapımın Türkçe dil dosyası ücretsiz olarak dağıtılıyor. Windows kullanıcıları oyunun Türkçe dil desteğini hemen indirip oyunu Türkçe olarak oynayabilir ve tadını çıkarabilirler. Sürükleyici yapısı ile beğenileri toplamaya devam eden başarılı oyun, dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce kez indirildi ve oynandı. Yapım Türkçe olarak Türk oyuncularında karşısına çıktı.

Kurulum:

İndirdiğiniz yamayı kururak oyunu Türkçeleştirebilirsiniz. Yukarıda da söylediğim gibi eski versiyonlar üzerine kurulduğunda bazı kelimeleri İngilizce yada Rusça görmeniz mümkün.