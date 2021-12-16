Special Forces Group 2 APK mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir online aksiyon oyunudur

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Special Forces Group 2 eğer online olarak yüksek aksiyon içeren savaşlara katılmak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Special Forces Group 2'de bize bilgisayarlarımızda oynadığımız Counter Strike'ı aratmayan bir heyecan sunuluyor. Special Forces Group 2'de yine teröristlerin ve anti-terör timlerinin arasındaki savaşlar konu alınıyor. Bi bu savaşta tarafımızı seçiyoruz ve bir takıma dahil oluyoruz. Takım tabanlı maçlarda görevleri yerine getirerek ve düşmanlarımızın hepsini yok ederek galip gelmeye çalışıyoruz.

Oyuncular Special Forces Group 2'i dilerlerse tek başlarına, dilerlerse online olarak diğer oyunculara karşı oynayabiliyorlar. Tek kişilik oyun modunda botlara karşı savaşabilmekteyiz. Oyun içerisinde 5 farklı oyun modu yer alıyor. Klasik bomba yerleştirme ve bomba imha modunun yanısıra zombi modu, bayrak kapma modu, takım tabanlı klasik savaş modu gibi modlar oyuna renk katıyor.

Special Forces Group 2'te birçok farklı silah seçeneği yer almakta. Oyunun grafik kalitesi ise ortalama düzeyde.

Special Forces Group 2 APK Özellikleri

-Singleplayer (botlarla birlikte)

-Multiplayer Çevrimiçi ve Wifi yönlendirici.

-9 Oyun Modu (Klasik, Kıyamet, Bayrağı Yakalama, Zombi Modu, BombMode, Bıçaklar, Deathmatch, ArmsRace, Sniper)

- Silah Derileri (134 adet)

-8 Takım başına karakter

-30+ Haritalar

-9 Tabancalar

-4 Av tüfeği

-6 Hafif makineli tüfekler

-12 Tüfekler

-5 Keskin nişancı tüfeği

-3 MachineGun

-3 Bombası

-3 Kurşun geçirmez yelek

-10 Dil (İngilizce, Русский, Espanol, Deutsch, Francais, 日本人, 中国, Türk, Português, Endonezya)