Garena Free Fire MAX, Play Store'dan Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz üst seviye grafiklere sahip battle royale oyun.

Erkan Calp - 21 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garena Free Fire MAX, Play Store’da en çok indirilip oynanan battle royale oyunlardan Free Fire’ın grafiksel ve oynanış olarak iyileştirilmiş sürümü. Oynanış açısından aynı ancak daha özellikli versiyon olan Free Fire MAX, erken erişim olarak ilk Android telefon kullanıcılarına açıldı.

Garena Free Fire MAX İndir

Garena Free Fire MAX, oyundan ödün vermeden genel kullanıcı deneyimini geliştiren daha gelişmiş efektler, animasyonlar ve grafikler sunuyor. Çapraz platform desteğiyle Free Fire ve Free Fire MAX oyuncuları oyunun farklı versiyonlarına sahip olsalar bile birbirleriyle oynayabiliyor. Oyuncular, mevcut Free Fire hesaplarıyla giriş yapabiliyor. Firelink teknolojisiyle ilerleme durumu, oyun öğeleri dahil olmak üzere iki oyun arasındaki veriler senkronize ediliyor. Oyuncular diledikleri zaman iki oyun arasında geçiş yapabiliyor ve iki oyun için de aynı hesabı kullanabiliyor. Oyuncular hesaplarındaki ilerlemeyi ve sahip oldukları öğeleri tek bir hesap kullanarak iki oyunda paylaşabiliyor.

Free Fire Max, en iyi battle royale deneyimini sunmak için özel olarak tasarlanmış. Özel Firelink teknolojisi ile tüm Free Fire oyuncularıyla çeşitli heyecan verici oyun modlarının keyfini çıkarın. Ultra HD çözünürlükler ve nefes kesen efektlerle savaşı daha önce hiç olmadığı gibi yaşayın. Pusuya yatın, gizlenerek ateş edin ve hayatta kalın. Tek bir hedefiniz var; Hayatta kalıp ayakta kalan son kişi olmak.

Hızlı tempolu, derinden sürükleyici oynanış - 50 oyuncu ıssız bir adaya paraşütle atlıyor ama sadece biri ayrılıyor. Oyuncular 10 dakikadan fazla süre boyunca silah ve teçhizat için mücadele ediyor ve yollarına çıkan hayatta kalanları alt etmeye çalışıyor. Saklanın, temizleyin, savaşın ve hayatta kalın. Yüksek kalitede grafiklerle en iyi battle royale deneyimi!

Aynı oyun, daha iyi deneyim - HD grafikler, geliştirilmiş özel efektler ve daha akıcı oynanışla Free Fire MAX, tüm battle royale hayranları için gerçekçi ve sürükleyici hayatta kalma deneyimi sunuyor.

Oyun içi sesli sohbet ile 4 kişilik takım - En fazla 4 oyuncudan oluşan takımlar kurun ve en başından takımınızla iletişim kurun. Arkadaşlarınızı zafere taşıyın ve zirvede galip gelen son takım olun.

Firelink teknolojisi - Firelink ile Free Fire hesabına giriş yaparak Free Fire Max’i sorunsuzca oynayabilirsiniz. İlerlemeniz ve öğeleriniz her iki uygulamada da gerçek zamanlı olarak korunur. Hangi uygulamayı kullanılıyor olurlarsa olsunlar tüm oyun modlarını hem Free Fire hem de Free Fire Max oyuncularıyla oynayabilirsiniz.

Garena Free Fire MAX Ne Zaman Çıkacak?

Garena Free Fire Max çıkış tarihi ne zaman? Free Fire Max, erken erişim (ön kayıt) döneminden sonra hemen çıkış yapabilir. Garena’nın oyunu global (küresel) olarak piyasaya sürmesi fazla zaman almayacaktır. Söylentilere göre, Free Fire Max çıkış tarihi Ekim 2021. Free Fire’da eksik olan her şey sağlandığından oyunun çıkışıyla birlikte oyuncular otomatik olarak bu sürüme geçiş yapacaklar. Free Fire’ın bu yeni versiyonu ile Free Fire Max, battle royale oyunlarında kesinlikle yeni bir seviyeye ulaşacak.

Garena Free Fire MAX Sistem Gereksinimleri

Garena Free Fire MAX Android sistem gereksinimleri şöyle; 1.5 GB boş depolama alanı olan ve 2 GB veya daha fazla RAM’e sahip Android telefona sahip olmanız gerekiyor. Free Fire Max, Free Fire gibi oyun içi satım alımların oyunculara rakiplerine göre belirli avantajlar sağladığı Kazanmak İçin Öde oyunu değil. Oyunun yükseltilmiş versiyonu herkes için adil.

Free Fire oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimlerini hatırlayacak olursak;

İşletim Sistemi: Android 4.4

İşlemci: Çift Çekirdek 1.2GHz

Bellek: 1GB RAM

Depolama: 1.5GB+

Fire Fire’ı Android cihazda oynayabilmek için minimum konfigürasyondur. Minimum gereksinimler oyunun çalışması için yeterlidir ancak oyunu akıcı şekilde oynatmayabilir. İyi performans için önerilen sistem gereksinimleri: