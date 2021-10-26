Real Car Parking 2 Online Multiplayer Driving APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 466.90 MB
- Üretici TOJGAMES
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Real Car Parking 2 Online Multiplayer Driving APK, online çok oyunculu araba sürüş simülatörü, simülasyon oyunu.
Real Car Parking 2 Online Multiplayer Driving APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen çok oyunculu araba oyunu. Real Car Parking 2 APK oyun indirdiğinizde daha önce oynadığınız araba oyunlarına benzemediğini göreceksiniz. Araba simülatörü - simülasyon oyunu APK veya Google Play’den Android telefonlara yüklenebiliyor.
Real Car Parking 2 APK İndir
Real Car Parking 2 Multiplayer APK, çok oyunculu online araba sürüş simülatörü. Yüksek kalitede grafiklere sahip araba park etme oyunundan daha fazlası olan Real Car Parking 2 APK, en iyi yarışçıları topluyor. Kendinizi en iyi yarışçı olarak görüyorsanız, durmayın ve oyunun tadını çıkarın!
APK Real Car Parking 2 Android oyunu aşağıdaki özellikleri sunar:
- Üç boyutlu yeni nesil grafikler - Real Car Parking 2’nin yüksek ve gerçekçi grafikleri ile önceki tüm grafikleri unutun.
- Dikiz aynası - Aracınızı iç görünümde kullanırken dikiz aynalarıyla arkanızı kontrol edin ve kolayca park edin.
- Park sensörü - Park sensörü ile arabaların arasın kolayca park edin.
- Gerçekçi arabalar ve araba sesleri - Gerçekçi arabalar ve her araba için özel seslerle gerçekten araba kullanıyormuş gibi hissedin.
- Detaylı araç içi - Her araca özel ve farklı kokpitlerle gerçekçi ambiyansı hissedin ve sürüş keyfinin tadını çıkarın.
- Hayalinizdeki muhteşem arabalarla garajı doldurun - Harika ve gerçekçi arabalarınızı sıralayın ve garajınızı genişletin.
- Arabalarınızı özelleştirin - Arabaları güzel tasarımlarla donatmak için en sevdiğiniz renkleri ve çıkartmaları seçin veya modifiyeli arabaları seçin ve keyfinize bakın.
- Gerçekçi ortam - Çok katlı otoparkta park etmeyi öğrenin ve gerçek hayatta kolayca sürün.
- Eğlenirken trafik işaretlerini ve kurallarını öğrenin - Yeterlilik sınavlarında trafikle ilgili önemli bilgileri öğrenerek birkaç adım önde olun.