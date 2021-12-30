Soccer Superstars APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 93.00 MB
- Üretici Real Freestyle Soccer
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Soccer Superstars APK internetsiz oynanabilen mobil futbol oyunu. Ücretsiz Android futbol oyunu, alıştırma gerektirmeyen kolay kontrolleri ile dikkat çekiyor.
Soccer Superstars APK, gerçek, ultra hızlı ve sürükleyici futbol deneyimi sunan yepyeni mobil futbol oyunu. Arcade futbol oyunlarını seviyor ve pratik yapmak için yeterince zamanınız yok mu? Yepyeni futbol oyunu Soccer Superstar’ın öğrenmesi çok kolay oyun kontrolleri, eğlenceye hızlı başlangıç yapmanızı sağlar. Topa vurmak ve gol atmak için parmağınızı kaydırmanız yeterlidir! Öğrenmesi basit, oynaması keyifli Android futbol oyunu Soccer Superstars APK veya Google Play’den ücretsiz indirilebilir.
Soccer Superstars APK İndir
Soccer Superstars APK Android oyununun kontrolleri basit, alıştırma gerektirmiyor ancak oynanış çok basit değil. Oyunda ilerledikçe şutlar daha zor hale geliyor ve şutları çevirmek ve savunmaları bölmek için sağlam bir strateji gerekiyor. Soccer Super Star aşırı karmaşıklaşmaz ancak en iyi vuruş deneyimini sunarken zorluk düzeyinde istikrarlı bir artış sağlar. Her maçta kahraman olabilir misiniz?
Soccer Superstars’ın oyun konsepti ustalıkla yapılmış, yüksek derecede bağımsızlık, hayalinizdeki liglerde seviye atlarken kişisel stratejinizi oyuna yansıtmanıza olanak tanır. Gerçekten sürükleyici futbol deneyiminizi tamamlayacak güzelce yapılmış sanat eserlerine ek olarak dinamik seviyeler sunar.
- Oynamak ve yüksek puan almak için Soccer Superstars APK indirin. Bu futbol oyunu internet bağlantısı gerektirmez, internetsiz de oynanabilir.
- İnternetsiz oynayın - Ücretsiz! İnternetsiz takımınızı yönetebilir ve oynayabilirsiniz.
- Kilidi açılabilir Star Soccer oyuncuları - Gerçek yıldız oyuncuların en son hareket yakalama teknolojisini kullanır.
- Sürükleyici 3 boyutlu mobil motor ve gelişmiş oyun yapay zekası - Akıllı oyun yapay zekası gerçekçi özgürlük, doğru top fiziği ile güçlü simülasyon sağlar. Soccer Superstar olmak için liglerde yolunuzu açın.
- Haftalık çevrimdışı turnuvalara katılın - Ülke ve kulübünüz için kahraman olun ve zafere gidin.
- Süper basit oyun kontrolleri - Sezgisel vuruşlarla pas atmak ve şut çekme oynanışı, parmağı kaydırarak top sürme, savunma oyuncularını harekete geçirme.