Google Duo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,375
- Üretici Google
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Google Duo, Google'ın Android platformuna ücretsiz sunduğu görüntülü arama uygulaması.
Google Duo, Android telefonunuzda rehberinizdeki kişilerle görüntülü olarak sohbet etmenize izin veren, başka bir deyişle görüntülü arama yapmak için kullanabileceğiniz bir uygulama. Bağlantı hızınız, bağlantı türünüz ne olursa olsun, nerede olursanız olun 720p’ye kadar ses ve video aktarımı gerçekleştiriliyor. Doğrudan kişi listenizdeki diğer deyişle rehberinizdeki kişilerle görüntülü arama gerçekleştirebileceğiniz kaliteli bir uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.
Google’ın imzasını taşımasıyla öne çıkan görüntülü görüşme uygulamasını telefon numaranızı girerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Telefon numarasına ihtiyaç duyması ve sadece birebir görüşmeye izin vermesiyle FaceTime’a akıllara getiren uygulamanın en önemli özelliği aramaları daha eğlenceli ve doğal hale getiren Knock Knock özelliği. Knock Knock sayesinde görüntülü görüşmeyi yanıtlamadan arayan kişinin - canlı - videolu önizlemesini görebiliyorsunuz.
Hem WiFi hem de hücresel bağlantıyla kullanımı destekleyen uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm aramalar baştan uca şifreleme ile korunuyor. Ücretsiz kullanımı sayesinde milyonlara ulaşmaya devam eden başarılı görüntülü konuşma uygulaması ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor.
Google Duo APK Özellikleri
- Videoyu ön plana çıkaran basit kullanıcı arayüzü
- Arayanın canlı önizlemesini gösterme (Knock Knock)
- Bağlantı türü fark etmeksizin yüksek kalitede video
- Çapraz platform desteği (Android ve iOS),
Google Duo APK İndir
Google'ın başarılı projelerinden bir tanesi olan Google Duo günümüzde Android, iOS ve Web platformunda kullanılıyor. Uygulama görüntülü konuşma uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alırken günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Google Duo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 844
- DOSYA BOYUTU 43.00 MB
- Üretici Google
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Google Duo, iPhone'unuzda ücretsiz görüntülü arama, konuşma yapmak için kullanabileceğiniz bir uygulama.
Google Duo, kaydolma ile uğraşmadan rehberinizdeki kişilerle birebir görüntülü olarak sohbet etme imkanı sunan ücretsiz bir iOS uygulaması. iPhone’unuzdaki kişilerinizle ister WiFi isterseniz de mobil internetinizi kullanarak HD kalitede yüz yüze görüşebiliyorsunuz. Üstelik o anda internet bağlantı hızınız yavaş olsa dahi görüşmeniz kesilmiyor.
Google’ın yeni görüntülü arama uygulaması Duo, iPhone’la yüklü gelen FaceTime ile aynı şekilde çalışıyor. İnternet bağlantınız üzerinden birebir sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Farklı olarak Duo’da sohbet edeceğiniz kişinin iPhone’unun olması gerekmiyor. Çapraz platform desteği sayesinde iPhone, Android telefon fark etmeksizin ulaşabiliyorsunuz.
Görüntülü aramaların baştan uca şifreleyerek korunduğu uygulamada Google’ın “Knock Knock” olarak adlandırdığı; görüntülü aramayı yanıtlamadan arayan kişinin canlı videosunu görmenize izin veren bir özellik yer alıyor ki Google’a göre bu özellik görüntülü aramaların daha doğal, sıcak, içten olmasını sağlıyor.
Google Duo Web
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,786
- Üretici Google
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Google Duo Web uygulamasıyla tarayıcıdan ücretsiz, yüksek kaliteli görüntülü konuşma, sesli görüşme, arama yapabilirsiniz.
Google Duo, web tarayıcı üzerinden ücretsiz görüntülü konuşma ve sesli arama (görüşme) yapmak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. Google’ın bazı Android telefonlarda yüklü gelen yüksek kaliteli görüntülü arama uygulaması Duo’yu internet tarayıcınızda da kullanabilirsiniz.
Ücretsiz görüntülü konuşmak, sohbet etmek, sesli görüşmek için bir programa ihtiyacınız yok. Google’ın 1 milyardan fazla Android telefonda yüklü yüksek kaliteli görüntülü konuşma uygulaması Google Duo’nun web sürümü de bulunuyor. Telefon doğrulaması yapmanız ya da QR kod okutmanız da gerekmiyor. Google’ın diğer uygulamaları gibi Google hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Tüm kişileriniz anında senkronize ediliyor. Listeden seçerek veya arama yaparak kişilerinize ulaşabiliyorsunuz. Web sürümünde hem sesli hem de görüntülü arama yapabiliyorsunuz.
Google Duo Özellikleri
- Tek dokunuşla görüntülü konuşmaya izin veren basit arayüz
- Kablosuz ve mobil bağlantı üzerinden mükemmel görüntü kalitesinde konuşma
- Cevaplamadan kimin aradığını gösteren canlı video önizlemesi (tık tık)
- Görüntülü mesaj gönderme
- Sesli arama yapma