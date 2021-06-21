En iyi mobil online futbol menajerlik oyunlarından Top Eleven 2021, Google Play'de! Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Top Eleven 2021, ödüllü futbol menajerlik oyunu. Yıldızlarla dolu bir takımla anlaşma yapmaktan kendi stadyumunuzu inşa etmeye kadar her şey Top Eleven’da sizin kurallarınıza bağlı ve kulüp sizin kulübünüz! 250 milyondan fazla oyuncunun oynadığı mobil online futbol menajerliği oyununda dünyanın dört bir köşesinden futbol menajerlerinin karşısına çıkacaksınız. Top Eleven’da patron sizsiniz!

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Bu gerçek zamanlı futbol menajerlik oyununda dünyanın her yerinden en iyi futbol menajerleriyle karşılacaksınız. Antremanları planlayacak, binlerce futbol taraftarını karşılayacak stadyum inşa edecek, Liverpool, Real Madrid, PSG gibi dünyanın en büyük futbol kulüpleri dahil özel formalar ve logoları toplayacak, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig kupaları kazanmak için mücadele edecek, harika ödüller kazandıran eğlenceli canlı etkinliklere katılacak, Özel Lig turnuvalarında arkadaşlarınıza karşı kendi futbol kulübünüzü yönetecek, hafta sonu klan turnuvalarına katılacak, geleceğin futbol yıldızlarını çıkaracak ve yıldızlarla kontrat imzalayacak ve daha birçok iş yapacaksınız.

Top Eleven’da Uluslararası futbol yazı başladı! Aşmanız gereken yeni zorluklar, alacağınız özel hediyeler ve daha fazlasıyla dolu eğlenceye katılın. En iyi futbol menajeri olduğunuzu dünyaya gösterin!