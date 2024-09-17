Inat Box İzle APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 64,917
- DOSYA BOYUTU 37 MB
- Üretici Msmd Studio
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Canlı TV kanallarını kullanıcılara sunan Inat Box İzle APK, farklı kategorilerde yüzlerce dizi ve film içeriklerini de içerisinde barındırıyor.
Inat Box İzle APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir Canlı TV, dizi ve film izleme uygulamasıdır. Bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılara faklı içerikleri de sunan Inat Box APK 2024 çeşitli haber ve spor kanallarını da içerisinde barındırıyor.
Uygulamanın arayüzü oldukça basit bir tasarıma sahiptir. Bu sayede içeriklere rahatlıkla ulaşabilir ve kategori ayrımları yapabilirsiniz. Konulara, türlere ve onlarca kategoriye göre film, dizi veya TV izleme keyfi yaşayabilirsiniz.
Tamamen ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz Inat Box TV'de, spor, belgesel, sinema, ulusal ve yerel kanallar, diziler ve saymakla bitmeyecek birçok seçenek sizleri bekliyor. Üstelik bu tarz içeriklerin yanında son dakika haberlerini de takip edebilirsiniz.
Inat Box İzle APK İndir
Uygulama içerisinde sunulan içeriklere ücret ödemeden ulaşabilir ve izlemeye başlayabilirsiniz. Sadece kategori ve türlerin arasından seçim yapmakla kalmayıp, aynı zamanda arama kutusu sayesinde istediğiniz herhangi bir içeriği arayabilirsiniz.
Inat Box Özellikleri
- Tamamen ücretsiz
- Spor, belgesel ve ulusal Canlı TV kanalları
- Yüzlerce dizi ve film
- Farklı konu ve kategoriler
- Kullanıcı dostu basit arayüz
- Haber kanalları