Truck Simulator : Ultimate, harika grafiklere, gerçekçi oynanışa sahip kamyon simülatörü, simülasyon oyunu.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Truck Simulator : Ultimate, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip kamyon simülatör oyunu. Mobil platformda en çok oynanan otobüs simülatör oyunlarından Bus Simulator : Ultimate yapımcılarının yepyeni oyunu Truck Simulator : Ultimate, en iyi grafiklere sahip kamyon sürme oyunu arayanlar için en iyi seçenek. Zuuks Games, grafikleri, oynanışı, içeriğiyle harika bir kamyon oyunu ile bizlerle. Truck Simulator : Ultimate, APK veya Google Play Store’dan ücretsiz indirilebilir.

Truck Simulator : Ultimate İndir

PC’deki Euro Truck Simulator kalitesinde bir kamyon simülasyon arıyorsanız, ücretsiz oynanabilir Truck Simulator : Ultimate oyununu tavsiye ederiz. 250 milyondan fazla oyuncunun oynadığı Otobüs Simulator : Ultimate’in yapımcıları Zuuks Games’e ait olan kamyon oyunu simülasyon ile tycoon oyununu bir araya getiriyor.

Türkiye, Amerika, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin, Brezilya, Azerbaycan ve daha birçok ülkede şirketinizi kuruyorsunuz. Dünyanın en büyük lojistik şirketi olmanız isteniyor. Kendi kamyon filonuzu oluşturma, kendi işinizi yönteme fırsatı veren simülasyon oyununda 100’den fazla şehirde çok çeşitli kargoları taşıyorsunuz. Bununla kalmayıp borsada ihalelere katılıp kazancınızı artırıyorsunuz. Dünyanın en büyük lojistik firması olmanızı sağlayan birçok çalışanınız da emrinizde. Dilediğiniz sayıda çalışan işe alabilir, ofislerinizi de dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Amerikan ve Avrupa kamyonları gerçek yol (köy, şehir, otoban yolları) ve hava koşullarında sürdüğünüz oyunda dilerseniz çok oyunculu sezona da katılabilirsiniz. Multiplayer modda ister ortak kargo taşıyın ister yarışlara katılın, size kalmış.

Çok oyunculu sezon. Ortak kargo taşıyın veya yarışlara katılın. Yepyeni çok oyunculu deneyim sizi bekliyor.

100’den fazla şehirde çok çeşitli kargoları taşıyın.

Nakliye borsasında ihalelere katılın ve daha yüksek karlar elde edin.

Kendi işinizi yönetin.

Kendi kamyon filonuzu oluşturun.

Çalışanları işe alın ve şirketinizi maksimum kar için yönetin.

Ofislerinizi istediğiniz gibi tasarlayın.

Kamyonlarınızı lamba, tampon, korna, kokpit ışıkları ve daha fazla modifikasyon seçeneğiyle yenileyin.

32’den fazla muhteşem kamyon

Amerika kamyonları ve Avrupa kamyonları ile oynayın.

İkinci el kamyon pazarı

Detaylı kokpitler

Dinlenme tesisleri. Artık dinlenme tesislerinde yiyecek ve içecek siparişi verebilirsiniz.

DLC modu sistemi

250’den fazla radyo istasyonu

Ücretsiz otoban yolları

Gerçekçi hava durumu

Köy, şehir, otoban yolları

Truck Simulator : Ultimate APK

Popüler otobüs simülatörü, simülasyon oyunu Bus Simulator : Ultimate'in geliştiricilerinin yeni oyunu. Truck Simulator : Ultimate 2021 APK (APK + OBB) veya Google Play'den indirilebiliyor. Truck Simulator : Ultimate sınırsız para gibi hile modları APK formatında, Google Play Store dışından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

Truck Simulator : Ultimate Sistem Gereksinimleri

Truck Simulator : Ultimate 2021 oynamak için Android 7.0 ve üzerinde çalışan, 2 GB belleğe sahip bir Android akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Bu donanımla oyun maksimum grafik ayarlarında oynanabiliyor. Daha düşük bellekli bir telefon kullanıyorsanız, grafik ayarları otomatik olarak düşürülüyor.

En İyi Kamyon Oyunu Hangisi?

PC’deki en iyi kamyon oyunlarını mı arıyorsunuz? Kamyonlar ve kamyoncular, zorlu, ıssız yollarda önemli yükleri taşıyan ve günlerini kendi şirketlerinde geçiren modern günümüz kafasına buyruk insanlar gibi popüler kültürde bir efsane haline geldiler. Bu deneyimi oyuna dönüştürmek, Mad Max benzeri kara savaşçılarından yolculukların gerçek hayatta olduğu kadar uzun sürdüğü simülasyon oyunlarına kadar birçok biçim aldı. Pek çok kamyon oyunu arasından seçim yapmak güç.

Bilgisayarda oynayabileceğiniz en iyi gerçek, simülasyon tarzında kamyon oyunlarına gelecek olursak; ilk sıraya Euro Truck Simulator 2’yi almak yanlış olmayacaktır. SCS Software tarafından geliştirilen kamyon simülatöründe Avrupa’yı bir uçtan uca dolaşıyorsunuz. Dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınız zorlanıyor. Türkçe dil desteğiyle gelen Euro Truck Simulator’dan sonra aynı geliştiriciye ait American Truck Simulator’ı tavsiye ederiz. Amerikan kamyonlarıyla Amerika’nın bilindik yerleri arasında çeşitli kargoları teslim ediyorsunuz. American Truck Simulator da Türkçe oynanabiliyor.