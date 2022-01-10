Toca Life City APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 46.00 MB
- Üretici Toca Boca AB
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Toca Life City APK çocuklar için tasarlanmış güvenli, reklamsız, satım alım içermeyen Android oyunu.
Toca Life City APK Android oyunu, her günün eğlence dolu olduğu bir metropolde geçiyor. Toca Boca oyununda karakterlerinizi özelleştiriyor, heyecan verici yerler keşfediyor ve gizli hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz. Toca Life City APK oyununda her köşede bir şeyle karşılaşacaksınız!
Toca Life City Oyna
Toca Life City, büyük bir dünyada her gün eğlence sunan bir dizi uygulama. Toca Life City Android oyununda yaratıcılığınızı göstereceksiniz. Deneyin, deneyimleyin ve özelleştirin! Hair 3000’de kıyafetlerinizi değiştirin, saçınızı istediğiniz renge boyayın ve saç stillerini değiştirin. Karakterlerinizi kişiselleştirmenin milyonlarca yolu var. Toca Life City’de göreceğiniz 6 yer, tanışacağınız 34 karakter var. Alışveriş merkezinde alışverişe gidin, parkta yemek için bir şeyler alın ya da arkadaşlarınızı eve davet edin. Karakterleri ve tuttukları her şeyi yerler arasında kolayca taşıyabilirsiniz.
- Keşfedilecek 6 yer - Çatı katı dairesi, alışveriş merkezi, kuaför, yemek parkı, tiyatro ve terzi.
- 4 milyondan fazla şekilde özelleştirilebilen 35 karakter
- Denenecek 47 saç modeli, aralarından seçim yapabileceğiniz 37 renk ve denenecek çeşitli kıyafetler
- Yemek parkında 7 farklı yemek standı - Burgerinizin yanında biraz suşi yiyin ve ünlü balık cipsini deneyin.
- Alışveriş merkezinde kıyafet, mutfak eşyası, evcil hayvan, oyuncak ve yiyecek alışverişi yapın.
- Bir oyun yazın ve oynayın.
- TV için daha eğlenceli video ve oyunlar
- Süre sınırı veya yüksek puan yok - İstediğiniz kadar oynayın.
- Üçüncü parti reklam yok.
- Uygulama içi satın alımlar yok.
Toca Life City APK
Toca Life City APK bulunmadığı gibi Toca Life City ücretsiz indirme mümkün değil. Serinin ilk oyunları arasında olan Toca Life City satın alıp oynayabileceğiniz Android oyunlardan.
Toca Boca, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunlar geliştiren bir ekip. Çocukların bakış açısıyla tasarlanan Toca Boca ürünleri, 215 ülkede 130 milyondan fazla indirilmiş ve eğlenceli, güvenli, açık uçlu oyun deneyimi sunan ödüllü oyunlar içerir.
Toca Life: City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 4,849
- DOSYA BOYUTU 80.00 MB
- Üretici Toca Boca AB
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Çocuklarınızın severek oynayacağı, şehir hayatında çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceği bir oyun.
Toca Life: City oyunu çocuklarınızın oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğüm, şehir hayatında çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz bir çocuk oyunu.
Gündelik yaşantımızda gerçekleştirdiğimiz alışveriş, yemek, kuaför gibi etkinlikleri Toca şehir hayatında aynı şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir oyun olan Toca Life: City oyunu, şehir hayatına dair ne varsa sanal dünyaya taşıyor. Oluşturduğunuz karakteri istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, yani kıyafet, saç, ten rengi gibi istediğiniz her şeyi değiştirme imkanı bulunan oyunda çeşitli mekanlarda da vakit geçirebilirsiniz. Alışveriş merkezi, yemek salonları, daireler ve kuaför gibi mekanlarda vakit geçirebileceğiniz ve bu mekanlarda gizlenmiş hazineleri ortaya çıkararak oyun zevkinizi katlayabileceğiniz Toca Life: City oyunu ile çocuklarınız zamanın nasıl geçtiğini anlayamacak.
Alışveriş yapmak ve çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmek için ATM’den nakit çekerek, dilediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz.
Özellikler:
- Keşfedilecek 4 mekan (Çatı katı daire, alışveriş merkezi, kuaför ve yemek salonu),
- 3.1 milyon farklı şekilde özelleştirilebileceğiniz 28 karakter,
- 47 farklı saç tipi ve 37 farklı renk ile kıyafetlerinizi çeşitlendirin,
- 7 farklı yemek salonu (hamburger, suşi, balık gibi),
- Alışveriş merkezlerinde mutfak, oyuncak, yiyecek ve kıyafet alışverişi,
- Zaman sınırı ve yüksek puan sınırlaması olmadan oynayabilme,
- Reklamsız,
- Uygulama içi satın alma bulunmuyor.
iOS 6.0 ve üzeri sürümlerle çalışan iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunu 6.99 TL’ye satın alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.