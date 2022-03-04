Rave ile dünyanın her yerinden insanlarla müzik dinleyebilecek, filmler izleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her geçen gün App Store ve Google Play üzerinde yepyeni uygulama ve oyunlar yayınlanmaya devam ediliyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca oyuncuya ve kullanıcıya hitap eden başarılı uygulama ve oyunlar yüksek gelirlerde elde ediyorlar. App Store ve Google Play üzerinde bulunan başarılı mobil uygulamalardan bir tanesi de Rave oldu. Eğlence uygulamaları arasında yer alan Rave, ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yayınlandı.

Birbirinden farklı tv programlarını, dizileri ve filmleri izleme fırsatı veren Rave günden güne kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya sahip olan Rave ile eğlenceli anlar geçirmeye hazırlanın. Netflix’te çıukan son dizileri, YouTube üzerinde yayınlanan en popüler videoları ve birbirinden farklı müzikleri dinleme fırsatı veren uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Rave APK Özellikleri

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ile birlikte müzik dinleyin,

Netflix film ve dizilerine ulaşma,

En popüler videoları takip etme,

Film izlerken arkadaşlarınla paylaşabilme ve sohbet edebilme,

Ücretsiz kullanım,

Türkçe dil desteği,

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ile birlikte hem müzik dinleyecek hem de film izleyebileceksiniz. Buna ek olarak bu müzik ve filmlere arkadaşlarınızı da dahil edebilecek, yeni arkadaşlar edinebileceksiniz. Rave Inc tarafından geliştirilen ve hem Android platformu için hem de iOS platformu için yayınlanan uygulama günümüzde 10 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Sevdiğiniz dizi ve film gibi aktivitelere dilediğiniz noktadan erişebilme fırsatı veren başarılı mobil uygulama, aldığı geri bildirimler ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Uygulama içerisinde kullanıcılar Netflix dizilerini arkadaşları ile izleyebilir, dizi hakkında o an yazışarak konuşabilir ve eğlenceli zaman geçirebilirler. Netflix olduğu gibi YouTube videolarını da arkadaşları ile birlikte izleme fırsatı bulacak olan kullanıcılar, eğlenceli zaman geçirebilecekler.

Rave APK İndir

Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan uygulama, sadece Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirildi. Dileyen kullanıcılar uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirler.