Aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan Stumble Guys ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

2021 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan Stumble Guys günümüzde hem Android hem de Windows platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Rengarenk içeriklere ev sahipliği yapan Battle Royale oyunu tam 32 gerçek oyuncuyu ortak bir platformda karşı karşıya getiriyor.

Oyun içerisinde oyuncular parkları bitirip akaysa kalmaya çalışan son oyuncu olmaya çalışıyorlar. 3D grafik açılarına ek olarak aksiyon yüklü sahnelere ev sahipliği yapan oyun, başarılı gidişatına kaldığı yerden de devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak oyuncukları PvP modu ile karşı karşıya getiren oyun, düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Oyuna gelen güncellemeler hem yeni karakterleri ekliyor hem de oyunculara yepyeni seviyeler sunuyor.

Stumble Guys Özellikleri

İngilizce dahil 11 farklı dil desteği,

Gerçek zamanlı oynanış,

Battle Royale modu,

Farklı karakter seçenekleri,

Rengarenk içerikler,

Fantastik bir oynanış,

Eğlenceli bir yapı,

Farklı haritalar,

4 yeni skin,

2021 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan Stumble Guys, oynanış yapısı ile oyunculara keyifli zaman geçirtiyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun içerisinde çapraz platform desteği de yer alıyor. Yani hem Windows hem de Android platformu oyuncuları yapım içerisinde birbirleri ile mücadele edebiliyorlar. Birbirinden fakrlı seviyelere sahip olan oyunda, çeşitli tehlikeler de yer alıyor. Oyuncular engelleri aşarak platformu tamamlamaya çalışırken, çeşitli darbeler ile de rakip oyuncuları platform dışına itmeye çalışıyorlar. Farklı karakter modellemeleri ile her kesimden oyuncuya hitap eden Stumble Guys, farklı seviyeler ile oyunculara sürükleyici bir yapı sunuyor.

Stumble Guys İndir

Kitka Games tarafından geliştirilen ve hem Google Play hem de Steam üzerinde lansmana çıkan Stumble Guys, günümüzde ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor. Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanabilen Battle Royale oyunu, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edildi.

Stumble Guys Minimum Sistem Gereksinimleri