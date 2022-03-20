Google Duo, Google'ın Android platformuna ücretsiz sunduğu görüntülü arama uygulaması.

Erkan Calp - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Duo, Android telefonunuzda rehberinizdeki kişilerle görüntülü olarak sohbet etmenize izin veren, başka bir deyişle görüntülü arama yapmak için kullanabileceğiniz bir uygulama. Bağlantı hızınız, bağlantı türünüz ne olursa olsun, nerede olursanız olun 720p’ye kadar ses ve video aktarımı gerçekleştiriliyor. Doğrudan kişi listenizdeki diğer deyişle rehberinizdeki kişilerle görüntülü arama gerçekleştirebileceğiniz kaliteli bir uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.

Google’ın imzasını taşımasıyla öne çıkan görüntülü görüşme uygulamasını telefon numaranızı girerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Telefon numarasına ihtiyaç duyması ve sadece birebir görüşmeye izin vermesiyle FaceTime’a akıllara getiren uygulamanın en önemli özelliği aramaları daha eğlenceli ve doğal hale getiren Knock Knock özelliği. Knock Knock sayesinde görüntülü görüşmeyi yanıtlamadan arayan kişinin - canlı - videolu önizlemesini görebiliyorsunuz.

Hem WiFi hem de hücresel bağlantıyla kullanımı destekleyen uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm aramalar baştan uca şifreleme ile korunuyor. Ücretsiz kullanımı sayesinde milyonlara ulaşmaya devam eden başarılı görüntülü konuşma uygulaması ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

Google Duo APK Özellikleri

Videoyu ön plana çıkaran basit kullanıcı arayüzü

Arayanın canlı önizlemesini gösterme (Knock Knock)

Bağlantı türü fark etmeksizin yüksek kalitede video

Çapraz platform desteği (Android ve iOS),

Google Duo APK İndir

Google'ın başarılı projelerinden bir tanesi olan Google Duo günümüzde Android, iOS ve Web platformunda kullanılıyor. Uygulama görüntülü konuşma uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alırken günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.