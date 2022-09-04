Farming Simulator 22'nin yeni genişleme paketi Pumps n' Hoses Pack, 27 Eylül 2022'de lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar platformunda en çok oynanan ve en gerçekçi çiftçilik deneyimini oyunculara sunan Farming Simulator serisi, her yıl yepyeni sürümler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak Farming Simulator 22 sürümü ile oyuncuların karşısına çıkan yapım, Steam üzerinde milyonlarca adet kopya sattı. Ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında epey sevilen ve adeta bir tutku haline gelen Farming Simulator 22, günümüze kadar sayısız içerik güncellemesi aldı ve almaya devam ediyor. Son olarak Steam'de yeni bir genişleme paketi duyuran geliştirici ekip, bu genişleme paketi ile yeni içeriklerini de oyuncular ile paylaşıyor. Farming Simulator 22 - Pumps n' Hoses Pack 27 Eylül 2022'de oynanabilir olacak.

Farming Simulator 22 - Pumps n' Hoses Pack Özellikleri

Ayarlanabilir biyogaz tesisleri,

Doğal gübre eştırtırması,

30'dan fazla yeni alet,

Gübreleme işlemi hızlandırıldı,

Birbiriyle bağlantılı gübreleme hortumları,

Yeni bir gübreleme sistemini karşımıza çıkaran Farming Simulator 22 - Pumps n' Hoses Pack, gübreleme işlemini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yapma fırsatı veriyor. Pompa vagonu ve römork gibi araçlar ile birimleri daha yüksek kapasitede çalıştırabileceğimiz genişleme paketinde işlerimizi daha kolay bir şekilde yapabileceğiz. Yüzlerce dönüm araziyi gübrelemek için geliştirilen hortumları birleştireceğimiz oyunda, gübrenin ulaşmadığı tarlanın herhangi bir noktası kalmayacak. Buna ek olarak ek su tankları ve kompresörler pompalama işlemlerinini iyileştirerek daha verimli hasat etme etmemizi sağlayacak.

Farming Simulator 22 - Pumps n' Hoses Pack İndir

Neredeyse bir oyun fiyatına sahip olan Farming Simulator 22 - Pumps n' Hoses Pack, Steam üzerinde ön siparişlere açıldı. 27 Eylül'de lansmana çıkacak olan DLC paketi, fiyat etiketi ile ülkemiz oyuncularının tepkisini çekecek gibi görünüyor.