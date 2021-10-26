Real Car Parking Master APK Android oyun, araba simülatörü, sürüş simülasyonu, drift, yarış oyunları severler için tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Car Parking Master APK, sürüş simülatörü, araba simülasyonu, yarış oyunu, drift oyunu vb. sevenlere tavsiye edeceğimiz bir Android oyun. Adından dolayı araba park etme oyunu zannedebilirsiniz ancak serbest sürüş modu, zamana karşı yarış, drift modu gibi farklı oynanışlar sunan pek çok oyun modu içeriyor. Real Car Parking Parking Master APK olarak veya Google Play’den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynamaya geçebilirsiniz.

Real Car Parking Master APK İndir

Real Car Parking Master, sizi başka bir seviyeye taşıyacak gerçekçi bir sürüş deneyimine sahip. İçten görünüm, gerçekçi ses efektleri, farklı arabalar ve büyük şehirler gibi birçok özellikle araba sürme becerilerinizi test eder. Bir vale gibi araba park etme ustası olduğunuzu gösterin.

Civic, Golf, Focus, A3, i20, Chiron, Veneno, Mustang, Leon gibi birçok araba mevcut. Farklı Sedan, Hatchback, SUV, Spor arabaları deneyimleyin ve özelleştirin. Hayalinizdeki arabayı kullanın. Araç park yerlerinde, kapalı katlı otoparklarda, şehirde pek çok bölüm sizi bekliyor. Farklı modlarda özgürce sürün, gerçekçi araba park etme deneyimi yaşayın. Park sensörleri ve işaretleri arabanızı park ederken size yardımcı olacak. Zorlu park etme bölümlerinin yanı sıra süper arabanızla drift yapmak için drift modu oynayabilirsiniz. Gerçek dünyada ve vale gibi sürüyormuş gibi hissedin. Trafikte ve kapalı otoparkta aracınızı kazasız park edin.

Real Car Parking Master APK oyun, 6 farklı mod ve 100’den fazla bölüm içerir. Serbest modda şehirde özgürce sürün. Başlangıç modunda arabanızı nasıl park edeceğinizi öğrenin. Zaman modunda süreye karşı yarışın. Uzman modunda deneyimli bir sürücü olduğunuzu kanıtlayın. Drift modunda lastikleri aşındırın. Eğlence modunda zor seviyeleri oynayın ve eğlenin.

Araba park etme simülatörü, gerçek araba fizikleri ile kaliteli ve optimize edilmiş grafikler sunar. Büyük şehirlerde gezinin. Sürücü kursuna gitmeden araba kullanmayı öğrenebilirsiniz. Real Car Parking Master’ı ücretsiz oynayın ve arabanızı nasıl dikkatli kullanacağınızı öğrenin. Kazaları önlemek için trafik kurallarına uyun ve emniyet kemerinizi bağlayın.

Parking Master oynayarak park etmeyi ve drift yapmayı öğrenin.

Bir profesyonel gibi drift yapın.

Zaman modunda süreyle yarışın.

Kendinizle yarışın.

Gerçekçi grafikler

Gerçekçi sürüş ve drift

Oynamak ücretsiz

Lastikleri yakın.

Gerçek yarışa ve park etmeye hazır olun.

Araba simülatörü oyunları, yarış oyunları veya araba yanlama (drift) oyunlarını seviyor musunuz? Real Car Parking Parking Master oyununu indirin.