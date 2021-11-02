Vegas Crime Simulator APK Android oyun, GTA benzeri mobil oyunlar arayışında olanlar için tavsiyedir.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vegas Crime Simulator APK, GTA benzeri mobil oyunlar arasında ve yalnızca Android platformunda 100 milyon indirmeyi geride bırakmış oldukça popüler bir yapım.

Büyük bir açık dünya, güzel üç boyutlu grafikler, bu tür için gerekli tüm oyun mekaniklerine sahip olan Android oyunda gangster çatışmalarına giriyorsunuz. Oyun ilginç görevler, düşmanlarla çeşitli dövüşler ve eğlenceli oyun mekanikleri sunuyor. Vegas Crime Simulator APK indirme seçeneğiyle sizlerle!

Vegas Crime Simulator APK İndir

GTA mobil benzer heyecanı yaşamak için Vegas Crime Simulator APK Android oyun indirin. Oyunda tanklı askeri üs, uçaklı hava alanı gibi çeşitli ilgi çekici noktalar, arabalar, motosikletler, uzay gemisi, robotlar üzerinde numaralar yapacağınız platform bulacaksınız. Gangster dünyası çok tehlikeli, adaletsizlik ve kanunsuzlukla yönetiliyor. Kahramanınızın başarılı olması için güçlü olması gerekecek. Bu topraklar hatayı affetmez. Kahramanınız hangi tarafta olacağını seçebiliyor. Kötü veya iyi olabilirsiniz, seçim sizin. Kahramanınız en dipten yukarı gitmek, hayatını aniden değiştirmek zorunda. Bu şehirde saygınlık ve popülerlik kazanmak için çeşitli görevleri bitirmeniz gerekecek. Araba çalmak ve çeşitli suçlularla savaşmak zorunda kalacaksınız.

Karakterinizi özelleştirebilir, benzersiz hale getirebilirsiniz, bunun için oyunda bir giyim mağazası var. Giyim, karakterinizin şık görünmesini sağlamakla kalmayacak aynı zamanda özellikler de ekleyecek. Karakterinizin nasıl olacağı size kalmış. Dayanıklılık, güç, isabetlilik, araç kullanma, çeşitli silahlara sahip olma gibi ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirerek karakterinizi şişirebilirsiniz. Ayrıca kahramanınıza oyunu tamamlamanıza yardımcı olacak benzersiz yetenekler verebilirsiniz.

Sihirli ip, bir süper kahraman gibi hareket etmenizi sağlıyor. Şehirde hızlı hareket etmenize, askeri üs veya polis karakolu gibi çok iyi korunan yerlere girmenize yardımcı oluyor. Nesneleri ve düşmanları çekmek için ipi kullanabilirsiniz. Uçuş modu, karakterinizin bir süper kahraman gibi uçmasını sağlıyor. Landing adındaki süper güç, herhangi bir yükseklikten hasar görmeden inmenizi sağlıyor. Süper tekme, nesneleri veya düşmanları büyük bir güçle tekmelemenize olanak tanıyor. Arabalar, düşmanlar, çevrenizdekiler, her şeyi tekmeleyebilirsiniz. Duvarlara tırmanma, binalar gibi dikey yüzeylerde hareket etmenizi sağlıyor. Robot kostümü, dayanıklılığınızı, zırhınızı ve sağlığınızı artırır. Bu kostüm, kahramanınızın düşmanlarla çatışmalarında yenilmez olmasını sağlıyor. Süper kahraman görünümü, kendinizi süper kahraman atmosferine sokmanıza imkan verir. Şık süper kahraman kostümü karakterinize uçma, zıplama gibi ek yetenekler kazandırır.

APK Vegas Crime Simulator oyununda çok sayıda araba mevcut. Araba mağazasından kendinize herhangi bir amaç için seçim yapabilirsiniz. Parlak spor arabalar, kahramanınızın şehirde hızla gezinmesine, havalı görünmesine imkan verecek. Daha korumalı bir arabaya ihtiyacınız varsa zırhlı bir SUV veya büyük tekerlekli bir araba alabilirsiniz. Mağazada ayrıca harika motosikletler ve süper kahraman için özel bir araba var. Süper kahraman arabası hız gücü ve yol tutuşu açısından yüksek özelliklere sahip.