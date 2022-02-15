Hitman Sniper The Shadows APK, mobildeki en iyi sniper oyununun devamı. Ajan 47'nin kayıp olduğu yeni Hitman oyununda ortaya yeni keskin nişancılar çıkıyor.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hitman Sniper The Shadows APK, mobilde en çok oynanan sniper oyununun devamı. En iyi suikastçılardan Ajan 47’nin yerine geçip zorlu görevleri yerine getirdiğimiz Hitman Sniper Türkçe adıyla Hitman Suikastçı oyunu yenilenmiş olarak karşımızda.

Tek bir karakterle tek bir yerde geçmesiyle eleştirilen Hitman mobile oyunlarından Hitman Sniper’ın yenisinde Ajan 47 kayıp ve en iyi keskin nişancıları kontrol ediyoruz.

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Yeni Hitman Sniper oyununun hikayesi şöyle; Ajan 47’nin nerede olduğu bilinmiyor. Küresel yeni bir tehdit ortaya çıkmıştır. Bu suç ağı dünya çapında bir dizi şiddetli saldırı ve suçtan sorumludur. Diana Burnwood, çok yetenekli suikastçılardan oluşan bir ekip olan The Shadows olarak da bilinen Initiative 426’yı hareketlendirir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak artık Soji, Kiya, Kolzak, Knight, Espelho ve Stone’a kalmıştır. Bu ekibin bir üyesi olarak üst düzey uluslararası hedefleri indireceksiniz.

Hitman Sniper The Shadows’da yepyeni karakterlerle tanışıyoruz. Hepsi oyunda kontrol edebildiğimiz karakterler. Ajan 47’yi göremesek de en az onun kadar hedeflerini iyi öldürebilen keskin nişancıların yerine geçiyoruz. İşte Hitman Sniper oyununa yeni eklenen karakterler:

Stone: Sabıka kaydı olan masum bir adam ve usta bir suikastçı kadar becerikli biri. Stone, yepyeni bir kimliğe büründü ve hayatta kalmanın yolu olarak suikaste yöneldi. Silahı Precision Global Mcax.

Knight: Sağlam bir hayatta kalma uzmanı olan Knight, hükümet karşıtı propagandayla sağlıklı bir dozda aşılanmış, hedeflerini kafadan vurmaktan büyük zevk alıyor. Bunun için ona headshot ustası diyebiliriz. Silahı Sintac Inc. S200.

Kolzak: Kendini sürekli olarak geliştiren oldukça eğitimli ve yetenekli bir suikastçi. Gölgede kalmayı tercih ediyor. Silahı Marincorp Tarragon SVD.

Espelho: Hiç keskin nişancı gibi değil. Etkileyici gülümsemesinin ve coşkusunun ardında saliselik kararlar veren ve nadiren bir atışı kaçıran lazer hassasiyetinde bir suikastçı. Silahı YHK TIA NRF-114N.

Soji: Küçük boyuna rağmen hesaba katılması gereken bir güç ve bağlılığı sorgulanamaz. Hala kardeşinin öldürülmesinin yasını tutan Soji, intikam dolu öfkesini silahının namlusuna aktarıyor. Silahı RAIFURU K65 Tactician.

Kıya: Terörle mücadele birimiyle 20’den fazla yüksek profilli görevde bulunmuş bir emektar olan Kiya, ATS ekibinin katliamından sağ kurtulan tek kişi. Kaybedecek bir şeyi kalmadığı için her kontratta sınırlarını zorluyor. Silahı VGA-T2.

Hitman Sniper The Shadows APK Oyun Özellikleri