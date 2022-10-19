Rüyaları kontrol etmek hemen hemen herkesin istediği bir şeydir. Human: Fall Flat APK, işte burada devreye giriyor.

Abdullah Yılmaz - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsanlar varolduklarından beri rüya görür ve rüyalarını kontrol etmek ister. Bu şu an için mümkün olmasa da bir oyun bu duruma bir çözüm getirmiş durumda. Rüyalarda istediğinizi yapabileceğiniz Human: Fall Flat APK sizi birbirinden ilginç maceralara sürüklüyor. Sen de bu aksiyona ortak olmak istiyorsan Human: Fall Flat APK'yi şimdi indir.

Human: Fall Flat İndir

Oyunda birçok rüya bulunmaktadır. Bu rüyalar arasında gezmek ve görevleri tamamlamak size kalmış. Ayrıca, rüyanızda nasıl biri olacağınıza siz karar verebilirsiniz. Öyle ki karakterinizi astronot kıyafetinden tutun bir ninjaya bile dönüştürebilirsiniz.

Human: Fall Flat APK indirdiğinizde birçok insanın hayali olan rüyaları kontrol etmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Tek oyunculu veya 4 oyunculu olan Human: Fall Flat APK, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun.

Fakat, hatırlatmak isteriz ki rüyalar göründüğü gibi kolay durmayabilir. Hatta zorlu bulmacalar arasında kaybolduktan sonra kendinizi gerçek bir rüyanın içinde gibi hissedebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla bir kayıkta yolculuk edin ve atmosferin tadını çıkarın. Kimi zaman atlayacağınız kimi zaman yüzebileceğiniz Human: Fall Flat birçok kişi tarafından oynandığınıda söylemeden geçmeyelim.

Golf oynayabilirsiniz ama aynı zamanda başka bir rüyada kaza da geçirebilirsiniz. Bu nedenle rüyaların kolay olmadığı gözüküyor. Human: Fall Flat APK indirenler tarafından zor olduğu söylenilse dahi rüyalardaki bulmacaları çözmek oldukça zevkli ve eğlenceli duruyor. Ayrıca rüyalardan bahsetmesi oldukça ilgi çekici. Siz de bir rüya oyunu oynamak istiyorsanız Human: Fall Flat APK oyununu indirebilirsiniz.