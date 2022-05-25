Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ile vampirlerle dolu karanlık bir dünya da aksiyona doyacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en popüler yayıncılarından bir tanesi olan Paradox Interactive yepyeni bir oyun ile piyasayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Vampirlerle dolu bir dünyayı baz alan ve oyunculara fantastik bir aksiyon dünyası sunacak olan oyunun adı Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 olarak duyuruldu. İlk oyunu ile Steam’de olumlu geri bildirimler almaya devam eden yapım, yepyeni sürümü ile zengin içerikleri karşımıza çıkaracak. Yoğun görsel efektlerin de yer alacağı oyun da korku yüklü dakikalar da oyuncuların nefesini kesecek. Tehlikelerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapacak olan oyun cezbedici karakterleri ile de bizleri etkileyecek.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Özellikleri

Cezbedici karakterler ve özellikleri,

Fantastik görsel efektler,

Çarpıcı ses efektleri,

Sürükleyici bir aksiyon dünyası,

Türkçe dahil 8 farklı dil seçeneği,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Tek oyunculu oynanış,

Hikaye temalı bir oynanışa ev sahipliği yapan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Türkçe dahil 8 farklı dil seçeneğine sahip olacak. Birbirinden farklı ezeli düşmanlara karşı mücadele edeceğimiz oyun içerisinde fantastik aksiyon sahnelerinin yanı sıra etkileyici ses efektleri de tatmin edici seviyede olacak. Sürükleyici bir dünya da vampirlerle dolu bir mücadeleye katılacak ve bu mücadeleden de sağ çıkmaya çalışacağız. Farklı karakterlere de ev sahipliği yapacak olan oyun, farklı tehlikeleri de bünyesinde bulunduracak.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 İndir

Oldukça geniş bir haritaya ev sahipliği yapacak olan oyun ne zaman lansmana çıkacak bilinmiyor. Oyun Steam üzerinde sergilenmeye başlandı. Sistem gereksinimlerinin de nasıl olacağı bilinmeyen yapım tahminlere göre fiyat etiketi ile cepleri yakacak. Yapım vampirlerle dolu bir dünyayı konu alacak.