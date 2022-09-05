Gerilim dolu bir dünyaya sahip olacak olan Serum, Steam'de sergilenmeye başlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022'nin sonlarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde yepyeni oyunlar duyurulmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı kategorilerde geliştirilmeye devam edilen oyunlar, birer birer piyasadaki yerini almaya devam ederken haftalık satış listeleri de sürekli yer değiştiriyor. 2023 yılında lansmana çıkması beklenen Serum'da satış listelerini alt üst edecek özelliklere sahip olacak. Gerilim dolu atmosferi ile oyunculara gece ve gündüz eşliğinde hayatta kalma deneyimi sunacak olan oyun, Steam üzerinde sergilenmeye başlandı. Aksiyon, macera ve simülasyon oyunları arasında yer alan Serum birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanacak.

Serum Özellikleri

Gece ve gündüz döngüsü,

Gerilim dolu bir oynanış,

Tek oyunculu,

7 farklı dil desteği,

Hayatta kalma temelli,

Çarpıcı grafik efektleri,

Game Island tarafından geliştirilmeye devam edilen Serum, Toplitz Productions imzası ile yayınlanacak. Ne zaman lansmana çıkacağı henüz belli olmayan yapım, hayatta kalma temelli olarak oynanabilecek. Oyuncular ıssız bir adada gözlerini açacak ve bu adada hiç bir şeyin yolunda gitmediğine tanıklık edecekler. Çeşitli silahlar oluşturarak kendilerini koruyacak olan oyuncular, yırtıcı hayvanlara karşı tetikte olacak, kendilerine yaşam alanı oluşturmaya çalışacaklar. Oyun içerisinde akıcı bir hikaye de oyunculara sunulacak olan içerikler arasında yer alıyor. Bu hikaye anlatım şeklinde olup oyuncular İngilizce seslendirmeler ile sık sık karşılaşacaklar.

Serum İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu için sergilenmeye başlanan Serum, 7 farklı dil desteğine sahip olacak. Bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe bulunmazken oyuncular çeşitli görevleri de başarmak için mücadele edecekler. Oyun temelde hayatta kalma üzerine kurulu bir yapıya sahip olacak.

Serum Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 / AMD R7-260X

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

Serum Önerilen Sistem Gereksinimleri