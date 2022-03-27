Five Nights at Freddy's 4 heyecan dolu anlar yaşamanızı sağlayacak bir korku oyunudur

Can Erdil Şentürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Five Nights at Freddy's 4 ürpertici atmosferiyle öne çıkan ve adrenalin salgılamanızı sağlayacak olan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir. Gerilim dolu dakikalara ev sahipliği yapan başarılı oyun kaliteli grafik açıları ile milyonların beğenisini beğendi. Milyonlarca oyuncu zengin içerik eşliğinde hem aksiyonlu hem de gerilim dolu anlar yaşayabildiler.

Five Nights at Freddy's 4 Özellikleri

Çarpıcı grafikler,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Sürükleyici bir evren,

Yoğun ses efektleri,

Basit kontroller,

Epey zengin bir içerik,

Five Nights at Freddy's serisinin son oyununda öneki oyunlarda bizi kovalayan kabus bizi takip etmeye devam ediyor. Bu sefer avimizde bu kabusa yakalanıyoruz. Five Nights at Freddy's 4, alışılmış korku oyunlarının aksine elimizde silahlarla canavarlara karşı savaştığımız bir oyun değil. Oyun bize tehlikeler karşısında zayıf olmanın ne demek olduğunu uygulamalı olarak gösteriyor. Five Nights at Freddy's 4'te ana kahramanımız küçük bir çocuk. Düşmanımız ise hergün görmeye alışık olduğumuz; fakat karanlıkta değişim geçirerek birer canavara dönüşen oyuncaklar. Daha önceki oyunlarda bize gerilimli anlar yaşatan Freddy Fazbear, Chica, Bonnie ve Foxy karanlıkta saklanan diğer tehlikelerle birlikte bizi katletmeye çalışıyor. Bizim ise onlardan kurtulabilmek için sahip olduğumuz tek şey zekamız ve el fenerimiz.

Five Nights at Freddy's 4'te sabah 6'ya kadar kendimizi savunmamız gerekiyor. Bu iş için kapıları kapatıyoruz, dolaplara giren yaratıkları engellemek için dolap kapaklarını kapatıyoruz ve el fenerimizle uzun koridorların ucundaki yaratıkları kovalıyoruz. Oyun içerisinde sürekli etrafımızı takip etmemiz gerekiyor. Dikkatimizi farklı bir yöne verdiğimiz anda arkamızdaki yatakta parlak gözlerini bize doğru yöneltmiş bir canavarın oturduğunu keşfedebiliyoruz. Oyunun ses efektleri atmosferi güçlendiriyor.

Five Nights at Freddy's 4 İndir

Mobil ve bilgisyar platformunda deli gibi satmaya devam eden Five Nights at Freddy's 4, serinin en geniş içeriklerini ve en çarpıcı grafiklerini oyuncuların karşısına çıkardı. Windows kullanıcıları tarafından Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen başarılı yapım, sadece İngilizce dil seçeneği ile oynanabiliyor.

Tatmin edici bir grafik kalitesi sunan Five Nights at Freddy's 4'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: