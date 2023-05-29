Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75000.00 MB
- Üretici Insomniac Games
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2018 yılında çıkan oyunun devamı olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bizleri tekrardan New York sokaklarına döndürüyor.
Önceki oyunun devamı niteliğinde olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, oyun mekaniklerinin biraz geliştirilip ve ana karakterin değiştirildiği bir oyun. DLC olarak tasarlanan, sonrasında başlı başına bir oyun haline gelen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bu yönüyle de dikkat çekiyor.
Miles Morales olarak oynadığımız bu oyunda yeni Spider-Man artık biziz. Ustamız Peter Parker’dan mentorluk aldığımız bu oyunda Spider-Man olmak ve aidiyet duygumuzu tekrar kazanmak için mücadele veriyoruz.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales İndir
New York sokaklarındaki adaleti sağlamak için Miles Morales olarak olaylara müdahale ediyoruz. Hemen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales indirin ve bu aksiyon dolu dünyaya giriş yapın. Spider-Man’in izinden gidin ve New York’u kötülerin elinden kurtarın.
Gerçekten ayırt edilemeyecek grafiklere sahip olan bu oyunda kendinizi gerçekten Spider-Man gibi hissedeceksiniz. New York caddelerinde adeta uçarak süzüleceksiniz, birbirinden farklı düşmanları estetik bir şekilde dövebileceksiniz.
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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 1909
- İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Muhteşem bir oynanış
Keşfetme hissi oldukça yüksek bir harita
Detaylı ve geniş açık dünya
İnanılmaz grafikler
Akıcı oynanış
Biraz kısa
Hikayeyi herkes beğenmeyebilir