Five Nights at Freddy's 4

Five Nights at Freddy's 4 mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur

Can Erdil Şentürk - 7 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Five Nights at Freddy's 4 önceki oyunlarıyla büyük başarı yakalayan ve oyun severlerin beğensini kazanan Five Nights at Freddy's serisinin son oyunudur.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir korku oyunu olan Five Nights at Freddy's 4'te kabus bu sefer bizi evimize kadar takip ediyor. Oyunda küçük bir çocuğu kontrol ediyoruz ve adrenalin dolu bir maceraya atılıyoruz. Five Nights at Freddy's 4, bize zayıf olduğumuzu hissettiren ve çocukluk kabuslarımızı kullanarak bize ürpertici anlar yaşatmayı başarabilen bir oyun. Five Nights at Freddy's 4'te temel olarak bir gece evimizde kapalı kalan bir çocuk olarak sabah 6'ya kadar, yani güneş doğana kadar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat bu iş için beklenmedik sürprizlerle ve yürek hoplatan anlarla karşılaşıyoruz.

Five Nights at Freddy's 4'te kendimizi koruyabilmek için yapabileceğimiz tek şey el fenerimizle önümüzü aydınlatabilmek ve kapıları kapatabilmek. Uzun koridorların ucundaki yaratıkları el fenerimizle kaçırabilsek de bakmadığımız bir noktada birden parlak gözlü bir canavar karşımıza çıkabiliyor. Oyunda Freddy'nin yanında, Chica, Bonnie, Foxy ve birçok farklı yaratık bizi avlamak için can atıyor. Bu yaratıklara karşı koymak için ise zekamızı kullanmamız gerekiyor.

Five Nights at Freddy's 4 güzel grafikleri ve ürpertici atmosferiyle türünün en iyi örneklerinden biri.