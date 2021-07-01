FIFA Online 4 ile EA Sports FIFA oyunu bilgisayarınızda ücretsiz oynayabilirsiniz. Hem de Türkçe dil desteğiyle ve Türk yorumcuların seslendirmesiyle!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA Online 4, PC ve mobildeki en iyi futbol oyunu FIFA serisini ücretsiz ve Türkçe olarak bilgisayarınızda oynamanız için özel sürüm. FIFA Online 4’te oynamak tamamen ücretsiz. İsterseniz oyunda çeşitli öğeleri satın alabilir ve kendi takımınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ücretsiz futbol keyfi için hemen şimdi kaydolun ve lansmana özel ödülleri alın!

FIFA Online 4 İndir

EA Sports FIFA Online 4, Türkçeye tamamen yerelleştirilmiş olan ve özel olarak PC için geliştirilen, serinin önemli özelliklerinin tamamını barındıran ve aynı zamanda gelişmiş online ve sosyal işlevselliğe sahip ücretsiz bir futbol oyunu. Özenle yapılmış optimizasyonu, gelişmiş kontrolleri ve özelleştirilmiş sunucularıyla her kesimden oyuncuya keyifli bir deneyim sunan FIFA Online’da Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 30’dan fazla ligdeki 600’den fazla takım ve 17.000’den fazla lisanslı oyuncu arasındana kendi tercihlerinizi yaparak kadronuzu oluşturabilirsiniz. Takımınızla teke tek maçlara, lig maçlarına ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özel maçlara katılabilirsiniz. Antrenör modunda farklı stratejiler deneyebilir, takım özelleştirmeleri yapabilirsiniz.

Özgün futbol atmosferi bilgisayarınızda - Kendi futbol hikayenizi yazın! 17.000’den fazla geçmiş ve aktif yıldız, 600’den fazla takım ve 30’dan fazla futbol ligi size en gerçekçi deneyimi yaşatır.

Futbolcularınızı geliştirin - Özel karakter geliştirme sistemiyle oyuncularınızın özelliklerini geliştirin. En sevdiğiniz oyuncuları seçin ve onları gerçek birer futbol yıldızına dönüştürün.

Türkiye için özel - Türk oyuncularına özel olarak uyarlanmış ve tamamen Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkiye’de bulunan fiziksel sunucular, maksimum sayıda oyuncu için kesintisiz ve rahat bir deneyim sağlar.

Yıldız yorumcular - FIFA serisinde ilk kez FIFA Online 4 tamamen, popüler Türk yorumcular tarafından seslendiriliyor.

FIFA Online 4 Sistem Gereksinimleri

Ücretsiz futbol oyunu FIFA Online 4’ü oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar FIFA Online 4 PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1GHz veya AMD Phenom 7950 4 Çekirdekli veya AMD Athlon II X4 620

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 730 1GB veya ATI Radeon HD 7570

Önerilen sistem gereksinimleri