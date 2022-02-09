Life Simulator APK, %100 Türk yapımı ve Türkçe oynanabilen metin tabanlı hayat simülasyonu oyunu. Hayat simülatörü oyunu oynaması ücretsizdir.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Life Simulator APK, başkalarının hayatlarını yaşadığınız, sevdiğiniz, yaşamlarını kıskandığınız herkes olabildiğiniz hayat simülasyonu oyunu.

Sims gibi hayata simülatörü oyunlarından farklı olarak metin tabanlı oynanış sunuyor. Yani karakterleri ve ortamları 3 boyutlu olarak göremiyorsunuz ancak türünün en iyilerinden diyebilirim. %100 Türk oyunu olan Life Simulator, Türkçe ve İngilizce olarak oynanabiliyor.

Life Simulator APK İndir

Bu Android simülasyon oyununda birçok karakterin yerine geçiyorsunuz. Örneğin; milyarder olma hayali kuran bir karakterin hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Suçsuz yere hapishaneye girmiş birinin orada hayatta kalmasına yardım edebilir, çıktıktan sonraki hayatını nasıl yaşayacağını belirleyebilirsiniz. Arabalar ve evler satın alabilirsiniz. Çok mu hareketli bir yaşantınız var? Biraz tatil size iyi gelebilir. Bu hayatı tek yaşamaktan sıkıldınız mı? Evlenin. Evlenme teklifiniz reddedilebilir, kendinizi buna da hazırlayın.

Yaşam simülasyonu oyununda detaylı bir karakter oluşturma ekranı var. Karakterinizin cinsiyeti, görünümü (saçı, gözü, burnu, kaşı, ten rengi vs.), yaşı, yaşadığı ülke, sağlık durumu, yetenekleri ve hatta gelirini ayarlayabiliyorsunuz. Gelir demişken, karakteriniz en çok nerelere para harcıyor e kadar geliri var finansal durumunu grafik üzerinden görebiliyorsunuz. Karakteriniz için bir özgeçmiş de oluşturabiliyorsunuz.

Karakterin kişisel bakımından kariyerine, ilişkilerinden akrabalarına, gittiği kurslardan para durumuna her şeyiyle siz ilgileniyorsunuz. Karakterinizin sağlığı sıfıra düştüğünde ölüyor ve başka bir karakter olarak doğuyorsunuz. Bu yüzden sağlığını yüksek tutmalısınız. Meditasyon yaparak akıl sağlığınızı dengeleyebilirsiniz.

Sürekli yeni karakterler ve olayların eklendiği oyun, Sims benzeri oyunları seven herkese tavsiyemdir. %100 Türk oyunu olduğunun ve Türkçe olarak oynanabildiğinin altını bir kez daha çizeyim. Rastgele özelliklere sahip rastgele bir karakterle neleri başarabilirsiniz?

Hayat simülasyonu oyununu şimdi ücretsiz olarak Android telefonunuza indirin ve neleri başarabildiğinizi görün.