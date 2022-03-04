Rave
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 79.00 MB
- Üretici Rave Inc.
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Rave ile dünyanın her yerinden insanlarla müzik dinleyebilecek, filmler izleyebileceksiniz.
Her geçen gün App Store ve Google Play üzerinde yepyeni uygulama ve oyunlar yayınlanmaya devam ediliyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca oyuncuya ve kullanıcıya hitap eden başarılı uygulama ve oyunlar yüksek gelirlerde elde ediyorlar. App Store ve Google Play üzerinde bulunan başarılı mobil uygulamalardan bir tanesi de Rave oldu. Eğlence uygulamaları arasında yer alan Rave, ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yayınlandı.
Birbirinden farklı tv programlarını, dizileri ve filmleri izleme fırsatı veren Rave günden güne kitlesini genişletmeye devam ediyor.
Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya sahip olan Rave ile eğlenceli anlar geçirmeye hazırlanın. Netflix’te çıukan son dizileri, YouTube üzerinde yayınlanan en popüler videoları ve birbirinden farklı müzikleri dinleme fırsatı veren uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Rave APK Özellikleri
- Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ile birlikte müzik dinleyin,
- Netflix film ve dizilerine ulaşma,
- En popüler videoları takip etme,
- Film izlerken arkadaşlarınla paylaşabilme ve sohbet edebilme,
- Ücretsiz kullanım,
- Türkçe dil desteği,
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ile birlikte hem müzik dinleyecek hem de film izleyebileceksiniz. Buna ek olarak bu müzik ve filmlere arkadaşlarınızı da dahil edebilecek, yeni arkadaşlar edinebileceksiniz. Rave Inc tarafından geliştirilen ve hem Android platformu için hem de iOS platformu için yayınlanan uygulama günümüzde 10 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Sevdiğiniz dizi ve film gibi aktivitelere dilediğiniz noktadan erişebilme fırsatı veren başarılı mobil uygulama, aldığı geri bildirimler ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.
Uygulama içerisinde kullanıcılar Netflix dizilerini arkadaşları ile izleyebilir, dizi hakkında o an yazışarak konuşabilir ve eğlenceli zaman geçirebilirler. Netflix olduğu gibi YouTube videolarını da arkadaşları ile birlikte izleme fırsatı bulacak olan kullanıcılar, eğlenceli zaman geçirebilecekler.
Rave APK İndir
Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan uygulama, sadece Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirildi. Dileyen kullanıcılar uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirler.
Rave
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 175.40 MB
- Üretici Rave Inc.
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Rave sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlarla film izleyebilir, müzik dinleme keyfini yaşayabilirsiniz.
Rave Inc tarafından geliştirilen ve hem Android platformu hem de iOS platformu için lansmana çıkan Rave milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan uygulama günümüzde 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Dizileri ve filmleri izleme, müzikleri dinleme fırsatı veren başarılı uygulama, her alanda bu içeriklere ulaşabilmenin de yolunu açıyor.
Eğlence uygulamaları arasında yer alan ve ücretsiz olarak yayınlanan Rave uygulaması kullanıcılara birbirinden farklı dizileri izleme, izlerken arkadaşları ile sohbet edebilme fırsatı veriyor. Rave sayesinde kullanıcılar YouTube’daki en popüler videolara erişebiliyor ve diledikleri zaman diledikleri yerde izleyebiliyorlar. Kitlesi ile de başarısını gözler önüne seren uygulama, hem Google Play hem de App Store üzerinde yükselmeye devam ediyor.
Rave Özellikleri
- Netflix dizileri,
- Milyonlarca müziğe erişme,
- Popüler YouTube videolarını takip edebilme,
- Ücretsiz,
- Türkçe,
NEtflix’te en son çıkan dizileri ve filmleri de takip edebilme fırsatı veren uygulama, bu dizileri ve filmleri arkadaşlar ile de izleyebilmeyi sunuyor. Kullanıcılar arkadaşları ile birlikte izleyebilir, birlikte dinleyebilir ve konuyla ilgili yazışmalı olarak sohbet edebilirler. Yazışmanın yanı sıra sesli olarak da sohbet edebilmenin yolunu açan uygulama, en popüler videolara da anında ulaşabilme fırsatı veriyor. Dünyanın her yerinden insanla da tanışma fırsatı bulacağımız uygulama içerisinde, yalnız kalmayacak, keyifli zaman geçireceğiz.
Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen Rave, 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip.
Rave İndir
Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, geniş kitlelere yayılmaya devam ediliyor. Ücretsiz yapısı ile beğenileri toplayan uygulama her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.