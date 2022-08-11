Portal
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Valve Corporation
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Çeşitli bulmacalara ev sahipliği yapan Portal, satışlarına devam ediyor.
Portal serisinin ilk oyunu olarak 2007'de lansmana çıkan Portal 1, yayınlandığı dönem epey sevildi, epey kopya sattı. Ünlü oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Valve tarafından piyasaya sürülen aksiyon ve bulmaca oyunu, günümüzde de satışlarına devam ediyor. Oyunculara zengin bir platform deneyimi sunan oyunda, çeşitli alanları keşfedecek, gerçek zamanlı olarak çatışmalara dahil olacaksınız. Birinci şahıs kamera açıları ile oynanabilen yapım, bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmuyor. Tek oyunculu olarak oynanan oyunda oyunculara farklı karakterler ve çeşitli silahlar sunuluyor. Steam üzerinde ücretsiz bir demoya da sahip olan oyun satışlarını da artırmaya devam ediyor.
Portal Özellikleri
- Tek oyunculu bir mod,
- 17 farklı dil desteği,
- İlerlemeye dayalı bir oynanış,
- Birinci şahıs kamera açıları,
- Yenilikçi bir yapı,
- Eşsiz ses efektleri,
- Çeşitli fizikler bulmacalar,
Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynanabilen Portal günümüzde uygun bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor. Tek oyunculu olarak bir hikaye eşliğinde oynanabilen yapım, birinci şahıs kamera açılarına sahip. Bünyesinde oyuncularına çok sayıda farklı bulmaca ve silah modeli sunan oyun, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Global anlamda 2007 yılında lansmana çıkan yapım günümüzde 17 farklı dil desteği ile oynanabiliyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe daha karmaşık ve daha zor bulmacalar ile karşılaşacaklar. Bu bulmacaları da çözüme kavuşturdukça ilerleyebilecek olan oyuncular eşsiz bir gerilim deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular yapım içerisinde ilerlemeye çalışırken karşılarına çıkan ipuçlarını da toplayarak bulmacaları çözmeye çalışacaklar.
Portal Minimum Sistem Gereksinimleri
- 1.7 GHz İşlemci
- 512MB RAM,
- DirectX® 8.1 destekli Ekran Kartı (SSE desteği gerekir),
- Windows® 7(32/64-bit)/Vista/XP
- Fare,
- Klavye,
- İnternet Bağlantısı
Portal Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Pentium 4 İşlemci (3.0GHz ya da daha iyisi),
- 1GB RAM, DirectX® 9 destekli Ekran Kartı,
- Windows® 7(32/64-bit)/Vista/XP,
- Fare,
- Klavye,
- İnternet Bağlantısı
Portal APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Valve Corporation
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Portal APK ile hem aksiyon dolu anlar yaşayacak hem de birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.
Valve'in milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun serisi olan Portal, yayınlanmasından bu yana yıllar geçmesine rağmen yine adından söz ettirmeye devam ediyor. İki farklı sürüm ile oyuncuların karşısına çıkan Portal serisi, günümüzde hala ilgiyle devam ediliyor. Serinin ilk oyunu olan Portal APK, ilk kez 2007 yılında görücüye çıkmıştı. O dönem oyunculara Half-Life tarzında hızlı ve tempolu bir aksiyon deneyimi sunan Portal APK çarpıcı grafik açıları ile oyuncularına aksiyon dolu anlar sunuyor. Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan başarılı fps oyunu, mobil platformdaki son güncellemesini 2018 yılının Temmuz ayında aldı. Uzun bir süredir güncelleme almayan oyun, İngilizce dil desteği ile oynanabiliyor.
Portal APK Özellikleri
- Kusursuz grafik açıları,
- Çok sayıda silah modeli,
- Aksiyon ve gerilim yüklü bir oynanış,
- İngilizce dil desteği,
- Tek oyunculu bir dünya,
- Birbirinden farklı bulmacalar,
Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına ücretsiz bir demo deneyimleme fırsatı da veren oyun, Google Play üzerinde de ücretli olarak lansmana çıkmıştı. Bilgisayar platformuna nazaran daha kaliteli grafiklere ve daha zengin bir içerik yapısına sahip olan oyun, hikaye bazlı olarak karşımıza çıkmıştı. Oyun içerisinde oyuncular karşılarına çıkan çeşitli bulmacaları çözüme kavuşturarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Çeşitli zorlukların ve tehlikelerinde yer aldığı oyunda, oyuncular farklı silah modelleri ile karşılarına çıkan tehlikelerden kurtulmaya çalışacaklar. Ses efektleri ile hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncularının beğenisini kazanan oyun, Google Play üzerinde 10 binden fazla kez indirildi.
Bilgisayar platformunda daha geniş bir kitleye hitap eden fps oyunu, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından da 'son derece olumlu' olarak değerlendirildi.
Portal APK İndir
Hem bulmaca hem de aksiyon oyunu olarak kitlesini artırmaya devam eden Portal APK, orta seviye bir fiyat etiketi ile Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Oyunun bilgisayar sürümünü oynamak isteyen oyuncular, Steam üzerinden ücretsiz ve sınırlı bir içeriğe sahip olan demoyu indirip oyun hakkında fikir sahibi olabilirler.