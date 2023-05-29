2018 yılında çıkan oyunun devamı olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bizleri tekrardan New York sokaklarına döndürüyor.

Kemal Tavus - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Önceki oyunun devamı niteliğinde olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, oyun mekaniklerinin biraz geliştirilip ve ana karakterin değiştirildiği bir oyun. DLC olarak tasarlanan, sonrasında başlı başına bir oyun haline gelen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bu yönüyle de dikkat çekiyor.

Miles Morales olarak oynadığımız bu oyunda yeni Spider-Man artık biziz. Ustamız Peter Parker’dan mentorluk aldığımız bu oyunda Spider-Man olmak ve aidiyet duygumuzu tekrar kazanmak için mücadele veriyoruz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales İndir

New York sokaklarındaki adaleti sağlamak için Miles Morales olarak olaylara müdahale ediyoruz. Hemen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales indirin ve bu aksiyon dolu dünyaya giriş yapın. Spider-Man’in izinden gidin ve New York’u kötülerin elinden kurtarın.

Gerçekten ayırt edilemeyecek grafiklere sahip olan bu oyunda kendinizi gerçekten Spider-Man gibi hissedeceksiniz. New York caddelerinde adeta uçarak süzüleceksiniz, birbirinden farklı düşmanları estetik bir şekilde dövebileceksiniz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit 1909

: Windows 10 64-bit 1909 İşlemci : Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri

: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan