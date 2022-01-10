Toca Life City APK çocuklar için tasarlanmış güvenli, reklamsız, satım alım içermeyen Android oyunu.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Toca Life City APK Android oyunu, her günün eğlence dolu olduğu bir metropolde geçiyor. Toca Boca oyununda karakterlerinizi özelleştiriyor, heyecan verici yerler keşfediyor ve gizli hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz. Toca Life City APK oyununda her köşede bir şeyle karşılaşacaksınız!

Toca Life City Oyna

Toca Life City, büyük bir dünyada her gün eğlence sunan bir dizi uygulama. Toca Life City Android oyununda yaratıcılığınızı göstereceksiniz. Deneyin, deneyimleyin ve özelleştirin! Hair 3000’de kıyafetlerinizi değiştirin, saçınızı istediğiniz renge boyayın ve saç stillerini değiştirin. Karakterlerinizi kişiselleştirmenin milyonlarca yolu var. Toca Life City’de göreceğiniz 6 yer, tanışacağınız 34 karakter var. Alışveriş merkezinde alışverişe gidin, parkta yemek için bir şeyler alın ya da arkadaşlarınızı eve davet edin. Karakterleri ve tuttukları her şeyi yerler arasında kolayca taşıyabilirsiniz.

Keşfedilecek 6 yer - Çatı katı dairesi, alışveriş merkezi, kuaför, yemek parkı, tiyatro ve terzi.

4 milyondan fazla şekilde özelleştirilebilen 35 karakter

Denenecek 47 saç modeli, aralarından seçim yapabileceğiniz 37 renk ve denenecek çeşitli kıyafetler

Yemek parkında 7 farklı yemek standı - Burgerinizin yanında biraz suşi yiyin ve ünlü balık cipsini deneyin.

Alışveriş merkezinde kıyafet, mutfak eşyası, evcil hayvan, oyuncak ve yiyecek alışverişi yapın.

Bir oyun yazın ve oynayın.

TV için daha eğlenceli video ve oyunlar

Süre sınırı veya yüksek puan yok - İstediğiniz kadar oynayın.

Üçüncü parti reklam yok.

Uygulama içi satın alımlar yok.

Toca Life City APK

Toca Life City APK bulunmadığı gibi Toca Life City ücretsiz indirme mümkün değil. Serinin ilk oyunları arasında olan Toca Life City satın alıp oynayabileceğiniz Android oyunlardan.

Toca Boca, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunlar geliştiren bir ekip. Çocukların bakış açısıyla tasarlanan Toca Boca ürünleri, 215 ülkede 130 milyondan fazla indirilmiş ve eğlenceli, güvenli, açık uçlu oyun deneyimi sunan ödüllü oyunlar içerir.