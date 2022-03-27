Five Nights at Freddy's 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 7,435
- Üretici Clickteam USA LLC
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Five Nights at Freddy's 4 heyecan dolu anlar yaşamanızı sağlayacak bir korku oyunudur
Five Nights at Freddy's 4 ürpertici atmosferiyle öne çıkan ve adrenalin salgılamanızı sağlayacak olan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir. Gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan başarılı oyun kaliteli grafik açıları ile milyonların beğenisini beğendi. Milyonlarca oyuncu zengin içerik eşliğinde hem aksiyonlu hem de gerilim dolu anlar yaşayabildiler.
Five Nights at Freddy's 4 Özellikleri
- Çarpıcı grafikler,
- Birbirinden farklı tehlikeler,
- Sürükleyici bir evren,
- Yoğun ses efektleri,
- Basit kontroller,
- Epey zengin bir içerik,
Five Nights at Freddy's serisinin son oyununda öneki oyunlarda bizi kovalayan kabus bizi takip etmeye devam ediyor. Bu sefer avimizde bu kabusa yakalanıyoruz. Five Nights at Freddy's 4, alışılmış korku oyunlarının aksine elimizde silahlarla canavarlara karşı savaştığımız bir oyun değil. Oyun bize tehlikeler karşısında zayıf olmanın ne demek olduğunu uygulamalı olarak gösteriyor. Five Nights at Freddy's 4'te ana kahramanımız küçük bir çocuk. Düşmanımız ise hergün görmeye alışık olduğumuz; fakat karanlıkta değişim geçirerek birer canavara dönüşen oyuncaklar. Daha önceki oyunlarda bize gerilimli anlar yaşatan Freddy Fazbear, Chica, Bonnie ve Foxy karanlıkta saklanan diğer tehlikelerle birlikte bizi katletmeye çalışıyor. Bizim ise onlardan kurtulabilmek için sahip olduğumuz tek şey zekamız ve el fenerimiz.
Five Nights at Freddy's 4'te sabah 6'ya kadar kendimizi savunmamız gerekiyor. Bu iş için kapıları kapatıyoruz, dolaplara giren yaratıkları engellemek için dolap kapaklarını kapatıyoruz ve el fenerimizle uzun koridorların ucundaki yaratıkları kovalıyoruz. Oyun içerisinde sürekli etrafımızı takip etmemiz gerekiyor. Dikkatimizi farklı bir yöne verdiğimiz anda arkamızdaki yatakta parlak gözlerini bize doğru yöneltmiş bir canavarın oturduğunu keşfedebiliyoruz. Oyunun ses efektleri atmosferi güçlendiriyor.
Five Nights at Freddy's 4 İndir
Mobil ve bilgisyar platformunda deli gibi satmaya devam eden Five Nights at Freddy's 4, serinin en geniş içeriklerini ve en çarpıcı grafiklerini oyuncuların karşısına çıkardı. Windows kullanıcıları tarafından Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen başarılı yapım, sadece İngilizce dil seçeneği ile oynanabiliyor.
Tatmin edici bir grafik kalitesi sunan Five Nights at Freddy's 4'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows XP işletim sistemi
- 2 GHZ Intel Pentium 4 veya AMD Athlon işlemci
- 2 GB RAM
- 1 GB boş depolama alanı
Five Nights at Freddy's 4 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,419
- DOSYA BOYUTU 56.00 MB
- Üretici Clickteam USA LLC
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Five Nights at Freddy's 4 APK, popüler korku oyunu serisinin dördüncüsü. Kendinizi korumak için yalnızca el fenerine sahipsiniz!
Five Nights at Freddy's 4 heyecanlı ve gerilim dolu anlar yaşamanızı mümkün kılan bir mobil korku oyunu. Popüler korku oyunu serisinin diğer oyunları gibi Five Nights at Freddy's 4 APK olarak indirilemiyor, FNAF 4 APK oyun indir seçeneğini sunamıyoruz ancak Google Play'den satın alarak oynayabilirsiniz. Korku oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle satın alıp indirmelisiniz.
Five Nights at Freddy's 4 Oyun İndir
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir oyun olan Five Nights at Freddy's 4'de korkunun ne demek olduğunu bireysel olarak tecrübe edebiliyoruz. Birçok korku oyununda silahlarla kuşanmış güçlü kahramanları yöneterek canavarlarla savaşmaya alıştık. Bu durum sonucu artık oyunlar eskisi kadar korkutucu olmamaya başladı. Five Nights at Freddy's 4'te ise bizi bu yapıdan farklı bir oyun bekliyor. Oyunda ana kahramanımız küçük bir çocuk. Bu da bize sürekli zayıf olduğumuzu hatırlatıyor. Oyunda bir çocuğun en iyi dostu olarak düşünülen oyuncakları onun kabusuna dönüşüyor ve bu oyuncaklar onu katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kahramanımız ise kendini savunabilmek için sadece bir el fenerine sahip.
Five Nights at Freddy's 4'te Freddy Fazbear, Chica, Bonnie, Foxy ve karanlıkta saklanan diğer tehlikeler bizi yakalamaya çalışırken kapıları kapatarak, dolabımıza giren yaratıkları engelleyerek ve el fenerimizi kullanarak uzun koridorların ucunda bekleyen tehlikeleri kaçırarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda sürekli tetik halinde olamamız gerekiyor; çünkü arkamıza bakmadığımız bir anda parlak gözlerini bize doğrulmuş olan bir yaratığı yatağımızın üzerinde oturuyor olarak görebiliyoruz. Bu nedenle sürekli etrafımızdaki sesleri dinliyoruz.
Five Nights at Freddy's 4 başarılı bir atmosfere sahip. Oyunun ses efektleri ve grafikleri de oyunun kalitesini koruyor. Korku oyunu severler Five Nights at Freddy's 4'den hoşlanacaktır. Dilerseniz ana indirme bağlantımız üzerinden oyunun demo versiyonunu indirerek oyunu test edebilir, beğendiğiniz takdirde alternatif bağlantımızı kullanarak oyunu satın alabilirsiniz.
Five Nights at Freddy's 4 Hikayesi
Five Nights at Freddy’s orijinal hikayesinin bu son bölümünde kendinizi Freddy Fazbear, Chica, Bonnie, Foxy ve hatta gölgelerde gizlenen daha kötü şeylere karşı bir kez daha korumak zorundasınız. Rolü henüz bilinmeyen bir çocuk olarak oynarken, sabah 6’ya kadar kapıları gözetleyerek ve dolabınıza veya arkanızdaki yatağa girebilecek istenmeye yaratıklardan korunmalısınız. Kendinizi korumak için sadece bir el feneriniz var. Koridorun uzak ucunda sürünen şeyleri korkutup kaçıracak ama dikkatli olun ve dinleyin. Size gözleri parlayan bir şey yaklaşırsa bilin ki sonunuz geldi!
Five Nights at Freddy's 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 578
- DOSYA BOYUTU 37.50 MB
- Üretici Clickteam USA LLC
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Five Nights at Freddy's 4 mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur
Five Nights at Freddy's 4 önceki oyunlarıyla büyük başarı yakalayan ve oyun severlerin beğensini kazanan Five Nights at Freddy's serisinin son oyunudur.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir korku oyunu olan Five Nights at Freddy's 4'te kabus bu sefer bizi evimize kadar takip ediyor. Oyunda küçük bir çocuğu kontrol ediyoruz ve adrenalin dolu bir maceraya atılıyoruz. Five Nights at Freddy's 4, bize zayıf olduğumuzu hissettiren ve çocukluk kabuslarımızı kullanarak bize ürpertici anlar yaşatmayı başarabilen bir oyun. Five Nights at Freddy's 4'te temel olarak bir gece evimizde kapalı kalan bir çocuk olarak sabah 6'ya kadar, yani güneş doğana kadar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat bu iş için beklenmedik sürprizlerle ve yürek hoplatan anlarla karşılaşıyoruz.
Five Nights at Freddy's 4'te kendimizi koruyabilmek için yapabileceğimiz tek şey el fenerimizle önümüzü aydınlatabilmek ve kapıları kapatabilmek. Uzun koridorların ucundaki yaratıkları el fenerimizle kaçırabilsek de bakmadığımız bir noktada birden parlak gözlü bir canavar karşımıza çıkabiliyor. Oyunda Freddy'nin yanında, Chica, Bonnie, Foxy ve birçok farklı yaratık bizi avlamak için can atıyor. Bu yaratıklara karşı koymak için ise zekamızı kullanmamız gerekiyor.
Five Nights at Freddy's 4 güzel grafikleri ve ürpertici atmosferiyle türünün en iyi örneklerinden biri.