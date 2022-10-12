Psiphon Pro APK engelli siteleri giriş sağlayan bir programdır. Psiphon VPN, diğer programlara göre yüksek hızda olduğunu iddia etmekte...

Abdullah Yılmaz - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerinde bazı ülkeler, politik veya başka sebeplerden dolayı bazı internet sitelerine erişimi engellemiş durumda. Öyle ki internette her siteye doğrudan girmeniz mümkün değil bu ülkeler arasında Çin ve Rusya baş gösteriyor.

Bunun için engelli web sitelerine girmek isteyen kullanıcılar en iyi ücretsiz VPN'leri kullanmak istiyor. Bu VPN uygulamaları arasında Psiphon Pro APK'de bulunmakta.

Psiphon Pro APK İndir

En iyi ücretsiz VPN arasında Psihon Pro VPN bulunuyor. Öyle ki 200 ülkeden Milyonlarca kişi bu uygulamayı kullanmakta. Açık kaynaklı bir VPN uygulaması olması Psihon Pro için büyük bir avantaj, kullanıcılar internette gizliliğini üst seviyelere çıkarmak istemektedirler.

Fakat, kullandıkları VPN'ler her zaman şüphe uyandırmaktadır. Bunun nedeni ise açık kaynaklı bir uygulama olmamasındandır. Psiphon Pro APK burada devreye giriyor ve hangi izinleri nasıl bir algoritması olduğunu Github üzerinden göstermektedir.

Tüm yaş grupları için uygun olan Psiphon Pro, aynı zamanda basit bir arayüze sahiptir. Öyle ki bir kaç tık ile engellenmiş web sitelerine erişim sağlayabilir ve bağlantı hızı gibi istatistikleri görebilirsiniz.

Bağlantı ayarlarınızı değiştirip istediğimiz ülkeye bağlanarak dünyada neler olup bittiğini bakabilir veya etkileşimde bulunabilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse diğer VPN uygulamalarına kıyasla açık kaynaklı olması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Siz de bir VPN uygulaması arıyorsanız Psiphon Pro VPN'e bir şans verebilir ve deneyebilirsiniz. Ne kadar internet harcadığınız internet trafiğinizi görebildiğiniz uygulama, birçok kişi tarafından tam not aldığını da söylemeden geçmeyelim.