Stumble Guys
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Kitka Games
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Aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan Stumble Guys ücretsiz olarak dağıtılıyor.
2021 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan Stumble Guys günümüzde hem Android hem de Windows platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Rengarenk içeriklere ev sahipliği yapan Battle Royale oyunu tam 32 gerçek oyuncuyu ortak bir platformda karşı karşıya getiriyor.
Oyun içerisinde oyuncular parkları bitirip akaysa kalmaya çalışan son oyuncu olmaya çalışıyorlar. 3D grafik açılarına ek olarak aksiyon yüklü sahnelere ev sahipliği yapan oyun, başarılı gidişatına kaldığı yerden de devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak oyuncukları PvP modu ile karşı karşıya getiren oyun, düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Oyuna gelen güncellemeler hem yeni karakterleri ekliyor hem de oyunculara yepyeni seviyeler sunuyor.
Stumble Guys Özellikleri
- İngilizce dahil 11 farklı dil desteği,
- Gerçek zamanlı oynanış,
- Battle Royale modu,
- Farklı karakter seçenekleri,
- Rengarenk içerikler,
- Fantastik bir oynanış,
- Eğlenceli bir yapı,
- Farklı haritalar,
- 4 yeni skin,
2021 yılında Steam üzerinde lansmana çıkan Stumble Guys, oynanış yapısı ile oyunculara keyifli zaman geçirtiyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun içerisinde çapraz platform desteği de yer alıyor. Yani hem Windows hem de Android platformu oyuncuları yapım içerisinde birbirleri ile mücadele edebiliyorlar. Birbirinden fakrlı seviyelere sahip olan oyunda, çeşitli tehlikeler de yer alıyor. Oyuncular engelleri aşarak platformu tamamlamaya çalışırken, çeşitli darbeler ile de rakip oyuncuları platform dışına itmeye çalışıyorlar. Farklı karakter modellemeleri ile her kesimden oyuncuya hitap eden Stumble Guys, farklı seviyeler ile oyunculara sürükleyici bir yapı sunuyor.
Stumble Guys İndir
Kitka Games tarafından geliştirilen ve hem Google Play hem de Steam üzerinde lansmana çıkan Stumble Guys, günümüzde ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor. Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanabilen Battle Royale oyunu, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edildi.
Stumble Guys Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750 | NVIDIA Geforce GTX 260
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 512 MB kullanılabilir alan
Stumble Guys
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Kitka Games
-
Aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan Stumble Guys ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Mobil ve bilgisayar oyuncularını ortak bir platform üzerinde toplayan Stumble Guys rengarenk yapısı ile milyonları peşinden sürüklüyor. Oynaması ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan Stumble Guys apk indir, gerçek zamanlı olarak oynanıyor. 32 gerçek oyuncuyu ortak bir platform üzerinde buluşturan yapım, oyunculara sürükleyici bir mücadele dünyası sunuyor.
Elemeli bir devasa çok oyunculu Battle Royale oyunu olarak ifade edilen oyunda oyuncular koşacak, darbeler vuracak ve rakiplerinin ayaklarını kaydırmaya çalışacaklar. Yapım içerisinde oyuncular gelen engellerde kaçarak ilerlemeye çalışacaklar. Oynaması ücretsiz olarak oyunculara eğlenceli anlar sunan yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.
Stumble Guys APK Özellikleri
- Renkli ve çılgın bi oynanış,
- Gerçek zamanlı oynanış,
- 32 oyuncu aynı platformda,
- Birbirinden farklı seviyeler,
- Yüzlerce komik başarısızlık,
- Tempolu bir oynanış,
- Elemeli bir yapı,
Türkçe dil desteğinin yer almadığı Stumble Guys apk oyununda tam 11 farklı dil seçeneği yer alıyor. Gerçek oyunculara karşı mücadele etme fırsatı veren yapım, gerçek zamanlı olarak oynanabiliyor. 32 farklı oyuncuyu ortak bir platformda karşı karşıya getiren yapım Battle Royale modu ile aksiyonu tetikliyor. Oldukça renkli içeriklere sahip olan oyun 2021 yılında lansmana çıkmıştı. Hem mobil hem de bilgisayar oyuncuları tarafından epey sevilen yapım, aldığı geribildirimler ile de başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Aksiyondan ziyade eğlenceli ve bir o kadar da komik bir yapıda oynanan Stumble Guys apk yükle, farklı karakter modellemelerine de ev sahipliği yapıyor. Hareketli oynanışı ile oyunculara keyifli zaman geçirme fırsatı sunan oyun milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Stumble Guys APK İndir
Android platformu için Google Play üzerinde yayınlanan başarılı oyun, Windows platformu için ise Steam üzerinde lansmana çıktı. Oynaması ücretsiz olarak adından söz ettiren Battle Royale oyunu oyuncuların epey beğenisini kazandı. Dileyen oyuncular yapımı hemen ücretsiz olarak indirip tadını çıkarmaya başlayabilirler. İyi eğlenceler dileriz.