Minecraft hayranlarının yüzünü güldürecek olan TLauncher yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon kullanımı günümüzde vazgeçilmez bir hal aldı. Hem ülkemiz de hem de dünya da yediden yetmişe herkes akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefonlara olan bu ilgi beraberinde yepyeni oyunların ve uygulamalarında piyasadaki yerini almasını sağlıyor. Günümüzde milyonlarca oyuncuya sahip olan Minecraft’ta hem mobil hem de bilgisayar platformunda oynanıyor. Oyunun hitap ettiği kitle o kadar fazla ki hem mobil platformda hem de bilgisayar platformunda her geçen gün yeni oyuncuları bünyesine dahil etmeye devam ediyor.

Günümüzde mobil oyunlara olan ilgi beraberinde mobil oyunları bilgisayar platformunda da oynamayı getiriyor. Bunun için çeşitli araçlar hayata geçirilmeye devam edilirken Minecraft oyunu içinde adeta emülatör tadında bir uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamanın adı da TLauncher olarak belirlendi.

TLauncher Özellikleri

Ücretsiz,

İngilizce ve Rusça dil seçenekleri,

Basit kullanım,

Minecraft’ın en son sürümüne anında erişme,

Windows, MacOS ve Linux işletim sisteminde çalışma

Kullanıcıların karşısına İngilizce ve Rusça dil seçenekleri ile çıkan TLauncher, ücretsiz kullanımı ile yüzleri güldürüyor. Minecraft oyununun son sürümüne anında erişme fırsatı veren uygulama, çeşitli modlarla da oyunun tadını çıkarabilme fırsatı veriyor. En iyi Minecraft başlatıcısı olarak adından söz ettiren TLauncher, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyuncular TLauncher sayesinde Minecraft oyununu MacOS, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarda rahatlıkla oynayabilecek, oyunun tadını çıkarabilecekler.

Eksiksiz ve kusursuz bir başlatıcı olan TLauncher, diğer başlatıcılara göre daha hızlı ve pratik bir oyun başlatma potansiyeli sunuyor. Minecraft oyuncuları tarafından titizlikle kullanılan uygulama, ücretsiz yapısı ile de en çok tercih edilen başlatıcılardan bir tanesi olma özelliği taşıyor.

TLauncher İndir

Resmi web sitesi üzerinde ücretsiz olarak dağıtılan uygulama günümüzde Linux, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılıyor. Uygulama oyunculara yüksek fps sunduğu gibi keyifli zaman geçirmelerine de zemin hazırlıyor.