Norton 360: Mobile Security ile Android akıllı telefon ve tabletinizi virüslere karşı koruyabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en güvenilir antivirüs programlarından birtanesi olan Norton 360 hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanıcıları virüs ve trojenlere karşı korumaya devam ediyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Norton 360: Mobile Security güncel virüs veritabanı ile kullanıcıları 7 gün 24 saat herhangi bir tehlikeye karşı koruyor. Norton 360: Mobile Security apk indir ile kullanıcılar internet ortamından güvenle dosya indirebilecek, akıllı telefonlarına diledikleri oyunu indirip oynayabilecekler.

Norton 360: Mobile Security Apk Özellikleri

Gerçek zamanlı koruma,

Siber tehditlere karşı proaktif koruma,

Uygulamaları indirmeden koruma,

Wi-Fi tarama,

VPN desteği,

İnternet güvenliği,

Dark Web Monitoring desteği,

Ücretli ve ücretsiz kullanım,

Android, iOS, Mac ve Windows sürümler,

Türkçe dil desteği,

Google Play üzerinde 50 milyondan fazla kez indirilen Norton 360: Mobile Security apk yüklegünümüzde hem Android akıllı telefon ve tabletler de hem de iOS akıllı ve telefon tabletler de kullanılıyor. Ücretli ve ücretsiz sürümlerin yer aldığı başarılı antivirus programı kullanıcıları 7 gün 24 saat herhangi bir saldırıya karşı korumaktadır. Uygulamaları indirmeden tarayan ve zararlı bir yazılım ile karşılaştığı an anında karantinaya alan başarılı güvenlik uygulaması, kullanıcılara ücretsiz bir VPN deneyimi de sunuyor.

Herhangi bir reklam unsurunu bünyesinde bulundurmayan başarılı antivirus programı banka düzeyinde şifreleme özelliği ile kullanıcıları evde ve hareket halindeyken de koruyor. Siber tehditlere karşı kullanıcıları bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı uygulama, yıllardır düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Aldığı güncellemeler ile sürekli virüs veritabanını güncelleyen başarılı uygulama, sade tasarımı ve Türkçe dil desteği ile kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor.

Norton 360: Mobile Security Apk İndir

Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Norton 360: Mobile Security apk yükle sayesinde her türlü zararlı yazılımlara karşı kendini koruyabilecek, güvende kalabilecekler. Norton 360: Mobile Security indir alacağı güncellemeler ile sürekli yeni özelliklere de erişme fırsatı bulacaklar. Milyonları peşinden sürüklemeye devam eden başarılı uygulama günümüzde ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.