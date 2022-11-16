Hill Climb Racing APK engebeli arazide popüler yarış oyunudur. Farklı parkurlarda zorlu tırmanışlar sizleri bekliyor!

Can Çevrim - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hill Climb Racing APK, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir yarış oyunudur. Fizik tabanlı en iyi sürüş oyunlarından Hill Climb Racing Android telefonlara Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor. Google Play yüklü olmayan Android telefonlar için Hill Climb Racing APK son sürüm seçeneği sunuluyor.

Hill Climb Racing APK İndir

Hill Climb APK Android oyununda amacımız tüm bölümleri tamamlarken en yüksek skorları elde etmeye çalışmak. Tabii ki bunu yapmak hiç kolay olmayacak. Çünkü yarıştığınız engebeli pistler üzerinde kullanacağınız farklı araçların kontrolünü sağlamak oldukça zor ve emin olun büyük beceri/dikkat gerektiriyor.

Yarış sırasında farklı hareketler deneyerek ve toplayabildiğiniz kadar çok altın toplayarak, bölüm sonlarında kullandığınız aracın motor, lastik, süspansiyon gibi özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Sonuç olarak mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz farklı ve eğlenceli bir yarış oyunu arıyorsanız Hill Climb Racing'i mutlaka denemenizi öneriyorum.

Hill Climb Racing APK Özellikleri

İnternetsiz oynama: Ne zaman nerede olursanız olun oynayın. Hill Climb Racing, internet bağlantısı gerektirmez.

Araçlar: 29’dan fazla aracın kilidini açın ve oynayış tarzınız için en iyisini seçin.

Yükseltme: Aracın motorunu, süspansiyonunu, lastiklerini değiştirin.

Sürücü: Tam anlamıyla sonsuz 28’den fazla aşama

Optimize edildi: Çok az bellek gereksinimli yüksek ve düşük çözünürlüklü cihazlarda iyi çalışır.

Garaj modu: Özel parçalarla rüya aracınızı yapın ve sürün.

Hill Climb Racing, motocross motosiklet, canavar kamyon, traktör, hippi minibüsü, elektrikli kaykay, atv, turist otobüsü, yarış arabası, polis arabası, ambulans, itfaiye aracı, kar aracı, super offroad ve daha birçok araç sunar.