TLauncher
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici TLauncher
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Minecraft hayranlarının yüzünü güldürecek olan TLauncher yayınlandı.
Akıllı telefon kullanımı günümüzde vazgeçilmez bir hal aldı. Hem ülkemiz de hem de dünya da yediden yetmişe herkes akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefonlara olan bu ilgi beraberinde yepyeni oyunların ve uygulamalarında piyasadaki yerini almasını sağlıyor. Günümüzde milyonlarca oyuncuya sahip olan Minecraft’ta hem mobil hem de bilgisayar platformunda oynanıyor. Oyunun hitap ettiği kitle o kadar fazla ki hem mobil platformda hem de bilgisayar platformunda her geçen gün yeni oyuncuları bünyesine dahil etmeye devam ediyor.
Günümüzde mobil oyunlara olan ilgi beraberinde mobil oyunları bilgisayar platformunda da oynamayı getiriyor. Bunun için çeşitli araçlar hayata geçirilmeye devam edilirken Minecraft oyunu içinde adeta emülatör tadında bir uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamanın adı da TLauncher olarak belirlendi.
TLauncher Özellikleri
- Ücretsiz,
- İngilizce ve Rusça dil seçenekleri,
- Basit kullanım,
- Minecraft’ın en son sürümüne anında erişme,
- Windows, MacOS ve Linux işletim sisteminde çalışma
Kullanıcıların karşısına İngilizce ve Rusça dil seçenekleri ile çıkan TLauncher, ücretsiz kullanımı ile yüzleri güldürüyor. Minecraft oyununun son sürümüne anında erişme fırsatı veren uygulama, çeşitli modlarla da oyunun tadını çıkarabilme fırsatı veriyor. En iyi Minecraft başlatıcısı olarak adından söz ettiren TLauncher, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyuncular TLauncher sayesinde Minecraft oyununu MacOS, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarda rahatlıkla oynayabilecek, oyunun tadını çıkarabilecekler.
Eksiksiz ve kusursuz bir başlatıcı olan TLauncher, diğer başlatıcılara göre daha hızlı ve pratik bir oyun başlatma potansiyeli sunuyor. Minecraft oyuncuları tarafından titizlikle kullanılan uygulama, ücretsiz yapısı ile de en çok tercih edilen başlatıcılardan bir tanesi olma özelliği taşıyor.
TLauncher İndir
Resmi web sitesi üzerinde ücretsiz olarak dağıtılan uygulama günümüzde Linux, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılıyor. Uygulama oyunculara yüksek fps sunduğu gibi keyifli zaman geçirmelerine de zemin hazırlıyor.
TLauncher
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici TLauncher
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Minecraft oyuncularına sunulan TLauncher ücretsiz olarak yayınlandı.
Oyun dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Her yıl onlarca farklı oyun bilgisayar, konsol ve mobil platformda oyuncular ile buluşmaya devam ederken, geliştiricilerde kasalarını parayla doldurmayı ihmal etmiyorlar. Bu oyunlardan bir tanesi de Minecraft’tır. Oyunculara zengin ve özgür bir oyun atmosferi sunan Minecraft, günümüzde bilgisayar ve mobil platformda oynanmaya devam ediliyor. Milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı oyun, günümüzde TLauncher ile bilgisayar platformunda da oynanmaya devam ediliyor.
Artık mobil oyunları bilgisayar platformunda oynamak bir tutku haline geldi. Birbirinden farklı yazılım geliştiricileri mobil oyunları bilgisayar platformunda oynatacak başlatıcılar geliştirmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de TLauncher olarak karşımıza çıktı. Minecraft için özel olarak geliştirilen ve günümüzde en çok kullanılan oyun başlatıcılarından bir tanesi olan TLauncher milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
TLauncher Özellikleri
- Windows, MacOS ve Linux için geliştirildi,
- Dünyanın en hızlı oyun başlatıcısı,
- İngilizce ve Rusça dil desteği,
- Basit bir kullanıcı arayüzü,
- Ücretsiz dağıtım,
Linux, Windows ve MacOS işletim sistemleri için geliştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan TLauncher yediden yetmişe her kesim tarafından kullanılıyor. Tüm resmi Minecraft sürümlerini indirmeye ve oynamaya imkan veren başarılı program, ülkemizdeki Minecraft tutkunları tarafından da rahatlıkla kullanılıyor. Oyun içeriğinde bazı değişiklikler yapmaya da imkan veren uygulama bu yönü ile de diğer başlatıcıları geride bırakmaya devam ediyor.
Hızı ve pratik yapısı ile beğenileri kazanmaya devam eden uygulama yayınlandığı günden bu yana gelişerek rakiplerinden sıyrıldı. Şuanda dünyanın en hızlı oyun başlatıcısı olarak ifade edilen yapım, İngilizce ve Rusça olmak üzere iki farklı dil seçeneğine sahip.
TLauncher İndir
Uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanmak isteyen Minecraft tutkunları uygulamanın resmi web sitesi üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirler. Uygulama hem Linux, hem Windows hem de MacOS için ücretsiz olarak dağıtılıyor.
TLauncher
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici TLauncher
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Linux kullanıcıları için Minecraft uyumlu TLauncher ücretsiz olarak yayınlandı.
Günümüzde mobil oyunları artık bilgisayar platformunda oynar olduk. Kuşkusuz PUBG Mobile’da bilgisayarlarda en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Oyuncular daha büyük ekranda mobil oyun oynamanın verdiği hazzı her geçen gün benimsemeye devam ederken, bazı yardımcı araçlarda popülerleşmeye devam ediyor. Mobil oyunları bilgisayar platformunda oynamak için pek çok yazılım geliştirildi. Bunlardan en çok bilinenleri de Nox, BlueStack ve TLauncher oldu. TLauncher yılların eskitemediği oyun olan Minecraft için özel olarak hayata geçirildi.
Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TLauncher, rekabetçi yapısı ile rakiplerinden ayrılıyor. Hızlı ve pratik yapısı sayesinde Minecraft evrenini saniyeler içerisinde kullanıcılara sunan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılıyor.
TLauncher Özellikleri
- Linux, MacOS ve Windows platformlarında ücretsiz,
- Hızlı ve pratik,
- Minecraft güncel dosyalara anında erişim,
- Özelleştirilebilir yapı,
- Farklı modları deneyimleme,
Aslında TLauncher 2013 yılından beri oyun dünyası tarafından tanınıyor. Günümüze kadar çeşitli güncellemeler alarak gelen başarılı program, ülkemizde de geniş bir Minecraft kitlesi tarafından kullanılıyor. Lisanslı hesap yardımı ile giriş yapılan uygulama d Minecraft’ın en son güncellemelerine anında erişebilir, dilediğiniz gibi tüm avantajların tadını çıkarabilirsiniz. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama içerisinde Minecraft oyununa dair tüm detaylara erişebilecek, tüm sürümleri deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Oldukça hızlı bir başlatıcı olan TLauncher ücretsiz yapısı sayesinde de en çok tercih edilen oyun başlatıcılarından bir tanesi oluyor.
Benzersiz bir cilt sistemine sahip olan başarılı uygulama, oyunun tüm resmi ve alfa versiyonlarını anlık olarak görüntüleme fırsatı veriyor. İngilizce ve Rusça olmak üzere iki farklı dil seçeneği ile yayınlanan uygulama kitlesini de artırmaya devam ediyor.
TLauncher İndir
Minecraft’ın en son sürümünü indirmeye kadar destek veren TLauncher resmi web sitesi üzerinden bilgisayar platformu için ücretsiz olarak dağıtılıyor.