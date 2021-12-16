Special Forces Group 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,065
- DOSYA BOYUTU 79.00 MB
- Üretici ForgeGames
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Special Forces Group 2 APK mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir online aksiyon oyunudur
Special Forces Group 2 eğer online olarak yüksek aksiyon içeren savaşlara katılmak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil FPS oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Special Forces Group 2'de bize bilgisayarlarımızda oynadığımız Counter Strike'ı aratmayan bir heyecan sunuluyor. Special Forces Group 2'de yine teröristlerin ve anti-terör timlerinin arasındaki savaşlar konu alınıyor. Bi bu savaşta tarafımızı seçiyoruz ve bir takıma dahil oluyoruz. Takım tabanlı maçlarda görevleri yerine getirerek ve düşmanlarımızın hepsini yok ederek galip gelmeye çalışıyoruz.
Oyuncular Special Forces Group 2'i dilerlerse tek başlarına, dilerlerse online olarak diğer oyunculara karşı oynayabiliyorlar. Tek kişilik oyun modunda botlara karşı savaşabilmekteyiz. Oyun içerisinde 5 farklı oyun modu yer alıyor. Klasik bomba yerleştirme ve bomba imha modunun yanısıra zombi modu, bayrak kapma modu, takım tabanlı klasik savaş modu gibi modlar oyuna renk katıyor.
Special Forces Group 2'te birçok farklı silah seçeneği yer almakta. Oyunun grafik kalitesi ise ortalama düzeyde.
Special Forces Group 2 APK Özellikleri
-Singleplayer (botlarla birlikte)
-Multiplayer Çevrimiçi ve Wifi yönlendirici.
-9 Oyun Modu (Klasik, Kıyamet, Bayrağı Yakalama, Zombi Modu, BombMode, Bıçaklar, Deathmatch, ArmsRace, Sniper)
- Silah Derileri (134 adet)
-8 Takım başına karakter
-30+ Haritalar
-9 Tabancalar
-4 Av tüfeği
-6 Hafif makineli tüfekler
-12 Tüfekler
-5 Keskin nişancı tüfeği
-3 MachineGun
-3 Bombası
-3 Kurşun geçirmez yelek
-10 Dil (İngilizce, Русский, Espanol, Deutsch, Francais, 日本人, 中国, Türk, Português, Endonezya)
Special Forces Group 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,920
- DOSYA BOYUTU 201.00 MB
- Üretici ForgeGames
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Special Forces Group 2, iPhone ve iPad'de ücretsiz oynanabilir Counter Strike benzeri fps oyunu.
Special Forces Group 2, iPhone ve iPad’de oynanabilir Counter Strike benzeri oyun arayanlara tavsiye edebileceğim kaliteli bir yapım. Boyutuna göre hiç te fena gözükmeyen görseller sunan fps (birinci şahıs nişancı) oyunun ücretsiz indirilebiliyor olması ise iOS platformunu düşündüğümüzde oldukça şaşırtıcı.
Basit kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli, rahat oynanış sunan üç boyutlu first person shooter oyunu Special Forces Group 2, tekil modda botlara karşı ve online modda gerçek oyunculara karşı oynama imkanı tanıyor. Hangi modu seçerseniz seçin önünüze 5 seçenek çıkıyor: Klasik, Diriliş, Bayrak Yakalama, Zombi Modu ve Bomba Modu. Tabanca, av tüfeği, keskin nişancı tüfeği, bomba ve daha pek çok silah kullanabiliyorsunuz ve kurşun geçirmez yelekle kendinizi korumaya alabiliyorsunuz.
20’dan fazla harita sunan Special Forces Group 2’de özel kuvvet ekipleri ve terörist ekipleri olmak üzere iki taraf yer alıyor. Her takım için de 5 karakter bulunuyor. FPS oyunlarından keyif alıyorsanız Counter Strike’a benzerliğiyle dikkatimizi çeken bu yapımı kaçırmayın derim.