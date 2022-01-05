Alien Shooter APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir uzay savaşı oyunu. Galaxy Attack Alien Shooter APK uzay oyunları sevenler için tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alien Shooter APK, Android uzay oyunları arasında ücretsiz ve popüler. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan uzay oyununda galaksiyi uzaylıların istilasından kurtarmaya çalışıyorsunuz. Arcade oyunları, ateş etmeli oyunlar, uzay oyunları, uzay savaşları, uzay savaş oyunu hayranıysanız, Galaxy Attack Alien Shooter APK Android oyununu oynamanızı isteriz. Alien Shooter ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

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Dünyanın son umudu sizin elinizde, yalnız uzay gemisinin kontrolünü elinize alın ve dünyayı uzaylı istilasından kurtarın. Evreni kötü düşmanlardan kurtarmak kolay olmayacak. Bu uzay savaş oyununda tehlikeli ortamlarda giderek daha fazla sayıda düşmanla karşılaşacaksınız. Oyun ilerledikçe tüm uzay aracınızın tüm ölümcül kapasitesini ortaya çıkarmak için yükseltme hakkı kazanacaksınız.

En iyi arcade oyunlar arasında gösterilen Alien Shooter APK nasıl oynanıyor? Hareket etmek ve tüm düşmanları öldürmek için ekrana dokunmanız yeterli. Silahlarınızı yükseltmek veya değiştirmek için öğeleri toplamalısınız.

Alien Shooter APK son sürüm neler içeriyor?