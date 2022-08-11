Portal APK ile hem aksiyon dolu anlar yaşayacak hem de birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Valve'in milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun serisi olan Portal, yayınlanmasından bu yana yıllar geçmesine rağmen yine adından söz ettirmeye devam ediyor. İki farklı sürüm ile oyuncuların karşısına çıkan Portal serisi, günümüzde hala ilgiyle devam ediliyor. Serinin ilk oyunu olan Portal APK, ilk kez 2007 yılında görücüye çıkmıştı. O dönem oyunculara Half-Life tarzında hızlı ve tempolu bir aksiyon deneyimi sunan Portal APK çarpıcı grafik açıları ile oyuncularına aksiyon dolu anlar sunuyor. Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan başarılı fps oyunu, mobil platformdaki son güncellemesini 2018 yılının Temmuz ayında aldı. Uzun bir süredir güncelleme almayan oyun, İngilizce dil desteği ile oynanabiliyor.

Portal APK Özellikleri

Kusursuz grafik açıları,

Çok sayıda silah modeli,

Aksiyon ve gerilim yüklü bir oynanış,

İngilizce dil desteği,

Tek oyunculu bir dünya,

Birbirinden farklı bulmacalar,

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına ücretsiz bir demo deneyimleme fırsatı da veren oyun, Google Play üzerinde de ücretli olarak lansmana çıkmıştı. Bilgisayar platformuna nazaran daha kaliteli grafiklere ve daha zengin bir içerik yapısına sahip olan oyun, hikaye bazlı olarak karşımıza çıkmıştı. Oyun içerisinde oyuncular karşılarına çıkan çeşitli bulmacaları çözüme kavuşturarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Çeşitli zorlukların ve tehlikelerinde yer aldığı oyunda, oyuncular farklı silah modelleri ile karşılarına çıkan tehlikelerden kurtulmaya çalışacaklar. Ses efektleri ile hem mobil hem de bilgisayar platformu oyuncularının beğenisini kazanan oyun, Google Play üzerinde 10 binden fazla kez indirildi.

Bilgisayar platformunda daha geniş bir kitleye hitap eden fps oyunu, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından da 'son derece olumlu' olarak değerlendirildi.

Portal APK İndir

Hem bulmaca hem de aksiyon oyunu olarak kitlesini artırmaya devam eden Portal APK, orta seviye bir fiyat etiketi ile Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Oyunun bilgisayar sürümünü oynamak isteyen oyuncular, Steam üzerinden ücretsiz ve sınırlı bir içeriğe sahip olan demoyu indirip oyun hakkında fikir sahibi olabilirler.