Norton 360
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 113,033
- DOSYA BOYUTU 147.00 MB
- Üretici Symantec Corp.
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Norton 360 kapsamlı güvenlik gereksinimi olan kullanıcılar için tasarlanmış, kolay kullanımlı ve minimum kullanıcı etkileşimi gerektiren komple bir güvenlik paketidir.
Norton 360 çok kapsamlı bir güvenlik çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir güvenlik çemberi olarak nitelendirebileceğimiz bu paket bilgisayarımıza girebilecek her türlü zararlı, kötü niyetli virüs vb. diğer dosya ve yazılımlara karşı içerdiği birçok özellik ile güvenliği elden bırakmıyor. Ayrıca Norton 360 kullanıcıları yeni eklenen, yenilenen veya geliştirilen opsiyonel birçok özellik ile (AntiSpam, Parental Controls (Ebeveyn Kontrolleri) gibi çözümlerden de faydalanabiliyor.
Norton 360 Özellikleri
- Tehdit Koruması - Virüs, truva atı, casus yazılım ve diğer tüm tehditlere karşı tam koruma sağlar. Yeni indirilmiş dosya ve uygulamaları yüklemeden ve çalıştırmadan önce olası tehditlere karşı sizi uyarır.
- Hızlı Tarama - Çevrimiçi bir bilgi toplama sistemini kullanarak, her 5 ila 15 dakikada bir yeni virüs taraması bilgisayarınızı tehditlere karşı hızlı ve doğru bir biçimde tarar.
- Anti-spam Koruması - İstenmeyen e-postalar, kimlik avcıları ve spam mailleri engeller.
- Çevrimiçi Kimlik Koruması - Çevrimiçi alışveriş, bankacılık ve internet gezintilerinde kişisel bilgilerinize erişimi engelleyerek kimlik hırsızlarına karşı korur.
- Bilgisayar Performansını Artırma - Kayıt defterini temizler ve onarır, gereksiz İnternet dosyalarını kaldırır, sabit sürücünüzü birleştirir ve en iyi performansta çalışması için bilgisayarınızı geliştirir.
- Otomatik Yedekleme - Ücretsiz sağladığı 2 GB'lık güvenli çevrimiçi depolama alanına dosyaları yedekleyerek veri kayıplarını önler.
- Kablosuz Ağları İzleme - Ağınızdaki bant genişliğini çalarak yük olan davetsiz misafirleri bulmanıza yardımcı olur.
Anahtar Teknolojiler ve Özellikler:
YENİ! Saygınlık hizmeti
YENİ! Norton Insight
YENİ! Norton Download Insight
YENİ! Yedekleme Dosyalarına Web Tabanlı Erişim
YENİ! SONAR 2 Davranışsal Koruma
GELİŞMİŞ! Otomatik Yedekleme ve Geri Yükleme
YENİ! Norton System Insight
YENİ! Norton File Insight
GELİŞMİŞ! Kimlik Avını Önleme
GELİŞMİŞ! Ebeveyn Denetimleri
Antivirüs
Casus Yazılımları Önleme
Ağ İzleme
Rootkit'ten Korunma
PC Ayarlama
GELİŞMİŞ! Profesyonel Düzeyde AntiSpam
GELİŞMİŞ! Güvenlik Açığı Koruması
GELİŞMİŞ! Başlangıç Yöneticisi
Norton Tarayıcı Koruması
Bot Koruması
Kimlik Koruması
Norton Güvenli Web
Akıllı Güvenlik Duvarı
İndirme Koruması
Hızlı Güncellemeler
- 300 MHz veya daha hızlı işlemci
- 256 MB RAM Bellek (512 MB Tavsiye edilir)
- 300 MB boş hard disk alanı
- Microsoft Windows XP/Vista/7
- Internet Explorer® 6.0 veya daha yüksek sürüm, veya Mozilla Firefox® 3.0 veya daha yüksek sürüm
- Internet bağlantısı (Online yedekleme için hızlı bir bağlantı gerekir)
Norton 360: Mobile Security
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 56.00 MB
- Üretici Symantec Corp.
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Norton 360: Mobile Security ile Android akıllı telefon ve tabletinizi virüslere karşı koruyabileceksiniz.
Günümüzün en güvenilir antivirüs programlarından birtanesi olan Norton 360 hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanıcıları virüs ve trojenlere karşı korumaya devam ediyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Norton 360: Mobile Security güncel virüs veritabanı ile kullanıcıları 7 gün 24 saat herhangi bir tehlikeye karşı koruyor. Norton 360: Mobile Security apk indir ile kullanıcılar internet ortamından güvenle dosya indirebilecek, akıllı telefonlarına diledikleri oyunu indirip oynayabilecekler.
Norton 360: Mobile Security Apk Özellikleri
- Gerçek zamanlı koruma,
- Siber tehditlere karşı proaktif koruma,
- Uygulamaları indirmeden koruma,
- Wi-Fi tarama,
- VPN desteği,
- İnternet güvenliği,
- Dark Web Monitoring desteği,
- Ücretli ve ücretsiz kullanım,
- Android, iOS, Mac ve Windows sürümler,
- Türkçe dil desteği,
Google Play üzerinde 50 milyondan fazla kez indirilen Norton 360: Mobile Security apk yüklegünümüzde hem Android akıllı telefon ve tabletler de hem de iOS akıllı ve telefon tabletler de kullanılıyor. Ücretli ve ücretsiz sürümlerin yer aldığı başarılı antivirus programı kullanıcıları 7 gün 24 saat herhangi bir saldırıya karşı korumaktadır. Uygulamaları indirmeden tarayan ve zararlı bir yazılım ile karşılaştığı an anında karantinaya alan başarılı güvenlik uygulaması, kullanıcılara ücretsiz bir VPN deneyimi de sunuyor.
Herhangi bir reklam unsurunu bünyesinde bulundurmayan başarılı antivirus programı banka düzeyinde şifreleme özelliği ile kullanıcıları evde ve hareket halindeyken de koruyor. Siber tehditlere karşı kullanıcıları bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı uygulama, yıllardır düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Aldığı güncellemeler ile sürekli virüs veritabanını güncelleyen başarılı uygulama, sade tasarımı ve Türkçe dil desteği ile kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor.
Norton 360: Mobile Security Apk İndir
Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Norton 360: Mobile Security apk yükle sayesinde her türlü zararlı yazılımlara karşı kendini koruyabilecek, güvende kalabilecekler. Norton 360: Mobile Security indir alacağı güncellemeler ile sürekli yeni özelliklere de erişme fırsatı bulacaklar. Milyonları peşinden sürüklemeye devam eden başarılı uygulama günümüzde ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Norton 360: Mobile Security
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 79.70 MB
- Üretici Symantec Corp.
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Norton 360: Mobile Security ile iOS akıllı telefon ve tabletinizi virüslere karşı koruyabileceksiniz.
Günümüzde 50 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Norton 360: Mobile Security başarılı yapısı ve sade kullanımı ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Android akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra iOS akıllı telefon ve tabletlerde de ücretsiz olarak kullanılan Norton 360: Mobile Security indir, milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da ilgiyle kullanılabilen başarılı mobil antivirüs programı kullanıcıları gerçek zamanlı olarak hem saldırılara hem de zararlı yazılımlara karşı korumaktadır.
Norton 360: Mobile Özellikleri
- Ücretli ve ücretsiz iki sürüm,
- Android, iOS, Windows ve Mac sürümler,
- Gerçek zamanlı koruma,
- Web koruması,
- Uçtan uca şifreleme,
- Dark Web Monitoring desteği ile Dark Web izleme,
- Düzenli güncellemeler,
- Güncel antivirüs veritabanı,
- Cihaz güvenliği,
- Super VPN desteği,
Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanıcıları gerçek zamanlı olarak gelebilecek saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı koruyan Norton 360: Mobile Security milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Yıllardır aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunan başarılı uygulama web koruması ile internet ortamından gelebilecek en ufak bir saldırıya karşı uyanık olarak adeta tetikte bekliyor. Dark Web Monitoring ile Dark Web izleme fırsatı da sunan mobil antivirüs programı, hakkınızda sızdırılan bilgi olursa kısa süre içerisinde tespit etme şansı da veriyor.
Uygulamanın iki farklı sürümü yer alıyor. İlk sürüm ücretsiz ve sınırlı özelliğe sahip olurken ücretli yani Pro sürüm de ise kullanıcılara uygulamanın tüm özelliklerine erişme fırsatı veriyor. Zamanlı taramalar ile akıllı telefon ve tabletlerini güvende tutabilecek olan kullanıcılar, her türlü tehlikeye karşı 7 gün 24 saat korunacaklar.
Norton 360: Mobile Security İndir
Her geçen gün akıllı telefon kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcı sayısı arttıkça da internetteki güven ortamı azalıyor. Akıllı telefon kullanıcılarını internetin derinliklerinde güvenle dolaşabilmeleri için geliştirilen Norton 360: Mobile Security indir, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan güvenlik uygulaması, yıllardır çeşitli güncellemeler ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Mobilin yanı sıra bilgisayar platformunda da geniş bir kitleye hitap eden uygulama, kitlesini genişletmeye devam ediyor.