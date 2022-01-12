Score! Hero 2022 APK, FIFA, PES gibi futbol oyunlarından oldukça farklı oynanış sunuyor. Score! Hero 2 APK, kolay oynanan futbol oyunu arayanlar için.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Score! Hero 2022 APK, futbol oyunlarına yeni soluk kazandıran Score Hero’nun yenisi. Sporun taktiksel yanıyla aksiyon unsurunu birleştiren tek futbol oyunu olarak öne çıkan Score! Hero 2022 sezonunu açtı! FIFA, PES, Dream League Soccer gibi popüler mobil futbol oyunlarının aksine oynaması inanılmaz basit ve bağımlılık yapan oynanışa sahip. Score! Hero 2 APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Score! Hero 2022 APK İndir

Birçok ödül almış, Google Play en iyi mobil oyunlar listesinde zirvede yer almış, indirme rekoru kırmış bir mobil futbol oyunu karşınızda. Score! Hero 2022 Android futbol oyununda henüz tanınmayan ama geleceği parlak bir oyuncunun yerine geçiyorsunuz. Dünya genelinde tanınan bir futbolcu olmak için yeteneklerinizi açığa çıkarmalısınız. Süper yıldız olma yolunda şut çekerek, pas atarak, topu filelerle buluşturarak kahramanınıza ışıltılı bir kariyer sağlayın.

İnanılmaz grafikler, muhteşem animasyonlar ve aşırı gerçekçi oynanışa sahip Score! Hero 2 Android futbol oyununda resmi lisanslı, gerçek kulüpler ve ligler yer alıyor. Gerçek formalar ve rozetler mükemmel bir futbol deneyimi yaşatıyor. Kahramanınıza yeni umut vadeden oyuncudan dünya çapında bilinen süper yıldız olana kadar rehberlik ederken aksiyonun merkezinde olacaksınız.

Score! Hero 2022, benzeri olmayan futbol oyununun devamıdır. Score! Hero 2022 APK son sürüm özellikleri: