FIFA Online 4
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici EA Sports
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FIFA Online 4 ile EA Sports FIFA oyunu bilgisayarınızda ücretsiz oynayabilirsiniz. Hem de Türkçe dil desteğiyle ve Türk yorumcuların seslendirmesiyle!
FIFA Online 4, PC ve mobildeki en iyi futbol oyunu FIFA serisini ücretsiz ve Türkçe olarak bilgisayarınızda oynamanız için özel sürüm. FIFA Online 4’te oynamak tamamen ücretsiz. İsterseniz oyunda çeşitli öğeleri satın alabilir ve kendi takımınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ücretsiz futbol keyfi için hemen şimdi kaydolun ve lansmana özel ödülleri alın!
FIFA Online 4 İndir
EA Sports FIFA Online 4, Türkçeye tamamen yerelleştirilmiş olan ve özel olarak PC için geliştirilen, serinin önemli özelliklerinin tamamını barındıran ve aynı zamanda gelişmiş online ve sosyal işlevselliğe sahip ücretsiz bir futbol oyunu. Özenle yapılmış optimizasyonu, gelişmiş kontrolleri ve özelleştirilmiş sunucularıyla her kesimden oyuncuya keyifli bir deneyim sunan FIFA Online’da Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 30’dan fazla ligdeki 600’den fazla takım ve 17.000’den fazla lisanslı oyuncu arasındana kendi tercihlerinizi yaparak kadronuzu oluşturabilirsiniz. Takımınızla teke tek maçlara, lig maçlarına ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özel maçlara katılabilirsiniz. Antrenör modunda farklı stratejiler deneyebilir, takım özelleştirmeleri yapabilirsiniz.
- Özgün futbol atmosferi bilgisayarınızda - Kendi futbol hikayenizi yazın! 17.000’den fazla geçmiş ve aktif yıldız, 600’den fazla takım ve 30’dan fazla futbol ligi size en gerçekçi deneyimi yaşatır.
- Futbolcularınızı geliştirin - Özel karakter geliştirme sistemiyle oyuncularınızın özelliklerini geliştirin. En sevdiğiniz oyuncuları seçin ve onları gerçek birer futbol yıldızına dönüştürün.
- Türkiye için özel - Türk oyuncularına özel olarak uyarlanmış ve tamamen Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkiye’de bulunan fiziksel sunucular, maksimum sayıda oyuncu için kesintisiz ve rahat bir deneyim sağlar.
- Yıldız yorumcular - FIFA serisinde ilk kez FIFA Online 4 tamamen, popüler Türk yorumcular tarafından seslendiriliyor.
FIFA Online 4 Sistem Gereksinimleri
Ücretsiz futbol oyunu FIFA Online 4’ü oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar FIFA Online 4 PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1GHz veya AMD Phenom 7950 4 Çekirdekli veya AMD Athlon II X4 620
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 18 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 730 1GB veya ATI Radeon HD 7570
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2550 3.4GHz veya AMD FX-6350 6 Çekirdekli
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 18 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 6870 3GB bellek