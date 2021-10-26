Real Car Parking Multiplayer APK Barış Kaplan'ın Android telefonlar için ücretsiz çok oyunculu araba simülatörü oyunu.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Car Parking Multiplayer APK Barış Kaplan tarafından geliştirilen araba simülatörü. Araba park etme, araba sürme, Şahin simülatörü, sürüş oyunları ile Google Play’de en iyi yerli araba oyunlarının geliştiricisine ait Real Car Parking Multiplayer ücretsiz olarak Android telefonlara indirilebiliyor.

Real Car Parking Multiplayer APK İndir

Araba oyunlarını seviyor musunuz? Gerçekçi araba sürme deneyimi yaşayın ve en iyi araba simülatörü Real Car Parking Multiplayer ile sürüş becerilerinizi geliştirin. Online çok oyunculu araba oyunu, modifiye edilmiş arabalarla size en iyi araba sürüş deneyimini sunar. Çok oyunculu açık dünya modunda arkadaşlarınızla oynayın, gezintiye çıkın, dilediğiniz gibi eğlenin. Detaylı modifiye seçenekleri ile (çıkartma boyama sistemi, jant spoiler, boya, cam rengi, plaka, süspansiyon, cam yazısı ve daha fazlası) aracınızı özelleştirebilirsiniz.

Park modu: Verilen süre içerisinde engellere çarpmadan istenilen yere park etmelisiniz. Çarpmamaya çalışın, çarparsanız oyun baştan başlar.

Slalom modu: Okla gösterilen yönde verilen süre içerisinde dubalar arasından geçin. Dubaları devirirseniz kaybedersiniz.

Gece modu: Farları açıp gece sürüşüne başlayın. Eğlenceli bölümler sizi bekliyor.

Drift modu: Özel olarak tasarlanmış drift alanında istediğiniz kadar drift yapabilirsiniz. Bu moda girdiğinizde arabanız otomatik olarak drift arabasına dönüşür. Verilen sürede istenilen puanı almayı unutmayın.

Trafik modu: Trafik kurallarına uyarak ilerlemelisiniz. Kırmızı ışıkta geçerseniz baştan başlamanız gerekir. Belirtilen rotanın dışına da çıkmamalısınız.

Real Car Parking Multiplayer APK oyun özellikleri: