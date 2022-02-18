Magisk Manager ile Android telefonunuzun root için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken kullanıcılar da Android ve iOS platformlarını karşılaştırıyorlar. Güvenlik bakımından iOS işletim sistemine sahip telefonlar daha ön plana çıkarken, özelleştirme bakımından da Android telefonlar tercih ediliyor. Bilindiği üzere Android akıllı telefonlar aldığı güncellemeler ile yepyeni özeliklere kavuşmaya devam ederken, farklı yollarla da yepyeni sürümlere kavuşturulabiliyorlar. Bu sürümler root ve romlu olarak karşımıza çıkarken, kullanıcılar cihazlarının root için uygun olup olmadığını Magisk Manager ile öğrenebiliyorlar.

Günümüzde Android kullanıcılarına gayriresmi olarak pek çok farklı sürüm sunuluyor. Kullanıcılar bu sürümleri cihazlarına root yaparak kullanabiliyorlar. Cihazlarına nasıl root yapacakları bilmeyen kullanıcılar için de yepyeni uygulamalar piyasaya çıkmaya başladı. İşte tam da bu konuda Magisk Manager kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Magisk Manager Özellik

Root kontrolü,

Rootlu uygulamaları çalıştırabilme,

Sade bir yapı,

Rootlu Android cihazları daha fazla özelleştirilebilir bir yapıya mevcut. Günümüzde pek çok uygulama root vasıtasıyla Android cihazlarda kullanılabiliyor. Magisk Manager isimli uygulama sayesinde kullanıcılar cihazlarının root yapmaya uygun olup olmadığını denetleyebilir, pek çok uygulamayı cihaz rootluymuş gibi göstererek açabilirler. Android platformundaki kullanıcılara özgü olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan yapım, sade yapısı sayesinde kolayca kullanılabiliyor.

Kullanıcıları root atma derdinden kurtaran Magisk Manager isimli uygulama, Android cihazı sanki root atılmış gibi göstererek uygulamaları kullanmaya imkan vermektedir. Root gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştıran uygulama, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Magisk Manager İndir

Dileyen Android kullanıcıları uygulamayı resmi web sitesi üzerinden indirebilir. Google Play üzerinde yayınlanmayan uygulama, gayriresmi özellikler barındırmaktadır. Dileyen kullanıcılar Magisk Manager ile root gerektiren uygulamaları cihazlarına indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirler. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan yapım içerisinde cihazları tehdit eden herhangi bir özellik bulunmamaktadır.