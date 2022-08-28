Vermeer Pack oyun içerisine yeni balya makineleri getiriyor.

Doğukan Çağlakpınar - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara gerçekçi bir çiftçilik simülasyon dünyası sunan Farming Simulator 22, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Serinin tüm oyunları gibi oyuncular tarafından epey sevilen yapım güncellemelerine ek olarak yeni genişleme paketleri de alıyor. Oyunun en yeni genişleme paketi olan Vermeer Pack geçtiğimiz hafta Steam'de lansmana çıktı. Oyunun içeriğini zenginleştiren yeni DLC paketi, oyunun diğer genişleme paketleri gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Günümüzün en gerçekçi çiftçilik dünyasını oyunculara sunan yapım yeni genişlemesi ile oyuncularına yepyeni içerikler sunmaya devam ediyor.

Farming Simulator 22 - Vermeer Pack Özellikleri

Çim biçme makinesi,

Çift tırmık,

Ağır işe uygun balya makinesi,

Tam otomatik bir balya makinesi,

Oyun içerisine yeni makineler getiren Farming Simulator 22 - Vermeer Pack genişlemesi oyunculara zamandan tasarruf etme fırsatı veriyor. Oyuncular oyuna yeni gelen ZR5-1200 isimli balya makinesi ile traktöre ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde balya yapabilecekler. Sıfır dönüş kabiliyetine ve yüksek taşıma hızına sahip olan bu makine oyunculara zaman kazandıracak. Çim alanlarda daha rahat çalışma imkanı veren yeni bir çim biçme makinesini de oyuna dahil eden paket, oyunculara yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı veriyor.

Farming Simulator 22 - Vermeer Pack İndir

22 Ağustos 2022'de Steam üzerinde lansmana çıkan Farming Simulator 22 - Vermeer Pack ilk incelemelerinde oyunculara isteneni vermiş gibi görünüyor. Oyun içeriğini daha da zenginleştiren bu paket satışlarını artırmaya devam ediyor.