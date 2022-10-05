Açık dünyada araba park etme ve alıp satma oyunu Parking Master Multiplayer 2 APK

Abdullah Yılmaz - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok oyunu bir arada oynamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir oyun olan Parking Master Multiplayer 2 APK, oyuncuların isteklerini bir arada toplamış gözüküyor. Araba park etmesinden tutun modifiyesine kadar olan bu süreçte gerçekçi grafiklerde göz kamaştırıyor.

Parking Master Multiplayer 2 APK İndir

Açık dünyada arabanızı park etmekle kalmıyor; alım satım yapabiliyor, arabanızı modifiye edebiliyor veya devasa haritada keyfinizi çıkartabiliyorsunuz. Oyunun birçok özelliği olduğunu belirtmiştik bunlardan biri de rol yapabilmeniz veya diğer oyuncularla yarışabilmenizdir. Oyunun en iyi yanlarından biri de bu kadar fazla özelliği bir arada sunmasının yanında ücretsiz olmasıdır.

Çeşitli etkinliklerle drif yapabilir veya zamana karşı yarışabilirsiniz. Oyunun birçok oyuncu tarafından tam not aldığını söylemeden geçmeyelim. Çevrim içi rakiplerinize karşı yarışabilmeniz bir park oyununda olması ciddi manada oyuncuları sevindirebilir. Çünkü oyuncular mobil oyunlar için bir oyunda tüm oyunları birlikte oynamak istiyor.

Oyunun 1 GB gibi bir depolama alanının olması dezavantajlar kısmına girebilir. Fakat, böyle bir açık dünya oyununun bu tip bir depolamaya sahip olmasıda normal görülebilir. Oyuncularınn en çok şikayet ettiği konular arasında cihazın ısınma problemi ortaya çıkıyor.

Bunun en büyük nedeni yüksek grafik ve depolamaya sahip olan mobil oyunların bu tip dezavantajlara sahip olmasından kaynaklı. Eğer siz de bunca özelliğe sahip olan oyunu denemek isterseniz Parking Master Multiplayer 2 APK'yı cihazınıza indirip bir şans verebilirsiniz.

Parking Master Multiplayer 2 APK Neler Sunuyor?

Park etme

Araba alım satım

Yarış

Gezinti

Açık dünya

Çeşitli etkinlikler

Rol yapma

Modifiye, yükseltme gibi görevler

Kocaman bir harita