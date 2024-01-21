Canlı yayın platformu olan Kick'te, ücretsiz bir şekilde yayın açabilir ve diğer yayıncıları takip edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çeşitli canlı yayın uygulamalarının yükselişe geçtiği bu dönemde, Kick'te onlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanların yükselişe geçen canlı yayın platformu olan Kick, gittikçe büyüyen kitlesiyle birlikte kendini geliştirmeye devam ediyor. Aslında diğer platformlardan pek de bir farkı yok. Neredeyse aynı sistem olarak devam ediyor ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Canlı yayın yapmak çok basittir. Tek yapmanız gereken bir hesap açmak ve canlı yayınınıza başlamak olacaktır. Bu uygulama içerisinde istediğiniz her türden yayınlar yapabilirsiniz. Çizim, oyun, teknoloji, haber, sohbet ve aklınıza gelebilecek her konuda yayınlar yapabilirsiniz. Farklı içerikli yayınlar yapmanız, sizi hem yukarılara taşıyacaktır hem de alanınızda tek olmanızı sağlayacaktır. Bu sayede insanlara daha fazla görünebilir ve takipçi kazanabilirsiniz.

Canlı yayın yaparak para kazanmak isteyen kullanıcılar için de sadece takipçi yeterli olmuyor. Canlı yayınlara başlayıp gerekli istatistiklere ulaştığınızda, partner olursunuz ve abonelik sistemini kanalınız için aktif hale getirmiş olursunuz. Platform içerisindeki abonelik ücretleri 5 dolar olarak belirlenmiştir. İstediğiniz herhangi bir yayıncıya 5 dolar karşılığında abone olabilirsiniz.

Kick İndir

Akıllı cihazlarınızda canlı yayın yapabileceğiniz bu uygulama, web sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Canlı yayın yapmak veya yayıncıları takip etmek istiyorsanız, Kick'i indirin ve eğlencenin tadını çıkarın. İlgi alanınıza göre yayınları takip edin, yayıncılara abone olun ve onlara katkı sağlayın.

Kick Özellikleri