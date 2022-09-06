Extreme Car Driving Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,725
- DOSYA BOYUTU 141.00 MB
- Üretici AxesInMotion Racing
-
Extreme Car Driving Simulator APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir araba simülatör oyunudur.
Extreme Car Driving Simulator APK Android cihazlarınız üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz keyifli bir araba simülasyonu oyunudur. Diğer araba sürme simülasyonu oyunlarından daha kaliteli grafiklere ve oynanış stiline sahip olması sebebiyle bu oyunu araba simülasyon oyunu oynamaktan keyif alan herkese tavsiye ediyorum.
Extreme Car Driving Simulator APK İndir
Araba simülatör oyununda tamamen rafine bir deneyim vaat ediliyor. Spor aracımızı sürerken gözümüze hiçbir şekilde trafik olmadığı çarpıyor. Dolayısıyla başka araçlara çarpma derdi olmadan dilediğiniz gibi hız yapabilirsiniz. Hatta ve hatta birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleri deneyebilirsiniz.
Etrafta araç olmasa da binalar ve diğer engeller mevcut. Aracımızla bunlardan birine çarparsak hasar alıyor ve hasar dinamikleri de epey gerçekçi olduğu için aracımız çok kötü görünüyor. Oyunda yer verilen kontroller sorunsuzca çalışıyor. Elbette ki bunlara alışması biraz vakit gerektirmekte. Yine de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız Extreme Car Driving Simulator Son Sürümü mutlaka deneyin.
Extreme Car Driving Simulator Özellikleri
- Mini oyun kayıt noktası modu (Yeni)
- Trafikte sürün. (Yeni)
- Devir, vitesi, hız dahil baş üstü göstergesi
- ABS, TC ve ESP simülasyonu (Kapatılabilir.)
- Detaylı açık dünya ortamını keşfedin.
- Gerçekçi araba hasarı. Arabayı çarpın.
- Arabanızı direksiyon simidi, ivmeölçer veya oklarla kontrol edin.
- Birkaç farklı kamera