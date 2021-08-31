Score Hero APK, sevilen futbol oyununu Android telefon ve tabletlerde oynamanız için gerekli indirme dosyasının adı olarak ön plana çıkıyor.

Can Erdil Şentürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Score Hero APK dosyasını indirerek, sevilen futbol oyununu telefonunuza ya da tabletinize kurabilirsiniz. Futbol oyunu tutkunlarının en sevdiği yapımların başında gelen Score! Hero, başarılı tekniği ile ön plana çıkıyor.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Score! Hero'da oyunculara kendi kahramanlarını yaratma ve bu kahramanlarıyla düünya çapındaki kariyerlerine adım atma imkanı veriliyor. Klasik bir futbol oyunundan farklı olarak taktiksel yeteneklerinizi ve futbol zekanızı test etmekte. Oyunda yine maçlara çıkıyoruz; fakat bu maçlarda oyunun gidişatını değiştirecek taktikleri gerçek zamanlı olarak oyuncularımıza uygulatıyoruz.

Score! Hero'daki temel amacımız gole giden yolda takımımızın gerekli taktikleri izlemesini sağlamak. Bu iş için topu defanstan alarak orta sahaya taşımamız, sonrasında ise rakip takım defansını yerinde yapacağımız paslarla çözmemiz gerekiyor. Topu forvet oyuncularımızla buluşturmamız için topa gerekli falsoyu vererek orta açıyoruz. Forvet oyuncularımızla bu toplara son dokunuşu yapıyoruz ya da frikikler kullanarak rakip takım barajlarını ve kalecisini geçerek topu ağlarla buluşturuyoruz.

Oyun içerisinde oyuncuları zorlu görevler ve kolay kontrollere sahip bir oynanış bekliyor. Oyunun üç boyutlu grafikleri ise bir hayli başarılı.

Score Hero APK Detayları

Oyunda temelde pozisyonlar size otomatik olarak sunuluyor. Oyuncular olarak yapmamız gerekenler ise pozisyonu en doğru şekilde kurmak. Sonrasında futbolcular kendileri topla oynuyorlar ve pozisyonu skora çevirmeleri gerekiyor. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.