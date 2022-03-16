PK XD APK Android online açık dünya oyunu, arkadaşlarınızla birlikte keşfedeceğiniz eğlenceli bir evren sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PK XD APK, oyuncuların arkadaşlarıyla harika maceralara atıldığı açık dünya çok oyunculu bir evren. Sürükleyici içerikleri ve kaliteli grafik açıları ile oyuncuları tatmin eden başarılı oyun, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Ülkemizde de oldukça popüler olan yapım, eğlenceli yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden oyun, içeriğini sürekli genişletmeye devam ediyor.

PK XD APK İndir

Tamamen eğlence yüklü bir sanal dünyaya ev sahipliği yapan PK XD, beğenileri toplamaya devam ediyor. Kusursuz grafiklere sahip olan oyun, titizlikle hazırlanmış bir dünyaya sahip.

İki farklı mobil platformda macera oyunları arasında yer alan PK XD’de oyuncular kendi avatarlarını oluşturacak, evlerini inşa edecek, birbirinden farklı arkadaşlarla tanışma fırsatı elde edecekler.

Detaylı içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı maceralara da katılma fırsatı elde edecekler. Açık bir dünya oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da oyuncular eğlenceli sosyal aktivitelere katılacak ve keyifli zaman geçirecekler.

Çeşitli mini oyunlar ile arkadaşlarımıza meydan okuyabileceğimiz oyun da zengin ve geniş bir evreni inşa edecek, sanal pet’i geliştirebilecek ve eğlenceli anlar geçirebileceğiz.

Oyuncuların hayallerindeki evi tasarlamalarına ve yaratmalarına da imkan veren başarılı yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

PK XD APK Son Sürüm Özellikleri

Arkadaşlarla oynayabilirsiniz! Bu dünya sizin. Zorlukları keşfetmeye ve yüzleşmeye ek olarak farklı aktiviteler deneyebilir ve sürekli büyüyen toplulukla eğlenebilirsiniz.

Evcil hayvanları sahiplenebilirsiniz! Sık görülenlerden nadir rastlanana, oyunda size eşlik edecek çok sayıda sevimli yaratık var. Onlara iyi bakın ve yanınızda ne kadar gelişebildiklerini görün.

Kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz! Sizin karakteriniz sizin kurallarınız! İstediğiniz her şey olabilirsiniz. Kullanılabilir tüm öğeleri birleştirmek için hayal gücünüzü kullanın.

Etkinliklere katılabilirsiniz! Ada etrafında harika süsler, zorluklar ve temalı öğelerle Cadılar Bayramı, Paskalya, Noel gibi gibi etkinliklere katılın.

Hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz! Evi istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Kanepe, dans matı, paspas, oyuncu koltuğu, mutfak eşyaları, banyo aksesuarları ve daha fazlasıya rüya evinizi yapabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz!

Arkadaşlarınızı mini oyunlar oynamaya davet edebilirsiniz! Arkadaşlarınızla mini oyunlar oynayabilirsiniz. Çılgın bir koşucuya katılmaya veya pizza dağıtıp para kazanmaya ne dersiniz? Arcade bölümüne girin ve tüm meydan okumaları kazanın.

Topluluğun parçası olabilirsiniz! Oyunun geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

PK XD - Arkadaşlarınla Oyna online oyunda ne tür görevler sizi bekliyor?

Günlük görevler: Bu meydan okumalar 24 saat içinde tamamlanması gerektiğinden genellikle daha kolaydır. Bu meydan okumaların her birini tamamlamanın ödülü 150 madeni paradır.

Haftalık görevler: Bu görevler genellikle biraz daha zordur çünkü tüm hafta boyunca yavaş yavaş tamamlamanız gerekir. Bu meydan okumaların ödülü daha büyüktür. 300 madeni para kazanırsınız.

Sürpriz kutu: Challenge sekmelerinde 10 meydan okumayı tamamlamanın özel bir ödülü olduğunu göreceksiniz. Temalı öğeler ve hatta çok özel bir görünüm kazanabilirsiniz.

Ödülleri toplama: Bir görevi tamamladığınızda ödülünüzü alabilmeniz için toplama butonu etkinleştirilir. Görevler sıfırlanmadan önce butona dokunmazsanız ödül kaybolur; bu yüzden görevi yerine getirdiğinizde hemen dokunmayı unutmayın.

Reklamlarla tamamlama: Bazen bir görevi tamamlamak için zamanınız yetmeyebilir, bunun için bir reklam izleyerek ödülü alabilirsiniz. Ancak sadece günlük görevler içindir.