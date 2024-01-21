Kick
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici Kick: Live Streaming
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Canlı yayın platformu olan Kick'te, ücretsiz bir şekilde yayın açabilir ve diğer yayıncıları takip edebilirsiniz.
Çeşitli canlı yayın uygulamalarının yükselişe geçtiği bu dönemde, Kick'te onlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanların yükselişe geçen canlı yayın platformu olan Kick, gittikçe büyüyen kitlesiyle birlikte kendini geliştirmeye devam ediyor. Aslında diğer platformlardan pek de bir farkı yok. Neredeyse aynı sistem olarak devam ediyor ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Canlı yayın yapmak çok basittir. Tek yapmanız gereken bir hesap açmak ve canlı yayınınıza başlamak olacaktır. Bu uygulama içerisinde istediğiniz her türden yayınlar yapabilirsiniz. Çizim, oyun, teknoloji, haber, sohbet ve aklınıza gelebilecek her konuda yayınlar yapabilirsiniz. Farklı içerikli yayınlar yapmanız, sizi hem yukarılara taşıyacaktır hem de alanınızda tek olmanızı sağlayacaktır. Bu sayede insanlara daha fazla görünebilir ve takipçi kazanabilirsiniz.
Canlı yayın yaparak para kazanmak isteyen kullanıcılar için de sadece takipçi yeterli olmuyor. Canlı yayınlara başlayıp gerekli istatistiklere ulaştığınızda, partner olursunuz ve abonelik sistemini kanalınız için aktif hale getirmiş olursunuz. Platform içerisindeki abonelik ücretleri 5 dolar olarak belirlenmiştir. İstediğiniz herhangi bir yayıncıya 5 dolar karşılığında abone olabilirsiniz.
Kick İndir
Akıllı cihazlarınızda canlı yayın yapabileceğiniz bu uygulama, web sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Canlı yayın yapmak veya yayıncıları takip etmek istiyorsanız, Kick'i indirin ve eğlencenin tadını çıkarın. İlgi alanınıza göre yayınları takip edin, yayıncılara abone olun ve onlara katkı sağlayın.
Kick Özellikleri
- Her türlü konuda canlı yayın yapın.
- Dünyanın dört bir yanındaki yayıncıları izleyin.
- Abone olarak yayıncılara destek verin.
- İlgi alanlarınıza göre yayınlar seyredin.
- Kullanıcılarla chat üzerinden sohbet edin.
Kick
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 85 MB
- Üretici Kick: Live Streaming
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Kick, kullanıcıların yayın yapabildiği ve sevdiği yayıncıları izleyebildiği ücretsiz bir canlı yayın platformudur.
Kick, kullanıcıların canlı yapıp ve aynı zamanda diğer yayıncıları izlediği bir yayın platformudur. iOS cihazlar için kullanılabilir olan bu uygulamada, istediğiniz her şey hakkında yayın yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir Kick hesabı açmak ve yayınınıza hız kesmeden başlamak olacaktır.
Uygulama içerisinde dünyanın dört bir yanındaki yayıncıları izleyebilir ve onlara destek olabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere, yayıncıları takip etmenin yanı sıra bir de abonelik sistemi mevcuttur. Her bir abonelik ücreti 5 dolar olarak sabittir. İstediğiniz ve severek izlediğiniz bir yayıncıya bu miktarı vererek, abone olabilirsiniz.
Kick İndir
Her türden yayınlar yapabileceğinizi söylemiştik. Sohbet edebilir, oyun oynayabilir, el işleri yapabilir, çizim yapabilir ve aklınıza gelebilecek her türlü yayını izleyicilerinize sunabilirsiniz. Diğer canlı yayın platformlarıyla neredeyse hiçbir farkı yoktur. Bu sayede daha hızlı adapte olabilir ve sanki yıllardır izlediğiniz canlı yayın platformu gibi hissedebilirsiniz.
Kick'te yayın yaparak para kazanmak istiyorsanız, görevleri yerine getirmelisiniz. Peki nedir bu görevler? İstatistiksel olarak izleyici, takipçi, yayın süresi gibi görevleri yerine getirerek partner olabilirsiniz. Partner olmanız, insanların sizi izlemesine ve yayınlardan para kazanmanıza olanak tanıyacaktır.
Eğer siz de canlı yayın yapmak veya sevdiğiniz yayıncıları izlemek istiyorsanız, iOS cihazlarınıza Kick indirebilirsiniz.