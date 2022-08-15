Drift yapmayı seviyorsanız eğer Fr Legends APK oyunu ile telefonda eğlenceli drift yarışları sizi bekliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Feng Li tarafından geliştirilen ve yarış severlere ücretsiz olarak sunulan Fr Legends APK, basit arayüzleri ve kullanıcı dostu teması ile oyunculara eğlenceli bir ortam sunuyor. Birbirinden farklı çok sayıda aracın yer aldığı mobil oyunda oyuncular araçlarını diledikleri gibi geliştirebilecek ve modifiye edebilecekler. Oyuncular seçtikleri araçların hem dışına hem de içine farklı tasarımlar uygulayabileceğiz.

Fr Legends APK Oyun İndir

Yarış tutkunları için oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Fr Legends gerçeklikten uzak ve fantastiktik bir yapıya sahip. Oyuncular araçlarını yere basabilir, egzoslarını ve diğer parçalarını değiştirebilecekler. İkonik mekanlara sahip olan oyunda sürücümüz ile yarışı birinci bitirmeye çalışacağız. Drift yarışlarına katılabileceğimiz oyunda şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu yer alıyor. Son güncellemesini 3 Kasım 2018’de alan yapım, Google Play üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyunda ses efektleri de eğlenceyi artıran nitelikler arasında yer alıyor.

Fr Legends APK son sürüm yenilikleri: