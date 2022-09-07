Android telefonlarda en çok oynanan mafya oyunlarından Vegas Gangsteri APK'yı sitemizden ücretsiz indirebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler oyun geliştirici ve yayıncılarından bir tanesi olan Gameloft, yepyeni oyunlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde mobil platforma yönelen ve hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak oyunlar yayınlayan şirket, milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kurdu. Son olarak Android ve iOS platformu kullanıcıları için mafya oyunu niteliğinde olan Vegas Gangsteri APK isimli bir uygulama yayınlayan şirket, oyunculara aksiyon ve rekabet dolu anlar sunuyor.

Günahlar şehri Las Vegas'ı farklı bir açıdan oyunculara sunan Vegas Gangsteri APK indir ile gerilime ve aksiyona doyacaksınız. Açık bir şehirde geçen oyunda TPS görevleriyle şehri keşfedebilecek, mafya kartelleri ile boks yapabilecek, final ödülleri kazanabilecek, birbirinden farklı çetelere karşı mücadele edebileceksiniz. Farklı maceraları da deneyimleme fırsatı verecek olan Vegas Gangsteri APK yükle, ücretsiz yapısı ile her geçen gün oyuncu kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Vegas Gangsteri APK İndir

Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan Vegas Gangsteri APK, iOS platformu için ise App Store üzerinde ücretsiz olarak sergileniyor. Farklı dil seçeneklerine de sahip olan mobil mafya oyunu, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Eğer bir suçlu olarak şehri elde etmek istiyorsanız aradığınız oyun Vegas Gangsteri APK indir demektir. Oyunu hemen akıllı cihazınıza indirip, çatışmaya başlayabilirsiniz.

Vegas Gangsteri Hileleri

80'den fazla hikaye temalı görev,

Yüzlerce farklı silah,

Yan görevler ile çeşitli ödüller,

Açık dünya da özgürce dolaşabilme,

Oynaması ücretsiz,

Aksiyon ve gerilim yüklü bir oynanış,

TPS görevleri,

Özelleştirilebilir silah ve diğer ekipmanlar,

Fantastik görsel efektler,

Etkileyici ses efektleri,

Hikaye temalı bir oynanışa ev sahipliği yapan ve oyunculara zengin bir içerik sunan yapım, günümüzde hem Android hem de iOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Çeşitli klan ve çetelere karşı mücadele edecek olan oyuncular, bir suçlu olacak ve kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Adım adım mafya olma yolunda ilerleyecek olan oyuncular, ne kadar suç işler ne kadar illegal işe bulaşırlarsa o kadar hızlı seviye yükseltebilecekler. çeşitli araçların ve silahlarında yer aldığı oyun içerisinde, çeşitli yarışlar da oyuncuların karşılarına çıkacak aktiviteler arasında yer alıyor. Farklı araç türleri, farklı giysiler, çeşitli toplanabilir içerikler de oyun içerisinde karşınıza çıkacak özellikler arasında yer alıyor. Oyuncular açık bir şehirde gece gündüz döngüsü eşliğinde çatışmalara dahil olabilecek, çetelere ve polislere karşı kan kusturmaya çalışacaklar.

Yıllardır hem Android hem de iOS platformunda düzenli olarak güncellemeler alan ve aldığı bu güncellemeler ile sürekli yeni içerikler sunan Vegas Gangsteri APK indir, gün geçtikçe oyuncu kitlesini de artırmaya devam ediyor.