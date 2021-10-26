Manual Gearbox Car Parking APK Android telefonlarda oynanabilen gerçekçi araba sürme oyunu.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Manual Car Parking APK, manuel vitesle araba kullanmayı sevenlerin keyif olarak oynayacağı araba simülasyonu oyunu. Büyük çok oyunculu ortam, online yarış ve manuel vitesle sürüş içeren Android oyununda binlerce çevrimiçi oyuncu sizi bekliyor. Manual Gearbox Car Parking APK olarak indirilebiliyor, Google Play'de yer almıyor.

Manual Car Parking APK İndir

Car Parking Manual APK, gerçekçi ve zorlu oynanış sunar. Gerçek hayattaki araba park etme ve sürüş deneyimi yaşayacağınız 82 zorlu bölüm sizi bekliyor. Spor arabalar, klasik arabalar, kamyonlar, kamyonetler, çekiciler… farklı araçlarla bölümleri tamamlayın. Online oyuncularla araba değişimi yapabilirsiniz. Serbest sürüş yapabilir, yolcuları alıp gezdirebilir, polislerin yerine geçebilirsiniz. Sürüş esnasında yazılı ve sesli sohbet edebilirsiniz.

Manual Car Parking Multiplayer APK oyun yüksek kalitede grafiklere sahip. Şehirler, otoyollar, çöller, dağlar, detaylarıyla büyüleyici ortamlarda sürüş keyfi yaşayın. İç görünüme geçtiğinizde sizi etkileyecek 70’den fazla araba için modifiye seçenekleri de mevcut. Motor, turbo, vites kutusu, egzoz, süspansiyon, tekerlekler, her şeyi kendi sürüş stilinize göre ayarlayabilirsiniz.