Score Hero APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23,010
- DOSYA BOYUTU 94.00 MB
- Üretici First Touch
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Score Hero APK, sevilen futbol oyununu Android telefon ve tabletlerde oynamanız için gerekli indirme dosyasının adı olarak ön plana çıkıyor.
Score Hero APK dosyasını indirerek, sevilen futbol oyununu telefonunuza ya da tabletinize kurabilirsiniz. Futbol oyunu tutkunlarının en sevdiği yapımların başında gelen Score! Hero, başarılı tekniği ile ön plana çıkıyor.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Score! Hero'da oyunculara kendi kahramanlarını yaratma ve bu kahramanlarıyla düünya çapındaki kariyerlerine adım atma imkanı veriliyor. Klasik bir futbol oyunundan farklı olarak taktiksel yeteneklerinizi ve futbol zekanızı test etmekte. Oyunda yine maçlara çıkıyoruz; fakat bu maçlarda oyunun gidişatını değiştirecek taktikleri gerçek zamanlı olarak oyuncularımıza uygulatıyoruz.
Score! Hero'daki temel amacımız gole giden yolda takımımızın gerekli taktikleri izlemesini sağlamak. Bu iş için topu defanstan alarak orta sahaya taşımamız, sonrasında ise rakip takım defansını yerinde yapacağımız paslarla çözmemiz gerekiyor. Topu forvet oyuncularımızla buluşturmamız için topa gerekli falsoyu vererek orta açıyoruz. Forvet oyuncularımızla bu toplara son dokunuşu yapıyoruz ya da frikikler kullanarak rakip takım barajlarını ve kalecisini geçerek topu ağlarla buluşturuyoruz.
Oyun içerisinde oyuncuları zorlu görevler ve kolay kontrollere sahip bir oynanış bekliyor. Oyunun üç boyutlu grafikleri ise bir hayli başarılı.
Score Hero APK Detayları
Oyunda temelde pozisyonlar size otomatik olarak sunuluyor. Oyuncular olarak yapmamız gerekenler ise pozisyonu en doğru şekilde kurmak. Sonrasında futbolcular kendileri topla oynuyorlar ve pozisyonu skora çevirmeleri gerekiyor. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
- 800'den farklı bölüm ile uzun süreli oynanış süresi.
- Ülkeni temsil ederek, oyundaki tüm ödülleri toplamaya çalış.
- Oyuniçi düzenli etkinlikler ile sıkılmadan oynamaya devam et.
- Yeni oyun motoru ile daha mantıklı oynanış detayları.
- Üç boyutlu animasyonlar ve görseller.
- Yapay zeka desteği ile pas alma işinin kolaylaştırılması.
- Facebook bağlantısı ile arkadaşlarınızla mücadele edin.
- Kimin üst sıralarda olduğunu görmek için Google Play başarıları ve liderlik tabloları!
- Google Play Cloud'a sahip cihazlar arasında ilerlemeni eşzamanla!
- Tüm oyunculuk kariyerini gösteren ilgi çekici bir Hikaye ve çok daha fazlası!
Score! Hero
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,871
- DOSYA BOYUTU 93.50 MB
- Üretici First Touch
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Score! Hero, iOS cihazlar üzerinde oynayabileceğimiz eğlenceli bir futbol oyunu.
Score! Hero, iPhone ve iPad cihazlarımız üzerinde oynayabileceğimiz yüksek kaliteli ve ücretsiz bir futbol oyunu. Futbol oyunları kategorisine bomba gibi düşen oyunlarıyla bilinen First Touch Games stüdyosu tarafından tasarlanan bu mükemmel oyunda kontrolümüze verilen futbolcu ile çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz.
Oyunda tam tamına 200'den fazla bölüm var ve bu bölümlerin her biri kendilerine özgü senaryolarla tasarlanmış görevlere sahip. Herhangi bir görev asla diğerini tekrar etmiyor ve monotonluk yaratmıyor.
Oyundaki karakterimizi farklı açılardan kişiselleştirebiliyoruz. Formalar, kramponlar, şortlar ve hatta saç modeline kadar her şeyi ayarlayabiliyoruz. Oyunseverlerin serbest bırakılmış olması ve dilediklerini yapabilme imkanına sahip olması hoşumuza giden detaylardan biri.
Score! Hero'da gelişmiş üç boyutlu grafik modellemelerine yer verilmiş. Buna ek olarak tepkimeler de başarılı fizik motoru sayesinde gerçekçi bir şekilde ekrana yansıtılıyor.
Futbol oyunlarına ilginiz varsa ve bu kategoride oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun arıyorsanız Score! Hero'ya mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum.