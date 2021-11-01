Scary Teacher 3D APK Android oyun korku-gerilim türünü sevenlere tavsiyemizdir. Korkunç öğretmen oyunu Scary Teacher ücretsiz oynayın.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Scary Teacher APK Android oyunu “korku-gerilim” kategorisinde oldukça popüler. Yalnızca Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen oyunda adından da tahmin edeceğiniz üzere korkutucu görünümlü bir öğretmenle yüz yüze geliyorsunuz. En kötü lise öğretmeni Miss T ile gerilim dolu dakikalar sizi bekliyor. Kulaklık takıp oynamanızı tavsiye edeceğimiz korkunç öğretmen oyunu Scary Teacher 3D APK indirme seçeneğiyle burada!

Scary Teacher APK İndir

Scary Teacher 3D APK Android oyun, yer yer korkutucu öğeler içeren gerilim yüklü sahnelerle dolu bir oyun. Hikayesi, dahi bir kız ve onun en kötü lise öğretmeni hakkında. Çocukları tehdit eden, zaman zaman çocuklara işkence eden bir öğretmen… Üstelik bu korkutucu öğretmen sizin komşunuz. Onu korkutarak ona bir ders vermelisiniz.

En iyi intikam nedir? Çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek ve gözetimi altındaki evcil hayvanları serbest bırakarak tüyler ürpertici öğretmeni korkutmanın zamanı geldi. Görevleri/işleri yakalanmadan ve size ayrılan süre içerisinde tamamlamanız gerekiyor.

Miss T olarak bilinen korkunç öğretmenin evi 15 odadan oluşuyor, her odanın da çözülmemiş bir gizemi var. Kurban çocukların fotoğraflarını, korkutulan evcil hayvanları, çikolatalı kek ve çikolataları kurtaracaksınız. Bodrum katında da sizi sürprizler bekliyor.

Scary Teacher 3D APK oyun özellikleri:

Açık dünya tarzı interaktif (etkileşimli) ev

15 farklı oda ve çözülmesi gereken gizemler

Korku temaları ancak her yaştan çocuk için uygun

Kolay kontroller

Scary Teacher 3D ücretsiz oynanış sunar. Scary Teacher 3D PC’de oynanır mı? Scary Teacher 3D PC indirme oynama BlueStacks gibi Android emülatörleri sayesinde mümkün.

Şimdiye kadarki en kötü öğretmenle tanışmak için bilgisayarınızda Scary Teacher 3D oynayın. Miss T, çocuklardan nefret eder. Çocuklardan gerçekten nefret eder ve tüm kariyerini sınıfına girecek kadar şanssız öğrencileri tehdit ederek, onlara zarar vererek ve onlara işkence ederek geçirmiştir. Bir dahi öğrenci bir şeyler yapmaya karar verir. Ona katılın ve bu ürkütücü öğretmenin evinin etrafında gizlice dolaşın, onu korkutmak için tuzaklar kurun, şakalar yapın. BlueStacks ile PC’de Scary Teacher 3d oynayarak hafta sonları ekstra verilen ödevlerin intikamını alın.